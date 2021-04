MERKET: Sånn så det ut på parkeringsplassen ved handelsparken Avenyen i Kristiansand lørdag morgen etter rånetreffet skjærtorsdag. Foto: Morten Finstad

Varsler anmeldelser etter rånetreff: − Det er hærverk

Gårdeier Kurt Mosvold vil gå til anmeldelse etter det han omtaler som et «farlig» rånetreff i Kristiansand med opp mot 200 biler natt til fredag.

Av Andreas Haakonsen

Publisert: Nå nettopp

– Det var sladding og herjing. De kjørte nesten på felgene slik at gnistene sto. Noen sendte opp fyrverkeri. Det er hærverk, rett og slett, sier Morten Finstad, styreleder i handelsforeningen Avenyen, til VG.

Sent skjærtorsdag samlet et stort antall bilister seg på en parkeringsplass i handelsparken Avenyen utenfor Kristiansand sentrum. Politiet grep til slutt inn for å avslutte treffet.

– Det begynte med noen biler i 17-tiden. Selve treffet begynte i 18-tiden. Det var rolig fram til litt over klokken åtte. Ved halv ni-tiden ringte jeg politiet for å få kontroll. Et kvarter senere og ringte jeg igjen. Da sendte de bistand og var på stedet i en times tid før de tilkalte forsterkninger for å avslutte treffet, sier Finstad.

Det var Fædrelandsvennen som omtalte saken først.

Frank Salvesen, innsatsleder i Agder politidistrikt, opplyste til avisen at det var snakk om 150–200 biler på stedet.

– Det var rimelig heftig da vi kom ut, sa Salvesen til Fædrelandsvennen.

Det er ikke klart om rånetreffet har noen ansvarlig arrangør, og det har ikke lykkes VG å få noen av deltagerne i tale.

SKJÆRTORSDAG: Her er et stillbilde fra overvåkningskameraene på Avenyen i Kristiansand ved halv ni-tiden skjærtorsdag. Foto: Privat

– Svidd gummi over hele området

Et bilde Finstad har sendt fra området lørdag morgen viser store merker etter treffet torsdag.

– Det er svidd gummi over hele området. Vi måtte ha en vaktmester til å feie opp og rydde. Han fylte fire handlevogner med søppel, sier Finstad.

Han sier at de sitter på videoovervåkning av de han omtaler som «de verste».

– Jeg regner absolutt med at vi kommer til å anmelde de to-tre verste. Da er det snakk om de som ødelegger og gjør det vi betegner som hærverk, sier Finstad.

REAGERER: Morten Finstad, styreleder i handelsforeningen Avenyen i Kristiansand. Foto: Privat

Finstad understreker overfor VG at det var et mindretall av dem til stede som drev med hærverk, og reagerer også på at smittevernreglene generelt sett ikke ble overholdt.

Ifølge coronareglene i Kristiansand er det kun tillatt med 20 personer til stede på private utendørsarrangementer.

– Hvordan var oppførselen til de som var til stede?

– Den rapporten politiet ga var at da de ble bedt om å forlate området, var det eksemplarisk oppførsel. De fikk overraskende lite dritt slengt etter seg. De fleste skjønner at det ikke er greit å drive på sånn på privat eiendom, men møter likevel opp fordi de er nysgjerrige, sier Finstad.

– Frykter dere at det skal være flere slike treff fremover?

– Det er ikke noen tvil om at rånerne planlegger flere slike treff fremover. Vi var plaget hele sommeren i fjor og har brukt mye ressurser på å prøve å begrense dette, sier Finstad.

SKAL ANMELDE: Kurt Mosvold, administrerende direktør i Mosvold & CO. Foto: Geir Egil Skog

Varsler anmeldelse

Kurt Mosvold er den største gårdeieren i området. Han bekrefter at de vil anmelde flere etter torsdagens treff.

– Vi har forståelse for at ungdommen vil ha det gøy, men dette kan overhodet ikke tillates. Det er hærverk og det er farlig. Det er helt sikkert at det vil føre til anmeldelser, sier Mosvold.

Han sier at de vil se gå gjennom videoene fra kameraovervåkningen etter påske for å se hvem og hvor mange de vil anmelde.

– Hvis det ikke gjøres noe med dette, vil problemet vedvare. Jeg forventer at politiet tar tak i det, sier Mosvold.

Han sier at de som gårdeier har vært i dialog med politiet og representanter for rånerne tidligere hvor de har prøvd å få finne steder hvor de har lov å drive med råning.

– Vi ser dessverre at resultatet ikke har vært optimalt, sier Mosvold.

Agder politidistrikt har ikke besvart VGs henvendelser om saken lørdag.