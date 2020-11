UENIGE: Hadia Tajik (Ap) og Heidi Nordby Lunde (H). Foto: NTB / VG

Full klinsj om feriepenger

Hadia Tajik (Ap) går til frontalangrep på Heidi Nordby Lunde (H) etter Facebook-innlegg.

Nå nettopp

– Man må være medlem i Høyre for å si noe sånt som hun sier på Facebook nå. Realiteten i denne saken er at dette ikke er folk som har drevet dank. Det er mange som er rammet av coronakrisen og skulle ønske de var i jobb, men som ikke har kunnet være det på grunn av nedstengninger og nødvendige smitteverntiltak.

Det sier nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik.

Arbeiderpartiet foreslår i sitt alternative statsbudsjett å sette av 3,4 milliarder kroner til å gi arbeidsledige feriepenger. Summen skal komme fra økt skatt.

Det mener Høyres Heidi Nordby Lunde er galskap.

– De reverserer skatteendringene våre og smører det litt tynt utover, og den største posten under kapittelet om trygge jobber er å gjeninnføre feriepenger til arbeidsledige. Det mener jeg er feil prioritering, uavhengig av pandemien, sier Nordby Lunde.

GALSKAP: Høyres Heidi Nordby Lunde mener Arbeiderpartiets punkt i sitt alternative statsbudsjett er ko-ko. Foto: Skjermdump/Facebook

Tajik forklarer at årsaken til at de har satt av så mye penger er nettopp på grunn av pandemien.

– Grunnen til at det er et såpass stort totalbeløp er fordi 2020 har vært helt ekstraordinært. Det har vært så mange som har vært helt eller delvis ledige – på det verste over 440.000 enkeltpersoner.

– I et ordinært år ville ikke prislappen vært så høy, mener Tajik.

Hun forteller at det i snitt er snakk om 12.000 kroner som tidligere arbeidsledige går glipp av hver.

– Norsk næringsliv ber om at folk faktisk drar på ferie og går ut og spiser, og at de som i utgangspunktet har dårlig råd får mer å rutte med, vil hjelpe mer på det enn at rike folk får mer som de kan spare, tordner nestlederen.

På sin side mener Nordby Lunde at skattepengene Ap vil bruke til å betale for feriepengene vil gjøre mer nytte der de er.

– Det er norsk næringsliv og arbeidstagere som må betale mer i skatt for at arbeidsledige skal få ferie fra å søke jobb. Det mener jeg ikke er riktig prioritering.

Hun sier Høyre heller ville gitt skattebetalerne mulighet til å beholde de pengene selv.

– Hvis målet er å få Norge tilbake til en ny normal hvor vi vet vi må skape nye arbeidsplasser til de som i dag er ledige eller permitterte, er det da riktig å bruke 3,4 milliarder til feriepenger til arbeidsledige eller burde de blitt brukt til noe annet?

Samtidig poengterer hun at dagens lovverk sørger for at de som er arbeidsledige over tid får lov til å ta betalt ferie.

– Vi fjernet ferietillegget for korttidsledige, men har gitt langtidsledige mulighet til å ta ut ferie og samtidig få dagpenger. Da kan de ta ut ferie samtidig med resten av Norge i påsken eller fellesferien, og ikke vente på ferietillegget som kommer året etter.

– Så folk som er langtidsledige får jo mulighet til å ta ferie med familien sin, og det mener jeg er helt rimelig, sier Nordbye Lunde.

Høyrepolitikeren sier at hun kunne hatt mer forståelse for Aps forslag om det kom som en del av en krisepakke.

– Dette er en gjeninnføring som vil gjelde når vi er ute av pandemien igjen. Det kunne kanskje hatt mer forståelse for det dersom det kun var et midlertidig tillegg som del av en krisepakke, men dette er en varig endring som norske arbeidstagere og arbeidsgivere må betale skatt for å finansiere, sier Nordby Lunde.

På sin side mener Tajik at man selvfølgelig må gjeninnføre retten til feriepenger på dagpenger som en rettighet.

– I et normalår vil feriepengeutbetalingene være vesentlig lavere. Hadde ordningen blitt innført i 2019, med virkning for 2020, ville den kostet 900 milliarder kroner, kontrer nestlederen.

Publisert: 13.11.20 kl. 04:15