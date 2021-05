BLE KONTAKTET: Høyre ba Oljefondsjef Nicolai Tangen bidra til programarbeidet før landsmøtet. Foto: Gisle Oddstad, VG

Høyre angrer på Tangen-invitasjon: Ville ha politikk-hjelp av oljefond-sjefen

En invitasjon fra Høyre til oljefondsjef Nicolai Tangen om å bidra til Høyres nye partiprogram før valget har endt med anger - og nei fra Oljefondet.

Publisert: Nå nettopp

– Det er underlig at et regjeringsparti går ut slik og forsøker å bruke upolitisk ansatte på denne måten.

Det sier professor i rettsvitenskap Eivind Smith til VG, etter å ha lest en epost fra næringsfraksjonen i Høyres stortingsgruppe til oljefondsjef Nicolai Tangen.

«Programarbeid»

I eposten inviterer partiet seg til et møte med Tangen «i forbindelse med Høyres pågående programarbeid» for å få «innspill til en pakke som kan bidra til å løfte finansnæringen.»

VG har fått innsyn i eposten, som er ført i pennen av senior kommunikasjonsrådgiver ved Høyres stortingsgruppe, Anders Høgalmen og ble sendt 26. april.

Som sjef i Oljefondet bestyrer Tangen et av verdens største statlige investeringsfond som forvalter vår felles oljeformue på 11 000 milliarder kroner.

Før landsmøtet

Ifølge invitasjonen skulle også Peder Egseth (H) , som til daglig er statssekretær på Statsministerens kontor og jobber tett med Erna Solberg, delta på møtet.

– Høyres stortingsgruppe jobber med å utarbeide politiske forslag som legger til rette for flere jobber og mer aktivitet. Dette er et arbeid som også jeg har engasjert meg i – og samarbeidet med dem om, skriver Egseth i en sms til VG.

Høyre ønsket å gjennomføre møtet på kort varsel, innen 7. mai. Landsmøtet starter allerede neste uke, og markerer starten på en lang valgkamp for å sikre borgerlig flertall i stortingsvalget i september.

Det er vanlig at partiene på Stortinget eller komiteene sender formelle henvendelser til departementer med konkrete spørsmål, men det er ingen tradisjon for å be embetsverket bidra til å lage partiprogram, poengterer Smith.

JUSPROFESSOR: Eivind Smith har offentlig rett og konstitusjonelle forhold som et av sine fagområder. Foto: John Greiner Olsen / Stortinget

Han har tidligere ledet Institutt for Offentlig rett ved Universitetet i Oslo og leder nå Partilovnemnda.

– Invitasjonen er ikke preget av å komme fra stortingsgruppen, men fra selve partiapparatet. Den angir eksplisitt at invitasjonen gjelder programarbeidet og Høgalmen vil delta sammen med Egseth, kjent som statssekretær og Erna Solbergs høyre hånd ved statsministerens kontor. Så her er det Høyre som parti som forsøker å få oljefondsjefens råd, sier Smith.

Forskning og «bandwith»

Tangen kom til jobben som oljefondssjef fra det britiske hedgefondet AKO Capital, som han selv grunnla. I e-post varslet Høyre at de ville ta opp flere spørsmål med ham:

«- Hvordan kan vi gjøre Norge mer attraktiv for kapitalforvaltermiljøer?

– Hvordan kan vi få mer relevant forskning i Norge på kapitalforvaltning og finans?

– Hvilke politiske initiativ bør vurderes?

– Er Norge gode nok til å legge til rette for eksisterende og nye

finansaktører/kapitalforvaltningsmiljøer?

– Trengs det bedre infrastruktur, herunder bandwidth?»

Det engelske ordet brukes om kapasitet i nettet, og punktet henspeiler til om linjene for digital kommunikasjon har nok kapasitet.

Henviste til Finansdepartementet

Invitasjonen fra Høyre ble opprinnelig sendt Oljefondets kommunikasjonssjef. Avslaget kom to dager senere, fra Tangens personlige assistent, som har ansvar for hans møtekalender:

«I tråd med etablert praksis har ikke Oljefondsjefen møter med folkevalgte organer uten at Finansministeren er informert og gitt anledning til å være til stede. Henvendelser fra Stortinget og folkevalgte eller kandidater til

folkevalgte verv til oss skal normalt skje gjennom Finansdepartementet.»

Tangen har tidligere tatt opp hvordan man gjør Norge attraktivt for finansmiljøer og at fondet bør bli en «sterke kraft i kapitalforvaltningsmiljøet».

Kommunikasjonssjef Daniel Torkildsen Lea i Høyre svarer VG på vegne av partiet.

– I ettertid ser vi at henvendelsen ikke burde gått til Oljefondet, og vi setter pris på at fondet gjorde oss oppmerksom på retningslinjene, skriver Lea i en e-post.

ANGRER: Kommunikasjonssjef Daniel Torkildsen Lea i Høyre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Han opplyser til VG at partiet også har bedt om møter med DNB og Finans Norge i anledning programarbeidet.

VG har spurt Høyre om det er vanlig å invitere toppfolk i embetsverket til slike drøftinger. Spørsmålet er ikke besvart.

– Oljefondet opptrådte ryddig ved å avslå invitasjonen. Det tjener jo Tangen og hans ansatte til ære, og Høyre til litt mindre ære, sier Smith, som aldri har hørt om lignende.

– Jeg vil tro det er helt unormalt av partiene å invitere seg selv slik.

– Svært uryddig

Henvendelsen får også kritikk fra politisk hold.

– Dette er svært uryddig og viser at Høyre er villig til å kaste alle prinsipper på båten i sin kamp for å klamre seg fast i regjeringskontorene. Det er selvsagt fullstendig uhørt om oljefondsjefen skulle delta i Høyres programarbeid, noe Norges Banks kontante svar også viser, sier medlem av finanskomiteen på Stortinget, Sigbjørn Gjelsvik (Sp), til VG.

KRITISK: Senterpartiets finanspolitiske talsmann Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Vidar Ruud, NTB

Gjelsvik har lest e-posten.

– Gjennom å inkludere en av statsministerens nærmeste rådgivere legges det også et utilbørlig press på oljefondsjefen. Dessverre er dette nok et eksempel på samrøre mellom Statsministerens kontor og Høyres propagandaapparat, og der sjefen for forvaltningen av vår felles formue forventes å tjene Høyre i stedet for Norges interesser. Slik maktarroganse må det bli slutt på.

VG har forelagt Høyre kritikken.

– Jeg er enig med Gjelsvik i at invitasjonen ikke burde vært sendt til oljefondsjefen. Hans øvrige karakteristikker av Høyre er selvsagt grunnløse og har vel å gjøre med at det nærmer seg valg, skriver kommunikasjonssjef Daniel Torkildsen Lea til VG.