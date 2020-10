UNGDOM PÅ BYEN: Bydelsoverlege Lars Erik Hansen i bydel Grünerløkka er svært bekymret for smitteutviklingen de ser nå. Dette bildet er tatt fra Torggata i Oslo i juli. Foto: Privat

Bydelsoverlege i Oslo: − Den festen du skal på i kveld, kan ta livet av bestemoren din

Smitten i bydelen Grünerløkka i Oslo øker og sprer seg til eldre aldersgrupper. Bydelsoverlegen ber de unge stålsette seg – og droppe festen i helgen.

Smittesporerne i bydel Grünerløkka ser nå at coronasmitten sprer seg fra de unge voksne til eldre. Nå har bydelsoverlegen Lars Erik Hansen en klar beskjed til ungdommen:

– Den festen du skal på i kveld, kan ta livet av bestemoren din.







Det siste døgnet har Oslo fått 85 nye smittetilfeller. I bydelen Grünerløkka er dagens tall 11. Grünerløkka er en ung bydel, der rundt 90 prosent av smittetilfellene er unge voksne.

BEKYMRET: Bydelsoverlege Lars Erik Hansen i bydel Grünerløkka er svært bekymret for utviklingen de nå ser. Han ber ungdommen tenke på om den festen i kveld er verdt det. Foto: Harald Henden

Smitten beveger seg til de eldre

– Det er lenge siden vi har hatt 11 på en dag. Vi er bare halvveis på antall testinger i dag, det kan bli det dobbelte, sier han og legger til:

– Det er dette vi har fryktet, at vi skal få mye mer smitte; slik som andre storbyer i Europa har fått.

Han er spesielt bekymret for at smitten nå begynner å bevege seg over fra unge voksne og videre til de eldre.

Slik forklarer han det: Mange unge voksne tester positivt til tross for milde eller ingen symptomer. I mellomtiden kan de ha møtt rundt 50–100 mennesker, blant annet personer som er eldre enn dem selv.

– Symptomene blir mer alvorlig med alderen. Flere kan faktisk dø av dette.

Noen bryter karantenen

Bydelsoverlegen sier det er flere utfordringer ved unge voksne. En av dem er at de har få symptomer og går rundt uten å vite at de er smittet. Det andre er at noen nærkontakter i karantene ikke tenker at de er smittet eller at det ikke er så farlig – og at de derfor bryter karantenen:

– Vi vet om nærkontaktene som er satt i karantene, men som har vært ute og spist og på fotballkamp fordi de er friske. Terskelen for å holde seg i karantene er nok høyere hvis du har milde eller ingen symptomer, sier han, og presiserer enda en gang:

– Du kan ikke gå på fotballkamp eller treffe kompiser hvis du er i karantene.

– Vi er kjempeslitne

SLITEN: Veronica Richardsen Johansen leder smittesporingsarbeidet i bydelen og sier de nå opplever marstilstander. Foto: Harald Henden

Smittesporerne i bydelen har lange dager fordi mange av de unge voksne har store vennenettverk. Veronica Richardsen Johansen leder smittesporingsteamet:

– Det har bare blitt verre og verre. Nå er antallet nærkontakter det verste. Det tar enormt med tid.

Smittesporeren mener Oslo nå står ved et veiskille. Hun ber innstendig ungdom om å holde ut litt til for å få stoppet den oppadgående smittetrenden.

– Hadde du sett ringelista vår, da hadde du blitt ganske sjokkert. Vi er kjempeslitne. Det begynner å ligne på mars-tilstander.

Når hun ringer rundt har hun spesielt lagt merke til at klemmingen blant de unge fortsetter.

– Jeg har stor forståelse for at disse unge vil fortsette å klemme og være med på det ene eller andre. De må ikke slutte å gå på ting, men de må velge: Hva er viktig å være med på?

