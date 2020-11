I BOKEN: I Trine Skei Grandes bok «Oppreist» skriver den tidligere Venstre-lederen om nestleder Abid Raja. Foto: Terje Bringedal

Trine Skei Grande i ny bok: Holdt Abid Raja utenfor ledersamtaler

Trine Skei Grande mener at Abid Raja var godt i gang med å posisjonere seg og arbeidet strategisk for å samle støtte i lederkampen allerede etter valget i 2019. Derfor inviterte hun ikke ham med på diskusjonene om hvem som skulle inn i ledelsen.

For mindre enn 10 minutter siden

I biografien «Oppreist» langer Trine Skei Grande (51) ut mot partifelle Abid Raja. I et utdrag, som VG har fått tilgang på, forteller Grande om starten på den turbulente lederkampen i Venstre – som endte med at hun gikk av.

«Kort tid etter valget samlet jeg Guri Melby, Sveinung Rotevatn og Iselin Nybø hjemme hos Guri. Jeg sa til dem at de måtte begynne å planlegge hvilken fremtid de så for seg i partiet», skriver Grande i boken, som lanseres fredag 6. november.

Ifølge den tidligere partilederen fortalte hun de tre Venstre-kollegene at de måtte tenke grundig gjennom hva slags rolle de ville ha i partiet, i tilfelle valgkomiteens arbeid endte med hennes sorti.

les også Trine Skei Grande går av – trekker seg som partileder og statsråd, og tar ikke gjenvalg

Grande: Unødvendig å ha med Raja

«Jeg oppfordret dem også til å prøve å bli enige seg imellom om hvem som var aktuelle for de ulike vervene», skriver Grande.

Både nåværende leder Guri Melby og nestleder Sveinung Rotevatn stilte som lederkandidater i Venstre. Det gjorde også den tredje i dagens ledertrio, Abid Raja – men han fikk ikke vite om møtet høsten 2019.

«Det var unødvendig å ha den praten med Abid Raja; han var allerede godt i gang med å posisjonere seg og arbeidet strategisk for å samle støtte i partiet», skriver Grande.

I mars 2020 ble Grande innstilt som leder for enda en periode, med Rotevatn og Raja som nestledere – etter et dramatisk spill i kulissene.

les også Kilder til VG: Slik var spillet i kulissene da Skei Grande ble innstilt til gjenvalg

Ut mot «brun propaganda»-uttalelse

Grande mener at en av måtene Raja posisjonerte seg på var ved å «fremstille seg selv som den eneste som turte å ta til motmæle mot Frps innvandringskritiske uttalelser».

«Abid hadde vært en av de ivrigste forkjemperne for at Venstre skulle gå i regjering med Frp, men han var også den som tok de sterkeste ordene i bruk når han kritiserte Frp i offentligheten», skriver Grande.

13. september i fjor rykket Raja ut mot Frp-leder Siv Jensens kronikk om «snikislamisering». Ifølge Grande hadde hun «med nød og neppe stanset ham» i å gjøre det før valget, men skriver at etter det «klarte imidlertid ikke Abid å sitte stille lenger».

TRIO: I mars ble Abid Raja, Trine Skei Grande og Sveinung Rotevatn innstilt av valgkomiteen. Her blir de intervjuet av VG fredag 6. mars, få dager før Grande trakk seg som leder. Foto: Tore Kristiansen

– Vi skal si klart og tydelig fra hver gang Siv Jensen eller Sylvi Listhaug kommer med brun propaganda. Da skal ikke lenger Venstre tie. Å tie er å akseptere. Og jeg nekter i fortsettelsen å akseptere, sa Raja til NRK.

I boken skriver Grande at det burde vært hun som tok oppgjøret med regjeringskollega og Frp-leder Siv Jensen, og kritiserer Rajas utspill for å ha utløst en diskusjon om Venstre skulle gå ut av regjering.

VG skrev i 2019 at kilder i Frp sa at Jensen ga Grande muligheten til å kritisere enkelte av Frps utspill, samtidig som hun kunne ta avstand fra Rajas påstander om «brun propaganda».

Grande valgte likevel å støtte Raja, noe som skapte sterke reaksjoner i Frp.

les også Trine Skei Grande skriver bok: – Sylvi Listhaug diskvalifiserte seg til å være statsråd

«Dagen etter kom Abid hjem fra Etiopia, og møtte hele medienorge i ankomsthallen. Han brukte to timer på å svare på alle spørsmålene de hadde mens han satt avslappet på en benk og nippet til en kopp kaffe. Han gjentok beklagelsen sin så mange ganger han trengte, og sa at også han var klar til å legge saken bak seg. Han har virkelig evnen til å få journalister til å spise av hånda si», skriver Grande.

– I politikken har det blitt så vanskelig å si unnskyld. Men hvis du som Frper eller som borger har blitt støtt av det, så beklager jeg det, sa Raja til VG på Gardermoen.

– Abid ønsker ikke å gi noen videre kommentar til denne saken, skriver politisk rådgiver Emma Lind i en SMS til VG.

PÅ GARDERMOEN: Abid Raja blir intervjuet av et samlet presse-Norge på Gardermoen i oktober 2019. Foto: Tore Kristiansen

Lurte pressen før valgkomité-intervju

På Venstres landskonferanse i oktober 2019 hadde valgkomiteen sine første kandidatintervjuer. Grande forteller hvordan hun og rådgiver Mona Lindseth planla at partilederen skulle finne en omvei til valgkomiteens møterom, så hun kunne riste av seg journalister.

«I stedet for å gå inn i heisen alle visste gikk opp til valgkomiteen, gikk jeg ut hovedinngangen og satte meg i regjeringsbilen som sto parat i tilfelle en av oss som var statsråder, måtte til byen en tur. Journalistene trodde jeg skulle dra fra hotellet, men sjåføren kjørte bare rundt bygget og slapp meg inn på baksiden», skriver hun.

les også Slik fikset Venstre-toppen ministermøter for First House-kunder

Det var på dette møtet hun sa at hun ville ta gjenvalg som Venstre-leder. Grande skriver at hun kviet seg for å dele alle vurderingene sine med en samlet valgkomité, og at det var én ting hun kun sa til leder Per A. Thorbjørnsen.

«På grunn av alle lekkasjene fra valgkomiteen var det imidlertid én ting jeg ikke sa i selve intervjuet, men i stedet tok på tomannshånd med komitélederen i etterkant. Til Per sa jeg at dersom valgkomiteen klarte å samle seg om en annen leder enn meg, var jeg klar til å trekke meg».

Publisert: 01.11.20 kl. 22:25

Les også