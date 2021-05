KRAFTIG NEDGANG: I 2020 tok 50.000 færre kvinner celleprøve enn det kreftregisteret hadde beregnet. Foto: Isabell Höjman/TT

Færre enn forventet testet seg for livmorhalskreft i 2020: − Det er en farlig sykdom

Under pandemien har færre kvinner møtt opp for å ta livmorhalsprøve. Nå vil flere innføre hjemmetesting.

Av Synne Nielsen Solbakken

Publisert:

I 2020 tok 50.000 færre kvinner celleprøve enn det kreftregisteret hadde beregnet. Dette bekymrer Ameli Tropé, som er leder for Livmorhalsprogrammet hos Kreftregisteret.

– Vi ser det største fallet hos de mellom 40–69 år. Vi har hatt dårlig oppmøte generelt, og jobbet mye med kampanjer siden 2015 for å få opp dette tallet, sier Tropé.

I Norge har vi hatt et oppmøte på litt over 70 prosent blant kvinnene som møter til screening. Målet er å få oppmøte opp til 80–90 prosent.

I Norge får over 300 kvinner livmorhalskreft hvert år, og mellom 70 og 90 kvinner dør av sykdommen.

FIKK KREFT: Heidi Helene Andersen Prøitz fikk kreft i 2019. Hun mener det er viktig at kvinner ikke utsetter å ta prøven. Foto: Privat

– Man bli jo redd

Mai 2019 var Heidi Helene Andersen Prøitz (44) fra Sarpsborg hos legen og tok celleprøve. Det skulle forandre livet hennes.

– Jeg fikk påminnelse det tredje året, men dro ikke før det fjerde. Da mistenkte jeg også at noe var galt, fordi jeg hadde hatt en del blødninger, sier Prøitz.

Likevel kan man aldri bli helt klar for en slik beskjed. Etter celleprøven i mai kunne legene se at noe var galt. Derfor fikk hun utført en konisering midt på sommeren. Dette er et lite inngrep der den nederste delen av livmorhalsen, livmortappen, fjernes. Vevsbiten blir så sendt til undersøkelse og man får svar etter et par uker.

Da Heidi senere var ute og kjørte fikk hun en telefon. Hun hadde fått kreft, men legene visste ennå ikke om kreften hadde spredt seg eller hvor alvorlig det var.

– Da var det inn til CT, MR og PET-scan på Radiumhospitalet. Jeg måtte gjennom forskjellige behandlinger, sier Prøitz.

Hun synes selv det å vente på beskjeder var det verste, men heldigvis hadde ikke kreften spredt seg.

– Man blir jo redd, og tankene går hele tiden.

I november 2019 ble hun operert.

BEKYMRET: Leder for livmorhalskreftprogrammet i Norge, Ameli Tropé, mener oppmøte i Norge er for dårlig. Hun sier hjemmetesting er en gavepakke som bør prioriteres. Foto: Kreftregisteret

Tenker det verste

– Har man fått kreft, så tenker man det verste. Det er en farlig sykdom, som i verste fall kan gå så langt at du dør, sier Prøitz.

For det å bli syk, forandrer livet ditt. Tidligere var Prøitz en aktiv syklist og trente mye. Etter kreften er hun både mer sliten og trøtt, og en av operasjonene gjorde at hun fikk en skade i beinet. Hun har derfor byttet ut sykkelen med skogsturer til fots.

– Siden jeg ikke har den samme styrken i beinet lenger har gåturer vært veldig viktig for meg. Jeg vil ikke bare sitte hjemme og tenke, for det gjør bare ting verre, sier Prøitz.

Det tar fem år før hun kan bli erklært frisk. Nå har hun god oppfølging fra leger, og til høsten vil hun ut i arbeidslivet igjen. Hun oppfordrer alle kvinner til å ta livmorhalsprøve.

– Det skjer jo ikke med meg, tenker alle. Men det kan man ikke vite, sier Prøitz.

OPERASJON: Heidi Helene Andersen Prøitz har hele tiden vært åpen om hva hun går gjennom. Her er bilde fra henne siste operasjon. Foto: Privat

Viktig å teste seg

Det er viktig å ta livmorhalsprøve slik at man kan oppdage alvorlige celleforandringer før det utvikler seg til kreft.

– Det tar ofte mange år før det utvikler seg, men når man får påminnelse fra oss hvert tredje år klarer man å følge opp dette godt, sier Tropé.

Mari Holm Lønseth i Høyre deler bekymringene til Tropé, og mener det å teste seg må være enda enklere.

– Jeg får brev i posten, noen får digipost. Men vi må ha enda mer effektive rutiner hvor vi sender ut informasjon på sms, gjør det lettere å ta prøven, vi må drive med enda mer opplysningsarbeid, og på sikt vil det være interessant å se på selvtester, sier Holm Lønseth.

Og jobben med å få i gang selvtesting er Ameli Tropé godt i gang med. Nå mangler det bare midler.

GÅR TUR: Turer i skogen har blitt Heidi Helene Andersen Prøitz sin terapi etter hun fikk kreft. Foto: Privat

Godt pilotprogram

Ifølge Tropé er resultatene fra piloten så gode at det ikke er nødvendig å gjennomføre flere. En tredel av kvinnene som under piloten fikk påminnelse om livmorhalsprøve, fikk en selvtakingsprøve sendt rett hjem.

– Det var betydelig flere av dem som responderte. Når vi en gang i fremtiden får en ny pandemi, er vi i tillegg forberedt slik at kvinner også kan ta testen hjemme, sier Tropé.

– Hvorfor tror du folk har unngått livmorhalsprøve under pandemien?

– Noen ville kanskje ikke plage legen, og tenker at livmorhalsprøve ikke er viktig nok. Andre synes kanskje det var ubehagelig med tanke på smitte. Men det er viktig å teste seg uansett.

Hvis kreftregisteret får midler til 2022, vil de kunne begynne med å sende ut hjemmetest til 217.000 kvinner i 2024. Det er mye som skal legges om for å dette på plass, blant annet oppbygging av et nytt IT-system samt forberedelser i laboratorier.

– Om du har positiv prøve må vi kunne kontakte din fastlege elektronisk, så de kan følge deg opp. Man må bygge om hele programmet, men det kan spare mange kvinneliv og det er svært kostnadseffektivt, sier Tropé.

Hun etterlyser likevel enda større ambisjoner fra politisk hold.

– Det er ingen grunn til å vente og se mer. Hjemmetesting er allerede nøye prøvd ut gjennom grundige studier. Det eneste som nå mangler er midler til å innføre tilbudet.

DELER BEKYMRING: Mari Holm Lønseth i Høyre er redd vi kommer til å få flere med livmorhalskreft fremover. Foto: Frode Hansen

Vil ha med guttene

Neste helg skal Høyre ha landsmøte, hvor et av punktene i deres forslag til partiprogram er å utvide opphentingsprogrammet for HPV-vaksinen for guttene.

– De fører også med seg smitte og virus, sier Holm Lønseth.

Likevel ser Norge ut til å kunne ha færre enn fire tilfeller per 100.000 kvinne i året i fremtiden. Sammen med forskere fra flere land har lege og forsker Lill Trogstad ved Folkehelseinstituttet beregnet hvor lang tid det vil ta før livmorhalskreft blir eliminert i Norge.

– Norge ligger an til å så godt som utrydde livmorhalskreft i år 2039, sier Trostad i en artikkel til FHI.

Tropé understreker at Australia har satt seg samme mål for 2028.

– For at vi skal kunne nå et slikt mål, er det viktigste tiltaket innføring av hjemmetester. Vi ligger med høyest forekomst av livmorhalskreft i Norden, så dette kan spare mange liv og lidelser, sier Tropé.