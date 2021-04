Sindres oppgjør med gjengvolden

«Sindre» er ikke det egentlige navnet hans. Han er anonymisert av VG på grunn av sin frykt for hevnreaksjoner fra miljøet han tidligere var en del av. Et sted på Østlandet høsten 2020, med frostrøyk fra munnen, forteller Sindre om da han ett år tidligere banket en jevnaldrende gutt til blods.

Sinnet koker under den svarte finlandshetten. Mekanikerhanskene hjelper Sindre med å få bedre grep på gutten foran seg. Han slår ham så hardt at han kan se at nesen blir skjev. Hører ribbeina knekke.

Gutten faller ned på asfalten, trekker bein og armer inntil kroppen for å beskytte seg.

Sindre drar ham opp, og slår ham igjen og igjen. Helt til blodet renner.

Når det er over, ser ikke gutten ut. Det eneste Sindre tenker på i bilen på vei fra stedet, er at han burde ha skadet ham enda mer.

– En del av dem fortjente det, sier Sindre om sine ofre – fra rivaliserende gjenger. – Politiet gjør jo ikke en dritt.

Gutten fra Østlandet er fortsatt ikke myndig, men de arrete knokene vitner om en voldelig fortid. Det samme gjør Snapchat-videoer av slåsskamper med gjengen som VG har sett.

Episoden over er Sindres opplevelse og beskrivelse av volden han utførte mot en jevnaldrende gutt fra en rivaliserende gjeng. VG har av hensyn til hans anonymitet ikke kunnet kontakte andre som kan bekrefte denne episoden.

Ungdomsvolden er blitt grovere, og gjerningspersonene yngre, erfarer politiet.

Én av fem utsatt for vold

På den andre siden av landet har 22 år gamle Thomas tatt VG med tilbake til hjembyen Molde.

Han husker fortsatt angsten og marerittene. Følelsen av at noen var etter ham.

Å flytte fra byen ble den eneste veien ut av gjenglivet for 22-åringen. Tatoveringen på venstrearmen er det sørafrikanske symbolet sankofa – etter formen på en mytisk fugl som flyr med hodet bakover. Den skal minne Thomas på at han må lære av sine feil, men han for alltid må leve med det han har vært vitne til.

Det har hatt sin pris.

Voldsanmeldelser mot personer under 18 år har økt med mer enn 40 prosent siden 2016. Det viser tall Politidirektoratet har hentet ut på forespørsel fra VG.

Anmeldelsene omfatter alt fra kroppskrenkelser til drap.

Marte Ødegård Lund, fungerende seksjonssjef i Politidirektoratet, sier at tallene gir en god pekepinn på en trend som politiet registrerer, selv om de ikke gir et helt nøyaktig bilde.

– En del av volden og i mange av hendelsene kan det være samme gjerningspersoner eller miljøer. Statistikken vil derfor variere fra distrikt til distrikt og fra år til år, sier hun.

Fra 2019 til 2020 gikk antallet saker ned med 7,4 prosent. Lund mener pandemien kan være en naturlig forklaring på nedgangen – og tror ikke den vil vedvare.

– Politiet er bekymret for at antall hendelser med ungdomsvold øker fra 2015 og til i dag. Det er også bekymringsfullt at volden blir grovere, sier seksjonssjefen.

Den samme tendensen vises i Ungdata-undersøkelsen, som årlig gjennomføres blant norske skoleelever. I 2020 svarte én av fem at de i løpet av det siste året var blitt utsatt for vold av en annen ungdom.

– Hvis vi ser på politiets data, er statistikken nå omtrent på samme nivå som i 2007, som var forrige toppunkt. Det har altså vært en markant økning de siste årene, sier forsker Lars Roar Frøyland ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Dette skjer etter en langvarig nedgang i nesten all problematisk atferd blant unge, opplyser Frøyland.

«Jeg skal drepe deg»

Det er historie skrevet inn bak trappeavsatsen på det lokale kjøpesenteret. Sindre peker litt stolt på navnet til gjengen han pleide å være en del av. Den svarte tusjskriften er en påminnelse om at dette er deres territorium.

Fortellingen om hvordan en rolig tenåring endte med å banke en annen fyr til blods, handler om samhold, gjengrivalisering og dop. Den starter med en frastjålet vape.

Etter å ha følt seg mobbet hele livet var det eneste Sindre ønsket, å bli akseptert. Hasj ble veien inn i et miljø der sosiale skiller var visket ut. Hudfarge, forhistorie og penger betydde ingenting.

– Vi aksepterte alle, uansett. For alt vi visste, var noen i gjengen narkomane, vi hadde ikke brydd oss.

– Hva ga det deg å være med?

– Det betydde å være en del av et fellesskap. At ting ikke trengte å være «sugar coated»; jeg trengte ikke å spille en annen rolle, jeg kunne bare være meg selv.

Han hadde egentlig vært ganske kul med dem, han fyren som snappet vapen ut av hånden til Sindre og satte på sprang. Men det var uaktuelt å la ham slippe unna med det.

– Jeg fanget ham og dro ham med opp til togstasjonen. Vi holdt ham opp etter kragen, så han ikke skulle stikke av. Jeg tror en kompis av meg sparket ham i siden.

– Etterpå klikket han. Han skadet meg hardere to uker senere.

Å stjele en vape høres kanskje ut som uskyldige guttestreker. For Sindre og gjengen hans utløste det en serie av trusler og slåsskamper som skulle vare i månedsvis. For Sindre skulle det kulminere med episoden hvor han slo en jevnaldrende og sendte ham i asfalten, så nesen hans ble skjev og ribbeina knakk.

Drapstruslene haglet på Snapchat.

Det menes ikke bokstavelig, forklarer Sindre. Men at de ønsket å skade hverandre, var det liten tvil om.

Politiet måtte holdes utenfor. De kom uansett bare til å henlegge, tenkte Sindre og kompisene. Derfor tok de saken i egne hender.

Veien til makt

Selv om konflikten mellom slike gjenger pågår i et lovløst landskap, er den ikke uten regler. Den viktigste: Partene blir på forhånd enige om hvor mange som møtes for å slåss. Tar du med flere, er du «pussy», ifølge Sindre.

Det er ikke et alternativ å gi seg. Gjengen må vise at ingen kan kødde med dem og slippe unna med det. De begynner å rekruttere flere. Bruker fritiden på å trene kampsport og bygge hverandre mentalt opp. Når neste slag står, må de være forberedt.

De må stå sammen. De må «backe», som de sier til hverandre.

Sindre hadde ingen forhistorie med slåssing, men ved å se på YouTube-videoer og øve med kompisene ble han snart den i gjengen som sloss best.

– Jeg følte meg gangster, at jeg var stor og sterk, at jeg hadde makt – noe jeg ikke hadde hatt før i livet.

Noia og dødsangst

Dop og vold går hånd i hånd, forteller Sindre om tiden i gjengen. Rusen lammer følelsene. Etter hvert begynner flere å ta tyngre rusmidler, som kokain og MDMA. Det er billigere å kjøpe større partier og dele.

All kommunikasjon skjer i grupper på Snapchat. Der er det vanskeligere å spore hva som er skrevet.

Folk fra begge gjengene er med i chattegruppene. Det blir sendt bilder av våpen med meldinger som «denne skal jeg bruke på deg».

Etter å ha funnet ut av hvem de vil ta, ringer de opp den utpekte fra skjult nummer:

Sindre blir politianmeldt for å ha truet en annen gutt.

– Jeg kommer både med trusler som er ekte, og som ikke er ekte, men alle vet på en måte forskjellen. Hvis det er helt absurd, at jeg liksom skal «kutte av hodet og knulle det», så mener jeg det ikke.

Politidirektoratets Marte Ødegård Lund peker på sosiale medier som en av årsakene til økningen i voldsbruk blant unge.

– Ungdom kan langt enklere mobilisere, varsle hverandre og øke presset. Dermed kan en konflikt som tidligere involverte to personer, raskt eskalere og inkludere flere personer. Det kan bli vanskelig å trekke seg ut av en situasjon av frykt for å tape ansikt.

Med drapstrusler hengende over seg, og en bekymring for at noen skal tyste, er det umulig ikke å bli paranoid. Sindre ser seg konstant over skulderen når han går alene.

– Hvis du tror du ser noen du kjenner, kicker adrenalinet inn, forteller han i dag.

– Plutselig, når du sitter på toget, blir du redd for at noen skal komme og skjære over strupen din.

– Prøvde dere å foreslå våpenhvile?

– Jeg har prøvd. Jeg sa til ham som stjal vapen, at vi var villige til å gi oss hvis de sa at vi hadde vunnet. Da svarte han: «Nei, jeg kommer til å drepe mora di». Sånn fortsatte det.

– Da blir det jo et «race to the bottom»?

– Vi tenkte jo over den lille sjansen for at det de truet med, faktisk var sant. Hva skulle vi gjøre for å beskytte oss selv? For vi ville jo ikke dø.

Lenger ned i saken kan du lese om hva som skjedde da Sindre og 200 andre ungdommer avtalte å møtes til slagsmål.

«Hva gjør dere her?»

I Molde husker Thomas Mordal (22) den festen som om det var i går. Han skjønte at det kom til å ende dårlig, bare ved å se på deltagerlisten på Facebook. «En helt idiotisk sammensetning av folk», tenkte han.

Likevel var det ikke noe alternativ å bli hjemme. Resten av gjengen regnet med ham.

I det innleide lokalet utenfor Molde sentrum dunker bassen i veggene, denne sommeren 2016. Volumet stiger i takt med rusen. Thomas skjønner at noe er i ferd med å skje da han blir spurt om han er klar til å «backe» – å stille opp når det trengs.

– Da sa jeg «ja, så klart». Hva annet skulle jeg si, liksom? Jeg kunne ikke ha sagt nei.

«Hva gjør dere her?».

Thomas husker spørsmålet fra kameraten til guttene i den andre gjengen. Det var ment for å provosere. Nå går det fra 0 til 100 på få sekunder. Skjellsordene flyr. Snart er et tyvetalls berusede tenåringsgutter involvert.

Fra sidelinjen blir Thomas vitne til at en av kameratene løfter en ølflaske over hodet. Så smeller det.

Glasset knuser idet den treffer bakhodet til en i den andre gjengen.

– Det kunne ha gått til helvete.

Faksimile: RBnett.no 26. juni 2016

Ifølge vitner på stedet skulle tre forskjellige menn blant annet ha slått til en annen festdeltager med en flaske i bakhodet. En annen mann skal ha blitt slått i ansiktet, skrev Romsdals Budstikke morgenen etter.

VG har spurt Møre og Romsdal politidistrikt om flere detaljer fra hendelsen på festen i 2016. På grunn av sammenslåingen av politidistrikter, har de ikke kunnet hente ut politiloggene.

Til tross for at Thomas Mordal var en del av gjengen, deltok han selv aldri i slåssingen, forteller han.

«Fredsmegler» er ordet han i dag bruker for å beskrive sin rolle: Fyren som prøvde å roe ned stemningen.

– Da følte jeg meg tryggere enn hvis jeg hadde tatt del i det. Og jeg føler meg bedre nå, for jeg vet at jeg gjorde det jeg kunne for å prøve å avverge og dempe stemningen.

Med rollen kom også en forventning om at han måtte være i situasjoner han aldri burde ha vært i.

– Selv om du har hatt den rollen, har du sett folk skade andre. Føler du et ansvar for at noe skjedde?

– Jeg har hatt mange tanker i ettertid. Skulle jeg ha gjort mer? Skulle jeg ha gjort noe annet? Men jeg føler ikke et klart ansvar for at ting har skjedd. Jeg konkluderer med at det ikke er så mye annet jeg kunne ha gjort – utenom å trekke meg helt unna.

– Hvorfor klarte du ikke å gå fra situasjonene?

– Lojalitet. Forventningene om at jeg måtte være der. Hvem hadde jeg da, hvis jeg ikke hadde dem?

Et unikt samhold

Iført svart hettegenser og hvite sneakers viser Thomas Mordal stolt frem hjembyen sin. I dag er usikkerheten fra tenårene borte.

Som adoptert slet han med å finne seg selv. Jo da, han var norsk, men det ble naturlig å søke mot andre i Molde med minoritetsbakgrunn, som heller ikke fant fellesskap på andre arenaer.

Identiteten ble knyttet til rollen i gjengen. Han opplevde samholdet som unikt. Tilhørigheten ble tryggheten hans.

– Jeg har aldri følt en større ... kjærlighet, på en måte, til hverandre som i den gjengen. De andre var aldri for kule for meg.

Når én i gjengen misliker noen, forventes det at resten henger seg på, forteller Thomas. Denne dynamikken bekreftes også av Monika Rosten i NOVA, som har forsket på ungdomskriminalitet og voldskultur i ungdomsmiljøer.

– Det gir følelsen av å være i en gruppe som forstår deg og som har ryggen din. Det vil du ikke miste, forklarer hun.

Uskyldig drittslenging i sosiale medier eskalerer raskt når to gjenger tilfeldigvis havner på samme fest. På feil sted til feil tid.

– Da ble kanskje løsningen vold. Jeg tror aldri det var en intensjon om å gjøre så stor skade at det var fare for liv og helse, men det handlet om å skape frykt. Da er terskelen høyere for å prøve seg igjen, sier Thomas.

Gjennom konflikt og slåsskamper utvikles gjengstrukturene, forklarer sosialantropolog Inger-Lise Lien, forsker ved Nasjonalt senter for vold og traumatisk stress (NKVTS).

– Gjengmedlemmene sier at de stort sett slåss i selvforsvar. De blir oversensitive for fornærmelser, og legger stort sett skylden på den andre.

Når du er ung, gir det status å være sammen med noen som tør å ta sjanser, påpeker Lien.

– Å bli akseptert i en slik gruppe forsterker selvfølelsen. Du går fra å være ingenting til å være noen. Det oppleves positivt at det er noen som er redd for deg, det gir jo respekt. Når gjengen får en familiefunksjon, blir det også tyngre å bryte ut.

Tvangstanker

Mye har endret seg i Molde sentrum siden Thomas var en rastløs tenåring. Fine restauranter omringer torget der han og gjengen pleide å henge.

I dag er det å gå i byen en del av hverdagen for Thomas. For fem år siden gjorde det ham sykelig paranoid. Frykten for at noe skulle skje, utviklet seg til tvangstanker. Hver gang Thomas gikk ut av bilen, måtte han trykke fem ganger på bilnøkkelen – for å være helt sikker på at den var låst.

Den var alltid låst.

– Sånt gjør noe med deg. Jeg hadde ikke overskudd til å være glad når jeg burde ha vært det.

Tankekjøret var verst på kveldene, da angsten kom krypende og marerittene sto for tur. Hjernen spilte slåsskampene på repeat. I drømme var han tilbake i de samme situasjonene, men utfallet ble ti ganger verre.

– Du får alltid høre at du må leve her og nå. Men da jeg begynte å tenke på fremtiden, innså jeg at det var et tidsspørsmål før det kunne få konsekvenser.

Slik han så det, var eneste alternativ å flytte fra byen. På en folkehøyskole i Oslo fikk han mulighet til å legge livet i Molde bak seg og starte med blanke ark. Det ble vendepunktet.

– Det ga meg en følelse av at livet er mye mer enn plassen du kommer fra.

– Jeg fikk struktur og utviklet meg veldig. Det gjorde meg til et bedre menneske.

I dag er Thomas tilbake i hjembyen, hvor han studerer for å bli vernepleier. Drømmen er å jobbe i skolen, og kunne gjøre hverdagen lettere for andre som går gjennom det samme som han har opplevd.

– Vi kan ikke la for mange gjøre samme feilen som vi gjorde. Du må ta et oppgjør med deg selv. Tenke på hva du egentlig vil med livet, og hva som skal til for å oppnå det.

Thomas tror det er en del av ungdomstiden å ta noen dumme valg.

– Jeg har hatt verdens beste foreldre, i verdens tryggeste hjem. De kan ingenting for valgene jeg tok.

Det tydeligste kjennetegnet for ungdom som har utøvd vold, er at de er unge gutter, ifølge NOVA-forsker Lars Roar Frøyland.

– Det er mest voldsbruk i slutten av ungdomsskolen og litt inn i videregående. For mange er det en fase, og så er det noen få som setter seg fast og blir igjen der.

I 2018 svarte 40 prosent av guttene i 8. klasse i Oslo at de i løpet av det siste året hadde vært i slåsskamp. For avgangselevene på videregående var andelen 23 prosent. Frøyland understreker at mange «verstinger» ikke fanges opp i disse undersøkelsene.

Oppgjørets time

På Østlandet, en høstkveld i 2019, hadde politiet i nærområdet til Sindre skjønt at noe var i gjære. Gjennom en beslaglagt telefon kommer de inn i Snapchat-gruppen der Sindres gjeng har avtalt et masseslagsmål.

Det skal bli det hittil største oppgjøret. De har rekruttert 100 stykker. Motparten skal stille med like mange.

Dette er kvelden de virkelig skal sette standarden. Finlandshettene og hanskene ligger klare. Snapchat koker over med trusler.

Men i sentrum står politiet klare.

Da de kjenner igjen Sindre, har han ikke noe annet valg enn å stikke. Sammen med kompisene setter han kursen hjemover.

På veien oppdager de to gutter fra den rivaliserende gjengen. Adrenalinet pumper idet Sindre og kameraten hopper ut av bilen.

Guttene har trent i flere måneder. De føler seg selvsikre på at de skal komme ut seirende. Det er bare én regel: Ikke drepe eller lamme.

Dette er Sindres versjon av det som nå skjer videre. Av hensyn til å ivaretas hans anonymitet har VG ikke kunnet innhente vitnebeskrivelser fra andre som var til stede denne kvelden.

Slagene til Sindre treffer den jevnaldrende gutten i magen, hodet og ansiktet. Hver gang han faller, blir han dratt opp igjen. Blodet siler fra nese og munn. Gutten trekker bein og armer opp i fosterstilling.

– Han så ikke ut da jeg var ferdig med ham, forteller Sindre halvannet år senere.

– Hva føler du i en sånn situasjon, når du skader et annet menneske?

– Bare rent sinne. Selvkontrollen holder meg fra å ta knerten på ham. Den burde kanskje holdt meg fra å slå i det hele tatt, men det var liksom ikke sånn da. Vi gjorde det for å skape oss et rykte, slik at ingen skulle fucke med oss.

– Gikk du for langt?

– I etterkant: Ja, men i bilen hele veien tilbake følte jeg at jeg burde ha gjort mer.

Voldskultur handler mye om identitet og følelsen av å være underlegen, påpeker NOVA-forsker Monika Rosten. Gjengmedlemmene dyttes inn i miljøene fordi de ikke føler tilhørighet til andre steder.

– Det er en motkultur: «De vil ikke ha oss, greit, da skal de få se hva vi kan finne på.» Det er deilig å være i «gi faen i dere»-fellesskapet.

Lojaliteten spiller også en stor rolle: Følelsen av å være i en gruppe som forstår deg, og som har ryggen din.

Hevnlogikken gjør at du ikke kan la være å gjengjelde. Jobben med å komme seg ut av gjengen er ofte veldig vanskelig, men når de først er ute, ser forskerne klare likhetstrekk:

– Mange som har kommet seg ut av miljøer med mye vold, blir opptatt av å hjelpe andre ungdommer når de blir eldre.

Veien ut

Truslene mot Sindre fortsetter. Det er ekstra ubehagelig når de handler om familien hans. Hva om noen gjenkjenner lillebroren på gaten, ser at de ligner?

Samtidig har et familiemedlem fått nyss om hva Sindre gjør når han ikke er hjemme. Han setter flere grenser og finner andre aktiviteter for tenåringen. I tillegg får Sindre innvilget støttekontakt – en gammel fengselsbetjent som forstår hvor alt sinnet kommer fra.

– Det er den eneste offentlige instansen som har hjulpet meg med noe som helst, sier Sindre i dag.

I løpet av en måned trekker han seg vekk fra miljøet. Pandemien blir en god unnskyldning. Litt flaks, innrømmer han.

– Jeg kunne nok lett ha falt tilbake til miljøet, men det er ikke noe jeg vil. Jeg liker bedre å trene og sånne ting.

Ryktet henger igjen, selv om han klart å komme seg ut. Jevnaldrende blir fortsatt nektet av foreldrene sine å møte ham, ifølge Sindre.

– Det er dritt for meg nå, men før var det ikke noe jeg tenkte over. De viktigste var de som var i gjengen.

I dag er Sindres liv snudd på hodet. Han sier han trives godt på skolen og forteller at han har fått seg nye venner gjennom gaming-miljøet – et samhold fritt for dop og slåssing. Han har en oppfordring til unge som i likhet med ham ender i feil miljø og sliter med å komme seg ut:

– Du må bare fortsette å prøve, selv om du feiler. Gå inn for å skaffe deg andre venner, oppsøk andre miljøer, som for eksempel gaming. Du føler et bedre samhold der.

– Hvilke tanker gjør du deg i dag om det du har vært med på?

– Jeg angrer på mesteparten. Aller mest angrer jeg på at jeg startet med dop, jeg føler det var grunnen til at jeg kom inn i miljøet.

– Har du dårlig samvittighet?

– Jeg har egentlig det, nå i etterkant, over alt som har skjedd.