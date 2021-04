ENDTE HER: Ambulansens ferd endte i denne porten på Torshov i Oslo. Foto: Trond Solberg, VG

Kvinne nesten påkjørt av ambulansekapreren: − En sjokkerende opplevelse

OSLO TINGRETT (VG) En kvinne i 70-årene beskriver det som at hun ble «blåst over ende» av trykket da ambulansekapreren kjørte forbi i full fart. Etter hendelsen har hun blitt redd for å gå ut om kvelden.

Av Hanna Haug Røset

Kvinnen og hennes ektemann var på vei til en avtale om ettermiddagen 22. oktober 2019 da tiltalte kom kjørende med ambulansen han hadde kapret i Åsengata på Torshov i Oslo.

– Det kom en ambulanse i full fart og så vi at det kom en politibil bak og tenkte at det sikkert hadde vært en alvorlig ulykke, sier kvinnen i 70-årene i retten.

Ifølge tiltalen svingte han i høy fart ambulansen opp på fortauet og ekteparet ble nødt til å kaste seg ut av kjørebanen for å unngå å bli truffet.

– Blåst over ende

Fornærmede beskriver det som at tiltalte etter hvert mistet kontrollen over bilen.

– Han hadde store problemer fordi han kjørte så fort og mistet kontroll over bilen, sier hun.

– Vi gikk litt nedover og da kom ambulansen i full fart nedover mot oss. Jeg tror den traff fortauskanten og jeg ble blåst inn mot gjerdet i full fart. Jeg fikk ikke tid til å tenke på hva jeg skulle gjøre, det bare skjedde, fortsetter hun.

– Blåst mot gjerdet? spør aktor Alvar Randa.

– Ja, av trykket, farten til bilen regner jeg med. Jeg landet på knærne, inntil gjerdet, sier hun.

I RETTEN: Forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen snakker med aktor Alvar Randa. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB

I fallet slo hun hodet inn i gjerdet ved veien.

– Heldigvis hadde jeg briller, fordi de ble sittende fast i gjerdet. Jeg slo pannen inn i kanten, sier fornærmede.

– Har hatt stygge mareritt

Kvinnen mener at ambulansen aldri var borti henne, men anslår at den var om lag en meter unna henne og at hastigheten var omtrent 80–90 kilometer i timen.

Hun er en av syv personer som påtalemyndigheten har tiltalt mannen (33) for å forsøke å drepe.

– Det var en sjokkerende opplevelse, sier hun.

– Hvordan har du ellers blitt påvirket av dette? vil aktor vite.

– Jeg er redd for å falle. Jeg tør ikke gå ut om kvelden. Og jeg har hatt veldig mange stygge mareritt og de er så fryktelig at de tør jeg ikke å fortelle til noen fordi da vil de tro at jeg ikke er ved mine fulle fem. Jeg tenker på det hver gang jeg går forbi det stedet, svarer fornærmede.

Hun forteller at hun etter hendelsen har hatt både fysiske og psykiske plager.

– Det kunne jo ha fått det aller verste utfallet, så når det først skjedde var vi heldige.

Truet med avsagd hagle

Etter aktor og statsadvokat Alvar Randas innledningsforedrag mandag formiddag fikk retten se en sammenstilling av videomateriale som viser hendelsesforløpet.

Der kunne man se hvordan tiltalte hentet opp en avsagd hagle fra en bag og truet til seg ambulansen. Han var ikledd en skuddsikker vest som det var sto «politi» på.

33-åringen er tiltalt for en lang rekke forhold etter at han i ruset tilstand kapret en ambulanse i Oslo 22. oktober 2019.

Nekter straffskyld for drapsforsøk

Påtalemyndigheten mener blant annet at han skal straffes for drapsforsøk på syv personer langs ruten han kjørte med ambulansen fra Rosenhoff til Torshov.

Politiet avfyrte minst 19 skudd i løpet av hendelsen som til slutt endte i en port i en bygård.

Men seg hadde tiltalte nærmere 47 liter av det narkotiske stoffet GBL, en avsagd hagle og en maskinpistol. Han mener selv at han kun forsøkte å komme seg bort fra politiet og at han aldri mente å drepe noen.

Han erkjenner straffskyld for de fleste av de 24 tiltalepunktene, men ikke for drapsforsøk og ikke for trusler mot to polititjenestemenn.

Mannen er tidligere domfelt en rekke ganger for befatning med narkotika og med våpen. Han er også dømt for grovt ran og var ute på prøve da ambulansen ble kapret. Statsadvokaten har lagt ned forbehold om at det kan bli aktuelt med en påstand om forvaring.

Det er satt av tre uker til saken. Tiltale skal etter planen forklare seg onsdag.

