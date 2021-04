VILL PRIS: Flere trodde det var en aprilspøk da Playstation 5 ble lagt ut for nesten 100.000 kroner. Foto: Skjermdump

Nei, dette er ikke en aprilspøk

Hvis du er en av dem som vil sprite opp påskeferien med Playstation 5, får du deg kanskje et sjokk om du sjekker prisen hos Power. Der er nemlig konsollen lagt ut for 100.000 kroner.

Av Synne Nielsen Solbakken

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Vi kjenner vel alle noen som kunne punget ut en god slant for en Playstation. Nettsjef i Power, Sven Erik Vaagenes, kan imidlertid opplyse om at årsaken til den skyhøye prisen er et forsøk på å unngå at folk kjøper opp konsollen, for så å selge den dyrt. Flere trodde Power hadde kjørt ut en liten aprilspøk, men det stemmer altså ikke.

– Vi har et fordelsprogram som heter My power, og der har vi sagt at dette partiet er reservert til de kundene. De har da meldt seg på en konkurranse, og vi har trukket ut en gruppe med folk som får tilbud om å kjøpe den. De får da tilsendt rabattkode på 95.000, sier Vaagenes.

Vanligvis koster en standard Playstation 5890 kroner.

Burde informert

Nettsjefen sier videre at de burde informert om hvorfor prisen var så høy.

– Det burde stått på produktsiden, og vi burde vært informert bedre om hva vi skulle gjøre. Jeg skjønner jo at dette er litt overraskende.

– Men kan man kjøpe den på nettsiden for 100.000 hvis man vil det?

– Ja, det kan du hvis du vil. For å unngå at konsollene blir reservert av andre, så må den koste så mye. Det er mange som har lagt den i handlekurven, men det er ingen som har gjennomført kjøpet.

Problemer med «scalpers»

Den enorme etterspørselen etter Playstation 5 har ført til at såkalte «scalpers», som har reservert hele partiet når varen slippes. Begrepet blir vanligvis kalt svartebørshai på norsk, altså folk som selger billetter eller varer på det svarte markedet.

– Vi klarer nå å stoppe de fleste, og vi vet hvem mange av de er. Men vi ser at mange har programmer som gjør at folk kan sjekke når produktet blir tilgjengelig for salg.

Både bot-er og scripts blir brukt for å gjøre denne jobben, og ved forrige slipp ble hele partiet reservert på fem sekunder. Dette fører til at noen kan få hamstre, mens andre ikke rekker å blunke før det er tomt. Flere av konsollene ble likevel tilgjengelig, fordi kjøpet ikke ble gjennomført innen 15 minutter.

Vaagenes forteller også at de kun har lov til å selge Playstation 5 på nett, og ikke i butikk.

– Dette er bestemt av Sony på grunn av corona-restriksjonene. Vanligvis hadde vi nok hatt det meste i butikk, men på nett blir det litt andre mekanismer når vi får problemer med for eksempel scalpers.

De som har fått tilbudet har fått beskjed om å kjøpe innen mandag klokken 12.00. Etter dette vil den skyhøye prisen forsvinne. Hvis det er noe igjen, vil dette bli lagt ut til vanlig pris.