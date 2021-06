TIDLIGERE FENGSELSDIREKTØR: Knut Bjarkeid utenfor Skien fengsel i 2016. Foto: Lise Åserud / NTB

Knut Bjarkeid er død: − Han forsøkte å hjelpe de som ikke kunne hjelpe seg selv

Tidligere fengselsdirektør Knut Bjarkeid, som var kjent for å tale de innsattes sak, har gått bort – 68 år gammel. Han hadde sykdommen ALS.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er med tungt hjerte vi i kriminalomsorgen må meddele at tidligere og mangeårig leder ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, Knut Bjarkeid, har gått bort etter lengre tids sykdom, skriver Kriminalomsorgen på sine Facebook-sider.

Bjarkeid var direktør ved fengselet i Bærum i nesten to tiår, og var kjent som en markant stemme for de innsattes rettigheter. I 2020 fikk han Amnestyprisen for dette arbeidet.

På Ila fengsel og ved de midlertidige lokalene på Ullersmo flagges det tirsdag på halv stang, forteller fungerende fengselsdirektør Gøran Nilsson, som arbeidet sammen med Bjarkeid i 20 år.

– Han var utrolig glad i jobben sin, og i Ila. Det engasjerte ham helt til det siste, sier Nilsson til VG.

– Han har i alle år vært opptatt av de svakeste innsatte. De sykeste. Han forsøkte å hjelpe de som ikke kunne hjelpe seg selv, de som ikke hadde noen. Han har vært opptatt av rettighetene deres. Han fikk til mye. Tilbudet er bedre i dag, og det er hans ære.

Fikk diagnosen ALS

Bjarkeid fikk vite at han hadde den sjeldne nervesykdommen ALS i 2019.

– Det er bare noen uker siden jeg fikk diagnosen, men sykdommen har jeg nok hatt et par år, sa han i et intervju med NRK kort tid etterpå, i mai 2019.

– Musklene forsvinner – det er akkurat som om kroppen spiser dem opp, sa han om selve sykdommen.

VAR ALS-SYK: Knut Bjarkeid fotografert hjemme i Oslo i forbindelse med et intervju med Fri fagbevegelse tidlig i juni i år. Foto: Nina Hanssen, Fri Fagbevegelse

ALS er en forkortelse for Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS). Sykdommen gjør at musklene etter hvert slutter å fungere, og forventet levetid er to til fem år.

– Hvordan den sykdommen utvikler seg er det ingen som vet, annet enn at den er hundre prosent dødelig, sa Bjarkeid i et intervju med TV 2 i 2020, i forbindelse med at han mottok Amnestyprisen.

Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) Det er cirka 300–400 pasienter med ALS i Norge til enhver tid. Forskermiljøet ser at det vil være en økning i fremtiden. ALS rammer også yngre.

Sykdommen fører til muskelsvinn fordi nervecellene som sender signaler fra hjernen blir ødelagt.

Sykdommen forekommer oftest hos pasienter i alderen 40–70 år. Den opptrer oftere hos menn enn hos kvinner.

De fleste pasientene med ALS dør av luftveisinfeksjoner og sviktende lungefunksjoner innen få år. Vis mer

– Vil forsøke å fylle hans sko

Bjarkeid ble kjent for mange da han som leder av Ila fengsel fikk ansvar for terrordømte Anders Behring Breivik etter 22.-juli-angrepet i 2011. Han vitnet også i rettssaken da Breivik saksøkte Norge for brudd på menneskerettighetene noen år senere.

Selv var Bjarkeid i mange år opptatt av rettighetene til de sykeste og farligste fangene i landet, de som satt isolert på avdeling G på Ila fengsel.

«Bjarkeids innsats har ført til konkrete resultater. Den sittende regjeringen har stilt midler til rådighet for å forbedre soningsforholdene for psykisk syke fanger på Ila. Nå er det opprettet en egen «forsterket fellesskapsavdeling» for innsatte med psykiske lidelser», skrev Amnesty blant annet i sin begrunnelse da Bjarkeid mottok organisasjonens pris i 2020.

– Behandler man mennesker som mennesker, så får man mennesker. Behandler man folk som dyr, så får man dyr, sa Bjarkeid selv i et intervju med Fri Fagbevegelse for bare en snau måned siden.

Til VG sier Bjarkeids mangeårige kollega og nå fungerende fengselsdirektør Gøran Nilsson at fengselet vil fortsette å jobbe for de innsattes rettigheter.

– Det er flere av oss som vil forsøke å fylle hans sko, men det blir veldig vanskelig. Vi skal fortsatt jobbe for de innsatte, for de mest sårbare og de svake innsattes rettigheter, det skal vi fortsette å jobbe med, for å minnes ham og å ære ham.