HAR EN PLAN: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) bekrefter at byrådet jobber med en gjenåpningsplan for Oslo. Foto: Heiko Junge

Jobber med plan for gjenåpning av Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen vil ikke vente på fullvaksinering før gjenåpningen av Oslo kan begynne. I en ny plan jobber byrådet med massetesting på skoler og arbeidsplasser for å åpne opp byen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Samtidig som Oslo er inne i en tredje coronabølge hvor det stadig settes nye smitterekorder, jobber byrådet med en konkret plan for gjenåpning av hovedstaden.

Det bekrefter byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til VG.

– Det er ikke slik at vi må vente på at hele samfunnet skal være vaksinert for at vi skal kunne starte gjenåpningen. Får vi smittenivået ned fra det veldig høye nivået vi har i dag, vil vi starte gjenåpningen av Oslo, sier Johansen i en e-post.

Byrådet jobber ut i fra følgende plan: I takt med den økende vaksineringsgraden, vil kommunen få på plass massetesting på skoler og utsatte arbeidsplasser. Disse to faktorene kan gi byrådet mulighet til å gjenåpne deler av samfunnet.

– Vi vil prioritere barn og unge først. Men kombinerer vi mer vaksinasjon og mer testing vil det også kunne være mulig åpne andre deler av samfunnet opp raskere. Man kan for eksempel se for seg at vi kan gå på skole og jobb mot at vi tester oss hver uke, sier Johansen.

Overfor VG på søndag sa helsebyråd Robert Steen (Ap) at kommunen ønsker å få på plass en omfattende testing av elever, lærere, bygningsarbeidere og helsepersonell som ikke er vaksinert. Det kan bety testing av inntil 230.000 i uken.

– Det blir en slags mellomfase frem til alle er vaksinert, der vi kan leve mer aktivt mot at vi tester oss oftere. Det blir særlig aktuelt etter hvert som eldre og sårbare grupper er vaksinert, sier Johansen.

– Det finnes nå flere nye testmetoder, men vi er avhengig av at staten stiller både tester og analysekapasitet til rådighet, understreker Johansen.

SER TIL DANMARK: Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og helsebyråd Robert Steen (Ap) finner inspirasjon fra gjenåpningsplanen som de danske myndighetene presenterte denne uken. Foto: Heiko Junge

Ser til Danmark

Johansen informerte Oslo bystyre om gjenåpningsplanen i en redegjørelse onsdag ettermiddag. Han viste blant annet til Danmark, der Folketinget nylig ble enig om en gjenåpningsplan.

I Danmark har myndighetene satt tentative datoer for når elever igjen kan dra på skolen - og når ulike virksomheter kan åpne igjen. Også i Storbritannia har regjeringen satt datoer for gjenåpning.

Det er foreløpig ikke aktuelt i Oslo, understreker Johansen.

– Det er for tidlig å sette datoer slik man har gjort i Danmark. Vi må ikke glemme at de har vært gjennom mye av den smittebølgen vi nå står midt oppe i her hjemme, sier Johansen.

– Med dagens smittesituasjon har vi tatt noen skritt vekk fra gjenåpningen av samfunnet som vi alle ønsker oss. Jo raskere vi får slått ned koronaviruset, desto raskere kan vi begynne gjenåpningen. Derfor er innsatsen hver og en av oss legger ned nå så betydningsfull.