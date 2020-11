KOLLISJON: KNM «Helge Ingstad» ved skadestedet i Øygarden. Foto: Harald Vikøyr, VG

To år siden «Helge Ingstad»-ulykken

Søndag er det to år siden krigsskipet KNM «Helge Ingstad» kolliderte inn i et tankskip i Hjeltefjorden og sank. – Det kom som et sjokk, sier forsvarssjefen.

Det var en klar natt da KNM «Helge Ingstad» seilte inn i Hjeltefjorden nord for Bergen natt til 8. november 2018, på vei hjem fra en stor NATO-øvelse utenfor Trøndelag.

Men klokken 04.02 går det galt utenfor Stureterminalen i fjorden. I rundt 17 knop krasjer fregatten KNM «Helge Ingstad» rett inn i fronten på det 250 meter lange tankskipet «Sola TS».

– Jeg husker veldig godt da jeg våknet den morgenen og så nyheten. Det kom som et sjokk på oss alle at en av fregattene våre tok inn vann og var i ferd med å synke, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som den gang var sjef for Heimevernet.

SJOKK: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen var sjef for Heimevernet under «Helge Ingstad»-ulykken, og husker godt morgenen han fikk beskjeden. Foto: Mattis Sandblad, VG

Han forteller at de var godt fornøyde etter øvelsen, og at ulykken kom da de var i ferd med å avslutte.

– Risikoen er alltid der, selv om det har gått bra lenge.

– Ingen enkeltstående årsak

Sjøforsvaret satt ned en undersøkelsesgruppe kort tid etter havariet.

Etter en grundig gjennomgang av alle forhold som kan ha hatt noe å si for ulykken, var konklusjonen klar i sommer – det finnes ingen enkeltstående årsak til ulykken.

Her kan du se VGs 3D-illustrasjon av de siste minuttene før ulykken:

Konklusjonen er dermed den samme som Havarikommisjonen kom fram til i sin første delrapport for et år siden.

Manglende erfaring, lite bruk av relevant utstyr, dårlig kommunikasjon og en fastlåst oppfatning av situasjonen trekkes frem som mulige faktorer til ulykken i rapporten.

Svekket

Fregatten, som ble levert til Forsvaret i 2009, var en av fem skip i Fridtjof Nansen-klassen. Nå er det fire igjen.

– Vi mistet jo 20 prosent av fregatten vår, og den får vi ikke igjen. Det var en grunn til at vi kjøpte fem, vi klarer ikke å erstatte den, sier Kristoffersen.

De fem skipene kostet til sammen 18,9 milliarder kroner, som gir hvert skip en prislapp på 3,78 milliarder kroner.

En fregatt er et mellomstort krigsskip. «Helge Ingstad» var 134 meter lang, 16,8 meter bred, 32 meter høy og veide 5290 tonn. Normal besetning på båten er 132 personer, men det er lugarkapasitet til 146 personer i alt.

Den topp moderne fregatten skal kunne jakte ubåter, bære Forsvarets NH90-helikoptre og har egne lettvektstorpedoer.

– Det vi har gjort for å begrense tapet er å øke antall besetninger, seile mer med de vi har og oppgradere dem, sier forsvarssjefen.

– Bestandig risiko

– Kan noe slikt skje igjen?

– Erfaringen min er at den samme type ulykken ikke skjer igjen, men at det kommer til å skje ulykker i Forsvaret igjen er jeg forberedt på.

Derfor er de erfaringene man gjorde fra ulykken viktige, mener Kristoffersen.

– Det er bestandig risiko forbundet med det vi gjør.

Forsvarssjefen sier det nå gjenstår å se hva Havarikommisjonen kommer frem til.

Havarikommisjonen har delt opp etterforskningen sin i to deler. Del én omhandler alt som skjedde før krasjet, hvor det kom en delrapport på dette på årsdagen 8. november 2019.

Andre del handler om det som skjedde etter ulykken, men den rakk de ikke å levere før årsfristen. Politiet etterforsker om det har skjedd noe straffbart under ulykken, men etterforskningen er ikke ferdig. Forsvaret har hatt en egen undersøkelseskommisjon, men resultatet er hemmelig.

