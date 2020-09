RYKKET UT: Politiet rykket ut til advokat Eldens kontorer 13. august i år, etter at han mottok en mystisk pakke som knyttes til Bertheussen-saken. Foto: Tore Kristiansen, VG

Bertheussen-saken: Striden om de mystiske pakkene

Påtalemyndigheten mener Laila Bertheussen står bak flere pakker, brev og e-poster som ble sendt etter at hun ble pågrepet. Selv peker hun på ukjente gjerningspersoner.

14. mars 2019: Laila Bertheussen ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) – siktet for å ha satt fyr på familiens bil og gitt inntrykk av at det var en eller flere ukjente gjerningspersoner som sto bak.

Siden denne vinterdagen har anklagene mot henne blitt mer omfattende og endt opp med en fire sider lang tiltale for angrep mot demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, deriblant samboeren Tor Mikkel Wara.

Da rettssaken mot henne startet i Oslo tingrett tirsdag morgen nektet hun straffskyld.

Hun ankom retten sammen med Wara, som hun har vært sammen med siden midten av 1990-tallet. Begge forholdt seg tause overfor pressen, men de vil forklare seg for retten i løpet av de neste ukene: Han som fornærmet. Hun som tiltalt. Onsdag skal hun forklare seg for første gang.

Da Laila Bertheussen ble pågrepet og siktet for halvannet år siden, stoppet angrepene og truslene mot Tor Mikkel Wara, ifølge påtalemyndigheten.

Men, isteden har andre aktører med ulik tilknytning til saken mottatt enten pakker, brev eller e-poster fra noen som gir uttrykk for å stå bak truslene.

Disse er ikke en del av tiltalen, men likevel sentrale i rettssaken.

Ifølge statsadvokat Marit Formo kom det i forsendelsene frem opplysninger fra innsiden av etterforskningen mot Bertheussen og gjenstander som bare hun kan ha kjent til.

– Vår anførsel i saken er at det er tiltalte eller personer på vegne av tiltalte, som har foretatt forsendelsene i saken, sa hun i retten.

Forsvarsadvokat Elden mener dette er interessant.

– De som har sendt dette har en kjennskap til saken. Statsadvokaten sier Bertheussen står bak, men at andre kan ha hjulpet til. Hvem er i så fall disse andre? Hvorfor skal de ha hjulpet til og hvorfor er det ikke spor etter dem? Dette peker etter vår oppfatning av at tredjepersoner står bak, sa Elden til VG.

AKTOR: Statsadvokat Marit Formo ved Det nasjonale statsadvokatembetet. Foto: NTB/SCANPIX

Her er en gjennomgang av pakkene, brevene og e-postene som det strides om:

14. mai 2019: To måneder etter at Bertheussen ble pågrepet, mottok hennes forsvarer, advokat John Christian Elden, en boblekonvolutt. Konvolutten inneholdt tre plastremser med tekst og en nødhammer i en brødpose med hyssing rundt.

BESLAG: Her er den første forsendelsen som ble sendt etter at Bertheussen ble pågrepet og som knyttes til straffesaken. Foto: Politiet/ PST / NTB Scanpix

Elden varslet PST, som hentet konvolutten og sendte den til Kripos for tekniske undersøkelser. Disse undersøkelsene viser at brevet mest sannsynlig ble poststemplet 30. april, altså to uker før Elden fikk det i posten.

I denne perioden var Bertheussen og Wara i USA på ferie.

På plastremsene var flere av hendelsene i tiltalen omtalt. I tillegg hevdet avsenderen blant annet å ha avlyttet og hatt tilgang på samboerparets hus, uten at familien hadde lagt merke til det.

fullskjerm neste I PAKKEN: En nødhammer.

Men hvem mener påtalemyndigheten da at sendte brevet, når Bertheussen selv var bortreist?

– Det er mulig at hun har hatt bistand til å sende en eller flere av de etterfølgende forsendelsene, men vi kan ikke anføre at en medhjelper var klar over betydningen av forsendelsene eller hva de inneholdt. Det er ingenting som tyder på at hun har hatt medhjelpere i forbindelse med tiltalen, sa Formo i retten.

Våren og forsommeren 2019: Journalister i Dagbladet og NRK mottok e-poster fra påståtte gjerningspersoner. Statskanalen informerer sikkerhetstjenesten om avsenderne og at de hevdet å stå bak angrepene mot Wara.

Dagbladet hadde kontakt med avsenderne i slutten av mai, ifølge påtalemyndigheten. Avsenderen skal da ha gitt informasjon om brevet som Elden mottok et par uker i forveien, opplysninger om hendelsene ved huset til samboerparet som ikke var offentlig kjent, at de sto bak og det gikk for langt.

I tillegg skrev avsendere at de hadde avlyttet huset siden januar samme år, ifølge statsadvokaten.

Ifølge Dagbladet skrev avsenderne på gebrokkent norsk. Språkeksperter uttalte da til avisen at språkbruken ikke fremsto ekte – og at det var noen som kunne godt norsk som forsøkte å gi inntrykk av ikke å kunne språket som skrev e-postene.

Journalistene er kalt inn som vitner i saken.

FIKK DENNE: Nøkkelen til bilen til Laila Bertheussen og Tor Mikkel Wara. Foto: Politiet/ PST / NTB Scanpix

25. juli 2019: Elden varsler PST om en ny forsendelse. Også denne kommer i en boblekonvolutt, som inneholdt flere remser med plastremser med tekst og bilnøkkelen til Wara og Bertheussen sin Ford, bilen som sto i brann i mars samme år.

– Det er også et tema at de har avlyttet huset, og det hevdes også at de har oppholdt seg i huset til Wara, sa aktor Formo.

VIST FREM I RETTEN: PST har tatt beslag i flere plastremser med tekst. Foto: Politiet/ PST / NTB Scanpix

13. september 2019: Ny forsendelse til Elden. I pakken som var påskrevet «Fun burn fra Mars 8» lå det tre glassbiter. Kripos' undersøkelser viser at det sannsynligvis er poststemplet 10. september.

6. august i år: Elden varsler PST om at han har fått et nytt brev – elleve måneder etter det forrige. Brevet er skrevet på maskin og poststemplet i Sverige 3. august.

I brevet står det at Bertheussen ikke gjorde det. Det fremgår at avsenderen har vært i huset flere ganger – og også har tilgang til koden på døren.

SISTE BREV: I midten av august rykket politiet ut til Advokatfirmaet Elden, etter at de hadde mottatt et brev med hvitt pulver. Foto: Politiet/ PST / NTB Scanpix

13. august i år: Vel fire uker før straffesaken mot Bertheussen startet i Oslo tingrett, mottok Advokatfirmaet Elden nok et brev som PST knytter til denne saken. Brevet ble poststemplet i Sverige 10. august.

I brevet er det et ark med tekst, samt en mindre konvolutt som inneholdt hvitt pulver i en plastemballasje, ifølge statsadvokaten.

Pulveret førte til full utrykning, bombegruppen kom til stedet – og advokatkontoret ble evakuert, men det viste seg å være ufarlig:

De foreløpige undersøkelsene av pulveret viser at det inneholder virkestoffet som brukes i Nozinan, et legemiddel som blant annet brukes ved schizofreni, maniske psykoser og behandling av sterke smerter.

