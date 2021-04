Ny VG-måling: Senterpartiet stuper

Foto: Eirik Røsvik

I desember var de jevnstore. Nå er gapet mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet på over ti prosentpoeng.

Senterpartiet faller fra 18,6 til 14 prosent på VGs partibarometer, utført av Respons Analyse.

Det skjer etter en stor opptur, som har vart i flere år, men som skjøt ytterligere fart i november i fjor. Samtidig ble Aps krise enda dypere. Avstanden mellom de to partiene var så lite som 0,2 prosentpoeng i desember – og Sp var størst.

Nå kan maktbalansen bli en helt annen: Hele 11,4 prosentpoeng skiller Sp og Ap, som er oppe på 25,4 prosent.

– Det viktige for meg er at vi skal utvikle hele Norge. Så må jeg bare si det jeg ønsker, at vi skal ha små forskjeller mellom folk, det skal være bra om du bor i Berlevåg, Oslo eller Bergen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

– Nå handler det her om meningsmålinger, og dere går ned altså ned 4,6 prosentpoeng på en måned. Hvordan forklarer du de tallene?

– Det som er viktig her, er at vi som sitter på Stortinget må bare si det vi mener, og så er det folk som er helt suverene. Der mener jeg at det er rett med små forskjeller, ha en avgiftspolitikk som ikke rammer skjevt, at det blir gæernt når det blir så stor sentralisering som vi ser for eksempel av norsk politi, og så er det folk som avgjør på valgdagen, svarer han.

– Hvis vi ser på målingene dere har gjort over tid, så liker dere å kommentere når det går bra, og så er det verre nå som det går dårlig. Frykter du at dere kan ryke på oppløpssiden?

– Det her er ikke noe idrettsgren, dette handler ikke om form eller noen ting. Det handler om hva vi mener og så er det folk som er helt suverene.

TAPER: Trygve Slagsvold Vedums parti faller som en sten på VGs aprilmåling. Foto: Helge Mikalsen

Støre: – Inspirerende

Ap-leder Jonas Gahr Støre går jublende inn i partiets landsmøtehelg etter å ha sett VGs aprilmåling.

– For bare noen måneder siden måtte du kommentere målinger med Ap ned mot 18 prosent. På VGs siste måling har dere passert 25 prosent. Hvordan er det å gå inn i landsmøtet med en slik måling?

– Det er inspirerende. Jeg hadde troen selv da vi hadde de tallene du nevnte. Og det må man ha når man står i dette. Målinger svinger opp og ned, og målinger er målinger. Det er denne også. Jeg føler vi fortsatt har noe å gå på og kan komme enda høyere, sier han til VG.

Selv gir han «klarhet og politikk» æren for jubelmålingen.

VINNER: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Terje Bringedal

– Vi må få våre unge inn i arbeid og få ledigheten ned. Og den satsingen på at sykehus og eldreomsorg er noe vi ordner sammen og at man ikke må ha privat helseforsikring for å være trygg. Og så er at klimapolitikken skal være rettferdig og at vi skal skape jobber. Når dette blir gjentatt og forklart i den lokale sammenhengen, er det en politikk til å tro på, sier Støre til VG.

– Det kan jo også ha noe å gjøre med at Sp faller fra 18,6 til 14 prosent?

– Disse tallene går opp og ned, og dette er en enkeltmåling. Men jeg tror trenden er at vi får tilbake tilliten til politikken. Folk som har gått til andre partier eller satt seg på gjerdet, sier nå at det er Ap vi har tillit til. Det må vi jobbe med å forsvare og beholde.

Sjeldent store utslag

Faglig rådgiver Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse sier det er sjeldent at utslagene i en partimåling er så sterke som i denne målingen.

– Fallet til Sp og økningen til Ap er store. Nedgangen til Sp skyldes i hovedsak at de over lang tid har hatt god tilførsel av velgere fra alle de andre store partiene, Ap, Frp og Høyre. Men det har skrumpet inn.

Hvilke politiske årsaker som kan spille inn, vil han ikke si noe bastant om.

– En viktig årsak til endringene er at Ap er i siget. De tar også velgere fra Venstre og KrF som begge er under sperregrensen.

Vedum: – Går mest frem

Vedum mener at denne målingen ikke er så dårlig for Sp som det ser ut – fordi de får 3,7 prosentpoeng mer enn ved stortingsvalget i 2017.

– Vi ser jo at også på denne målingen her så er vi det partiet som går mest frem sammenlignet med forrige stortingsvalg, og som har desidert størst fremgang, sier Vedum og fortsetter:

– Det tror jeg handler om nettopp at vi har vært så tydelige på at vi vil ha små forskjeller, at vi ønsker å utvikle alle deler av landet og at sentralisering ikke er løsningen på de utfordringene Norge står overfor.

– Det gjentar du ofte. Er det noe med denne målingen som tilsier at dere har begynt å miste velgertekke?

– Det som er fint med folkestyre er at det er velgerne som er helt suverene, sier Vedum og lister opp Sps hovedsaker igjen.

TAPER: Sylvi Listhaug og Frp ligger fortsatt langt under valgresultatet i 2017. Foto: Fredrik Solstad

Fortsatt Frp-krise

Med 8,3 prosent går Frp så vidt opp fra forrige måling, men gjør det 6,9 prosentpoeng dårligere enn ved stortingsvalget i 2017.

Likevel sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug at de er fornøyd med alle tall som viser økt oppslutning.

– Det er alltid hyggelig med pluss. Vi skal blant annet vise velgerne at vi har gode planer innenfor helseområdet og at vi vil gjør noe med de økte forskjellene i Norge.

Hun gir et stikk til Sp.

– For å få til en rødgrønn regjering er de veldig nær av å være avhengige av MDG og Rødt. Jeg synes det er rart at Vedum foretrekker MDG og Rødt fremfor Frp. MDG og Rødt er en politisk katastrofe for privat verdiskapning, for distriktene og for bilistene.

FORNØYD: Trond Helleland, Høyres parlamentariske leder, synes dette er en god måling. Her flankert av finansminister Jan Tore Sanner, statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie på Høyres landsmøte i 2018. Foto: Tore Kristiansen

Høyre: – God måling

Trond Helleland, Høyres parlamentariske leder, er fornøyd med målingen.

– Dette er en veldig god måling for Høyre, og gir påfyll av energi inn i den lange valgkampen. Vi er glade for alle som er enige med oss i at å skape flere jobber, tette kunnskapshull i skolen og styrke satsingen på psykisk helse, blir utrolig viktige saker på vei ut av koronakrisen, sier han til VG.

Drømmen om fire nye, borgerlige år er likevel langt unna. Høyre, Venstre, KrF og Frp får bare 67av de nødvendige 85 mandatene som sikrer flertall.

– Forhåpentligvis går vi nå en gradvis mer normal vår og sommer i møte. Valget til høsten vil stå mellom Ernas trygge ledelse, eller en Støre-ledet regjering med betydelig fare for avgjørende innflytelse til Rødt og MDG. sier Helleland.

les også Flertall av menn i alle deler av Frp: – Tallene lyver ikke

