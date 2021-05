VINNERTEGNING: «World War C» for VG Helg ble Årets avistegning. Foto: Christian Bloom / NTB

Coronaillustrasjon i VG ble Årets avistegning

Pandemien har preget det aller meste i løpet av året som har gått, også avistegningene. Prisen for Årets avistegning tildeles Christian Bloom i VG Helg.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Blooms tegning «World War C» viser coronaviruset som en jordklode, hvor virusets såkalte «spikeproteiner» er erstattet med atombomber.

«Tegningen er lekker og urovekkende på samme tid. Den spiller på vår reelle frykt for undergangen, og allerede i mars 2020 (da den ble tegnet) satte årets vinner standarden for hvordan dette skal gjøres», skriver juryen i sin begrunnelse.

VINNER: Årets avistegning gikk til Christian Bloom. Han fikk prisen delt ut av juryleder Sarah Sørheim (nyhetsredaktør i NTB) på konferansen «Medieleder 2021». Foto: Gorm Kallestad / NTB

47 år gamle Bloom er frilanser og fast tegner for VG Helg. Han vant også samme pris i 2017 for sin tegning av daværende USA-president Donald Trump, hvor Trump vises som et spedbarn i ferd med å velte en globus.

– Jeg prøver å finne enkle visuelle metaforer som treffer, kommuniserer og videreformidler en stemning . Da det dukket opp en sak i VG Helg smalt jeg den bare igjennom, sier avistegneren til Journalisten.

Han sier videre at han satte pris på å vinne igjen.

– Det er utrolig sterkt finaleheat. De andre nominerte er strålende tegnere alle sammen. Norge har utrolig gode avistegnere, så det er en enorm ære å hevde seg.

Tidligere mandag mottok VG Den store journalistprisen for «Coronaspesialen».

Prisen for Årets avistegning deles ut av Norsk Redaktørforening (NR), Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Årets jury har bestått av Sarah Sørheim (NTB, juryleder), Hege Ulstein (Dagsavisen), Stig Jakobsen (iSteinkjer/iTromsø), og Bianca Boege (Avistegnernes hus).