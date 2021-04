TOPPMØTE: Frode Berg og hans advokat Brynjulf Risnes forlot møtet med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen torsdag formiddag. Foto: Tore Kristiansen

Frode Berg har møtt forsvarsministeren: Får fortsatt ikke lese rapporten om seg selv

Frode Berg har torsdag formiddag hatt en times møte med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i Oslo. Der fikk han for første gang muntlig informasjon om sin egen sak, men har fortsatt ikke fått lese rapporten fra EOS-utvalget.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mandag skal nordmannen som ble spion-dømt i Russland, møte i en lukket høring i Stortinget.

– Jeg har overhodet ikke fått noe stort innblikk. Men vi får se hva høringen bringer. Jeg kan ikke si noe mer før vi er ferdig med høringen, sa Frode Berg etter møtet med forsvarsministeren i kommandantboligen på Akershus festning.

– Er du nå blitt kjent med konklusjonene fra EOS-utvalget?

– Det kan jeg ikke si noe om. Beklager. Da bryter jeg selv sikkerhetsloven, sa Berg.

les også Frode Berg-rapporten: Slik kan Stortinget fjerne hemmeligstempelet

På direkte spørsmål opplyser han at han ikke har fått vite noe nytt om sin egen sak.

– Hele samtalen var fortrolig. Jeg kan ikke si annet enn at jeg er svært fornøyd med samtalen, sier Frode Berg.

MØTTE PÅ FORSVARSSJEFEN: Utenfor Forsvarsdepartementet fikk Frode Berg og advokaten Brynjulf Risnes en kort prat med forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som tilfeldig kom forbi med sin lunsjboks. Foto: TORE KRISTIANSEN

Hemmelig rapport

Forsvarsministeren har selv gradert hele rapporten fra EOS-utvalget, som er Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene. Det betyr at rapporten i sin helhet er hemmelig, også for hovedpersonen Frode Berg.

Et nytt forsøk fra Stortinget, i samarbeid med EOS-utvalget, til å lage et sammendrag av rapporten som kunne offentliggjøres, havarerte onsdag.

Da avviste Bakke-Jensen en anmodning fra alle partiene på Stortinget, gjennom presidentskapet, om å avgradere dette sammendraget:

Bakke-Jensen varslet Stortinget om at hensynet til skjerming av nasjonale sikkerhetsinteresser måtte veie tyngre enn hensyn som skulle tilsi avgradering:

– Anmodningen fra Presidentskapet om å avgradere EOS-utvalgets sammendrag av sluttrapporten kan derfor ikke etterkommes, heter det i brevet fra forsvarsministeren til Stortinget.

Ønsker å sette punktum

Men etter møtet med Bakke-Jensen torsdag, fastholder Berg kravet om at deler av rapporten må bli offentliggjort:

– Jeg har gått i ett år og ventet på EOS-utvalgets rapporten. Jeg har levd i spenning etter at rapporten er klar. Men jeg er ikke interessert i å vite så mye om kilder og arbeidsmetoder, sier Berg.

– Hva håper du skal komme ut av Stortingets behandling?

– Jeg ønsker å sette et punktum, og å få svar på hva som har skjedd, og om eventuelle kritikkverdige forhold.

Foto: Tore Kristiansen

– Bør saken få politiske konsekvenser for noen?

– Jeg vil at noen skal stå til ansvar for dette. Og jeg vil vite hvilke konsekvenser det har fått. Nå er det to statsråder, både utenriksministeren og den sittende forsvarsministeren, som skal til den lukkede høringen i Stortinget. Vi får avvente til etter høringen.

På spørsmål om hvem som eventuelt bør stå til ansvar for at Berg ble sendt til Russland og ble pågrepet av russiske sikkerhetsmyndigheter, og senere spiondømt, svarer Berg:

– Jeg er ikke tilhenger av at sjefer skal settes bort. Det er kanskje de som jobber på gulvplanet som kanskje har gjort feil og som har drevet med ting de ikke burde gjort, sier han.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ville ikke kommentere møtet med Frode Berg - ut over at det var et godt møte, ifølge kommunikasjonssjef i FD, Ingrid Dåsnes.