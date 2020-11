forrige





fullskjerm neste ENSOMT: Når man ligger isolert i kommunens smitteenhet, kan man ikke få besøk.

Tormod (73) ble coronasmittet mens han var innlagt på sykehuset

HAMMERFEST (VG) Tormod Isaksen (73) har vært innlagt på Hammerfest sykehus siden begynnelsen av oktober. Så fikk han påvist corona.

Nå er han overført til isolasjon på kommunens egne smitteenhet på Rypefjord sykehjem.

– Det er jo litt trist å være her alene, men betjeningen har vært enestående. Hadde det ikke vært for dem, hadde jeg rømt, sier Isaksen til VG på telefon fra den andre siden av døren.

Slusen utenfor rommet på sykehjemmet lukter sterkt av håndsprit. Hver gang en ansatt skal inn, kler de på seg smittevernutstyr med drakt, hette, munnbind og visir. Når de kommer ut igjen, sprites alt nøye ned – helt ned til crocsene på føttene.

Isaksen bor i Lakselv i Porsanger. Men for noen uker siden ble han innlagt på Hammerfest sykehus med lungebetennelse. Så kom smitten til byen.

PÅ VEI: Sykepleier Silje Andersen tar på seg fullt beskyttelsesutstyr før hun går inn til Tormod. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Har vært veldig bekymret

Smitteutbruddet i i Hammerfest startet med at to leger ved sykehuset fikk påvist smitte den 15 oktober. Da var Isaksen allerede pasient ved sykehuset, men ikke med covid-19. Han fikk først positivt prøvesvar den 20. oktober etter å ha vært innlagt i to uker, forteller han.

–Jeg har vært veldig bekymret. Jeg har hatt en fryktelig angst og smerte. Til å begynne med klarte jeg ikke spise, men nå går det bra. Og jeg kan gå rundt her inne på rommet, sier han.

Men det kan bli ensomt på kommunens smitteenhet. Han får ikke lov til å ha besøk av kone og barn. De eneste han møter, er de ansatte.

– Vi snakkes jevnlig på telefon, men det er tungt. Jeg håper at jeg kan komme hjem snart. Med hjemmesykepleien i Lakselv ligger alt til rette, sier Isaksen, som forteller at forskjellen på hvordan han følte seg da han kom hit for fire dager siden til nå er som dag og natt.

Bekymringen er der likevel fortsatt, sier han. Han får svar på sin neste coronaprøve på fredag. Hvis den er positiv, må han bli på smitteenheten enda lenger.

– Jeg håper at jeg kan komme hjem snart, men jeg føler meg trygg her.

SMITTEENHETEN: Kommunens smittenhet er delt av Rypefjord sykehjem, men bygget spesielt for smitte. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Etter at Isaksen fritok sykehuset fra taushetsplikten bekrefter de overfor VG at han testet negativt på en prøve tatt den 9. oktober, da han hadde vært innlagt på sykehuset i tre dager.

– Vi er lei for situasjonen som har oppstått og vi håper det etter forholdene står bra til. Varme tanker til alle som er berørt, sier kommunikasjonssjef Eirik Palm ved sykehuset til VG.

– Til å bli rørt av

Hammerfest sykehus stengte ned da smitten spredte seg blant de ansatte. Men den egne smitteenheten ved Rypefjord sykehjem ble bygget for lenge siden, og det har ikke vært smitte blant dem som jobber i den kommunale helsetjenesten.

På smitteenheten er det sluser og ventilasjonssystem ved rommene, som er utformet for å håndtere smitte godt. Avdelingen ligger i samme bygning som resten av sykehjemmet, men er tydelig adskilt.

– Det har vært en del av sykehjemmet frem til i mars når alt brøt ut. Da mobiliserte vi for å ha denne enheten klar, fordi vi ikke visste om eller når smitten ville komme, sier virksomhetsleder Stine Bjørkly.

Pasientene som kommer hit er friske nok til at de ikke trenger å være på sykehus, men ikke klarert til å dra hjem. Skal en coronapasient skrives ut, må de ha vært symptomfrie i ti dager.

De som jobber her er omdisponert fra andre roller i den kommunale helsetjenesten, alle frivillig.

– Når man har enn innstilling om at man vil stille opp er de ansatte gode på å snu seg rundt når det ble som det ble. Den fleksibiliteten som personalet i kommunen har vist har vært helt unik – det har vært en stor samarbeidsvilje. Det er til å bli rørt av, sier fagansvarlig Marianne Simonsen.

OMDISPONERT: Sykehjemslege Gunnhild Olsen er en av de som nå bruker mye av arbeidstiden sin på smitteenheten. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Har hatt bedre tid

De ansatte har sett på at viruset har spredd seg i Norge i flere måneder, mens de ventet på om det ville komme også hit.

– I motsetning til mange som fikk smitten allerede i mars har vi hatt tid til å bli kjent med viruset, og lese oss opp, som mange ikke hadde da. Det er klart – litt spent er man uansett. Man vet ikke akkurat hva man møter. Men sånn er det i dette yrket generelt, sier sykepleier Silje Andersen.

Hun sier det er spennende å jobbe med det som hele verden snakker om, men samtidig krevende.

– Smitte jobber man med i somatisk avdeling, så det er ikke helt nytt. Det er faget vårt, vi kan jo smitte, legger sykehjemslege Gunnhild Olsen til.

Nå er det tre pasienter som er innlagt på smitteenheten ved sykehjemmet. Mandag var det fire. En pasient som var smittet av covid-19, men som også hadde annen alvorlig sykdom, døde denne uken.

– Generelt med de som har coronavirus og andre underliggende sykdommer kan det være mer alvorlige forløp, og det kan være krevende. Men det har vi forberedt oss på, sier Olsen.

TOMT ROM: Sykepleier Silje og sykehjemslege Gunhild viser frem et av rommene der det ikke bor noen nå. Totalt kan det være ni på enhetens fire rom, skulle det virkelig trengs. Foto: Gabriel Aas Skålevik

«Bristepunktet»

Andersen og Olsen, som jobber med pasientene, sier de føler seg trygge på smittehåndteringen, men likevel er ekstra forsiktige også privat. Ingen i den kommunale helsetjenesten har blitt smittet.

Og det har vært helt sentralt: Smitten i Hammerfest har hovedsakelig knyttet seg til sykehuset i byen, og ordfører Marianne Næss har sagt at hun har tro på at situasjonen vil bedre seg utover uken. Likevel har hun beskrevet situasjonen som «på bristepunktet», fordi kommunen har måttet omdisponere alle ressursene de kan til å håndtere utbruddet.

Flere av tilbudene kommunen ikke er lovpålagt å gi er satt på pause for å få riktige folk på riktig sted.

– Det verste som kan skje er at vi får smitte inn i våre kommunale institusjoner. Jeg brukte ordet bristepunktet fordi da så vi at ok, vi håndterer dette, men får vi en situasjon med smitte i en av våre institusjoner og mye helsepersonell i karantene er det mer enn vi kan håndtere, sier hun til VG.

Samtidig finnes det løsninger: Flere ansatte ved sykehuset er ute av karantene nå. Skulle det verste skje, har kommunen etablert kontakt med Finnmarkssykehuset så de kan få personell fra dem inn i de kommunale tjenestene.

SER LYS: Ordfører Marianne Næss sier kommunen har bedre oversikt nå, og håper har tro på at coronasituasjonen bedrer seg. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Publisert: 02.11.20 kl. 19:41

