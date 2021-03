FAMILIEBESØK: Mohammad Yazdani reiste fra Oslo for å besøke familie i Iran. Foto: HELGE MIKALSEN

Fritidsreisende må på karantene-hotell: − Suger å være borte fra kjæresten

GARDERMOEN (VG) Mohammad Yazdani (34) ville ikke reist til Iran, om han hadde visst at han måtte på karantenehotell etter hjemkomst.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Fra i dag mandag må alle som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser til røde land og områder, tilbringe karantenetiden på karantenehotell.

Tidligst etter den syvende dagen er det mulig å gå ut av karantene, dersom den reisende tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

– Jeg ville ikke reist for å besøke familien, om jeg hadde visst det. Men jeg følger gjerne reglene, sier Mohammad Yazdani, som bor og arbeider i Oslo.

I KARANTENE: Mohammad Yazdani løfter kofferten inn i bussen som tar ham og de andre fritidsreisende til karantenehotellet på Gardermoen. Foto: HELGE MIKALSEN

Han var med Qatar Airways flight QR179 fra Doha, som landet på Gardermoen klokken 07.17 i dag. Den store Airbus-maskinen skal ha hatt færre enn 50 passasjerer.

34-åringen hadde ikke besøkt familien i Iran på to år, da han i januar bestilte reisen.

– Problemet er at jeg ikke planla for karantene på hotell, da jeg forlot Norge for tyve dager siden. Karantene er greit, men det som suger, er å være borte fra kjæresten, sier Yazdani.

Tidligere kunne han vært i karantene hjemme på Frogner i Oslo. Men 34-åringen uttrykker forståelse for skjerpede innreiseregler, som følge av mutasjonssmitten som sprer seg i verden.

Karantenehotell Plikt til å gjennomføre innreisekarantene på karantenehotell gjelder ikke for: De som kan dokumentere at de er bosatt i Norge, og har vært på en nødvendig reise. Karantene må gjennomføres i boligen eller på annet egnet oppholdssted det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. De som ikke kan dokumentere at reisen var nødvendig, må oppholde seg på karantenehotell.

De som kan dokumentere at de eier eller leier fast bopel i Norge hvor de kan gjennomføre karantenen i en egen boenhet med soverom, bad og kjøkken, og at reisen var nødvendig. De som leier bolig må ha en leiekontrakt med en varighet på minst 6 måneder.

Arbeids- og oppdragstagere der arbeids- eller oppdragsgiveren sørger for et egnet oppholdssted som før innreise er godkjent av Arbeidstilsynet. Det skal legges frem dokumentasjon for godkjenning ved innreise.

De som kan dokumentere sterke velferdshensyn, og har et egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. De må ved innreise kunne fremlegge en bekreftelse på at oppholdsstedet oppfyller disse kravene fra den som stiller oppholdsstedet til disposisjon.

Foreldre og mindreårige barn som krysser grensen i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær.

Asylsøkere og overføringsflyktninger som har egne ordninger.

Noen særskilte ordninger for sjåfører i langtransport, allierte militære avdelinger og arbeidstager på fartøy i norsk havn.

Utenlandske diplomater som nevnt i utlendingsforskriften § 1–4 eller § 1–5 og sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer. Kilde: Regjeringen.no Les mer her. Vis mer

Omkring 20 passasjerer fra Qatar som hadde vært på nødvendig reise, slapp ut etter hvert som de hadde gått gjennom passkontrollen, tatt coronatest og hentet bagasjen.

Halvannen time etter landing kom et titall fritidsreisende – blant dem Mohammad Yazdani – som ble geleidet til en ventende buss og kjørt til et karantenehotell i nærheten.

17 fly fra utlandet er ventet til Oslo lufthavn mandag.

QATAR-REISENDE: Færre enn 50 passasjerer kom med nattflyet fra Qatar mandag morgen. Foto: HELGE MIKALSEN

Fra Beograd mandag morgen kom Nicolai, som ikke ønsker å oppgi etternavnet, selv om han mener han hadde gode grunner til å reise. Han syntes at passkontroll og testing var godt organisert på Gardermoen.

Også norske statsborgere må fylle ut et digitalt registreringsskjema før ankomst til Norge. Alle innreisende må teste seg på grensen.

Utlendinger må fremvise negativ coronatest tatt senest 24 timer før innreise til Norge.

– Må man, så må man, sier Nicolai om de forestående døgnene på karantenehotell.

Han forstår at alle må bidra til å redusere smittespredningen.

– Det eneste som svir, er kostnadene, sier Nicolai.

Hver natt koster ham 500 kroner. I helgen måtte nok et hotell på Gardermoen åpne for karantenereisende. 1000–2000 personer bør på karantenehotell ved flyplassen, ifølge Ullensaker kommune.

VELKOMMEN: Alle reisende må teste seg på grensen, som her på Oslo lufthavn Gardermoen. Foto: Gyrid Friis Edland

Skjerper reglene 1. april

Fra skjærtorsdag skjerpes innreisereglene ytterligere, for å hindre importsmitte:

Også norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge må fra 1. april fremvise coronatest på grensen, når de kommer fra et område med karanteneplikt.

Testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge.

les også Strammer til innreisereglene fra 1. april – varsler «betydelige» bøter

De som kommer til Norge fra et annet land, må som hovedregel også teste seg ved grensen. Ved alle grensepasseringer tilbys som regel antigen hurtigtest.

Fra 1. april må personer som har tatt hurtigtest, vente på teststasjonen til prøveresultatet foreligger, så langt det er praktisk mulig. Det vil normalt ta en halvtime.

Her kan du lese alt om coronatiltakene som gjelder der du bor