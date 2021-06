Ulykken skjedde litt nedenfor midstasjonen i alpinanlegget i Hafjell. Foto: Hafjell

Gondolulykke på Hafjell, ingen alvorlig skadet

Det har vært en ulykke med gondol i Hafjell alpinsenter i forbindelse med en øvelse, men ingen skal være alvorlig skadet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Politiet meldte først at det var en gondol som hadde sklidd nedover, men det viste seg senere at det dreier seg om et uhell i forbindelse med en øvelse. Politiet har opplyst at to personer er meldt skadet.

Markedssjef i Alpinco, Veslemøy Eineteig Wedum, sier til VG at det har vært en redningsøvelse på gondolen i dag, og at det er i den forbindelse ulykken skjedde.

– Det har vært en redningsøvelse, det er ikke en gondol som har sklidd av , sier Wedum. I øvelsen var det en person som hang på en vaier, og han fikk litt for stor nedfart og traff klemmen som gondolen henger fast i.

– Han er litt forslått, men har ingen store skader. Vi vet at en person er sendt til sykehus for rutinemessig sjekk etter sammenstøtet, sier Wedum som legger til at det ikke var noen gjester i anlegget.

Politiet skriver på Twitter at en av de involverte var nede på bakken mens den andre sto oppe på gondolen. Arbeidstilsynet er varslet.

– Det har vært en redningsøvelse i anlegget og i den forbindelse har det vært en arbeidsulykke, skriver politiet.

Saken oppdateres.