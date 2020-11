VAR HJEMME: Heikki Bjørklund Paltto ble drept i kollektivet der han bodde på Majorstuen i Oslo. Makaveli Lindén (22) er nå dømt til tvunget psykisk helsevern, Foto: Tore Kristiansen

Dømt til tvungent psykisk helsevern for drapet på Heikki (24)

Svenske Makaveli Lindén er dømt til tvungent psykisk helsevern for drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majosrstuen i Oslo.

Bjørklund Paltto ble funnet drept i kollektivet der han bodde sammen med kamerater 15. oktober 2018.

Oslo tingrett legger til grunn at Makaveli Lindén var psykotisk da han begikk drapet.

Dommen om overføring til tvungent psykisk helsevern er i tråd med både påtalemyndighetens og forsvarets påstand.

– Dommen er i samsvar med det vi har anført om overføring til tvungent psykisk helsevern og redusert erstatning som følge av nedsatt tilregnelighet. Jeg la ned påstanden i samråd med min klient og han er vedig positiv til behandling, sier Lindéns forsvarer Øystein Storrvik til VG.

I retten erkjente svensken, som er diagnostisert med en schizofreni-lidelse, at han hadde begått drapet.

Ble funnet av kameraten: Flere av knivstikkene var dødelige

Lindén dømmes også for grovt ran kort tid forut for drapet, og til å betale oppreisning og erstatning til Bjørklund Palttos foreldre og mannen som ble ranet.

Han må betale 40.000 kroner i oppreisning til hver av foreldrene, samt 25.000 kroner i erstatning for økonomisk tap til moren og 8.000 kroner i oppreisning til ransofferet.

Oslo tingrett viser i dommen til at Høyesterett har slått fast at riktig erstatningsnivå for etterlatte er 200.000 kroner. Tingretten mener dette også er riktig i denne saken, men reduserer summen på grunn av den psykiske helsetilstanden til Lindén.

– Retten avkorter fordi han er så syk. Men det skal likevel være en følbar økonomisk reaksjon, og det er det i dette tilfellet. Vi kommer til å søke voldoffererstatningskontoret om det resterende beløpet, sier Gunhild Lærum, som er bistandsadvokat for Heikki Bjørklund Palttos mor, til VG.

