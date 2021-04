Slik skulle luksusprosjektet i Kristinelundveien bli. Så kom naboklagene, ulovlighetene og rettssaken. Nå er familiens innleide prosjektleder siktet for å ha drept eieren av gigantvillaen, Fevziye Kaya Sørebø.

Frogner-drapet – spesial: Drømmen, kaoset, tragedien

Publisert: Nå nettopp

Et gapende betongskall henger i skrenten over Spanias ambassade.

På den avstengte byggeplassen har ingenting skjedd siden høsten 2017.

Planene om en luksuriøs familiebolig er falt i grus.

Kvinnen som eier eiendommen, Fevziye Kaya Sørebø (51), ble onsdag drept i en stille sidegate på Frogner.

Lederen for byggeprosjektet som endte i skandale, en mann i 30-årene, er siktet for å ha skutt henne.

Kristinelundveien er 400 fornemme meter lang, fra Vigeland-museet ved Frognerparken til ambassadestrøket i Bygdøy allé. Adressen er blant Oslos mest eksklusive.

Her bor ambassadører fra Tsjekkia, Ungarn og Kina. Her bor norske milliardærer. En villa gikk nylig for 92 millioner kroner. Et rekkehus i strøket koster minst 25 millioner.

Arnstein Granlie (63) husker godt dagen for ti år siden, da «den lille, hyggelige familien» fortalte at de hadde kjøpt dødsboet foran hans fredede sommervilla fra 1838.

– De bestemte seg tidlig for å lage sitt drømmehus, sier den nærmeste naboen.

Niels Torp Arkitekter tok fatt på hva de kaller en vill naturtomt, eksponert mot byen under.

«Vi har formet et hus som springer ut av kollen og det er en bygning med et lett og spenstig preg», skriver stjernearkitektens kontor i sin presentasjon av Kristinelundveien 14B.

Tegningene viser et modernistisk nybygg i pusset mur, betong og glass, med flatt tak.

895 kvadratmeter på fire plan ble prosjektert. Vestvendt fasade med vinduer fra gulv til tak og store terrasser skulle gi panoramautsikt mot Holmenkollåsen.

Innvendig skulle det ikke spares på noe. I underetasjen skulle det bli svømmebasseng med spa og badstue, trimrom og filmrom. Og det var bare begynnelsen.

Siden ble det snakk om innendørs bowlingbane og garasje med heis for bilene.

– Det er helt vilt, hele prosjektet, sier Karina Nagell-Erichsen.

Hun er arkitekt, har tidligere arbeidet for Byantikvaren i Oslo og bor med familien på en stor eiendom ved siden av den langt fra ferdige gigantvillaen.

– Det er trist for oss som naboene å åpne gardinene hver morgen og måtte se på det der. Det skjer ingen ting. Det er utrolig på en så fantastisk tomt, sier Nagell-Erichsen.

Hun tenker at utnyttelsesgraden er altfor høy og reguleringsplanen ganske dårlig, når det bygges nytt på de ærverdige eiendommene i bevaringsområdet Kristinelund.

– OK. Det var stort, men det kan bli fint, tenkte Nagell-Erichsen da hun så planene.

Hun var mest opptatt av å bevare de høyreiste, gamle furuene på nabotomten. Men plan- og bygningsetaten godkjente så høy utnyttelsesgrad at byggegropen ble enorm.

–Det var rett og slett ikke noe igjen til trær og vegetasjon. Jeg lurer på om de hugget 12–14 trær, sier Karina Nagell-Erichsen.

Siden kom stemplingen og piggingen hun karakteriserer som sinnssvak.

Fevziye Kaya Sørebø og ektemannen kjøpte eiendommen i 2011. Fem år senere engasjerte de en yngre bekjent som rådgiver og prosjektleder for utbyggingen i Kristinelundveien.

De hadde barn på samme skole og traff hverandre i sosiale sammenhenger. Han fortalte dem at han hadde revet og bygget ny enebolig i Bærum.

Først bisto mannen ekteparet med oppussing på hytta i Hafjell. Så ble han involvert i deres utleie av seks leiligheter. Så ble han rådgiver og til sist leder for byggeprosjektet.

«Vi har stor respekt for dine evner til å finne gode løsninger og få disse gjennomført i en komplisert byggeprosess», skrev finansmannen i 2015.

Han ble siden alvorlig syk og døde brått i mai 2018.

Etter hans bortgang fikk bygningsmyndighetene tips om at det var bygget i større omfang og nærmere nabogrensene enn hva som var godkjent.

– Alle har klaget. Naboene har vært helt fortvilet, sier Arnstein Granlie.

Den spanske ambassaden nedenfor var bekymret etter en brann på byggeplassen. Andre har klaget over dårlig sikring og manglende fremdrift.

Arealøkningen ut over hva som var godkjent, utgjorde 510 kvadratmeter. Råbygget på den 1,5 mål store tomten måler i dag 1405 kvadratmeter.

– Dette er det vi kaller flyplassen, sier Granlie om det grå betongdekket som en dag ble heist på plass foran barlindhekken hans.

Han protesterte først da han fant ut at det var bygget en halv meter inn på hans eiendom.

Etter at de ulovlige arbeidene ble avslørt for tre år siden, ble den omfattende prosessen med retting av feil og mangler igangsatt.

Enken Fevziye Kaya Sørebø gikk til sak mot prosjektlederen. Hun krevde erstatning for grove feil som hadde påført henne betydelige tap.

Prosjektlederen skulle etter avtalen ha dialog med myndighetene, innhente priser, inngå avtaler og følge opp håndverkere og leverandører.

Ansvaret omfattet ikke bare Kristinelundveien 14B, men også en tårnstue i familiens store leilighet i Thomas Heftyes gate på Frogner.

Under tilsyn i toppleiligheten i mai 2018 fant plan- og bygningsetaten at den nye tårnstuen avvek fra rammetillatelsen og byantikvarens krav.

Oslo tingrett mener «totalt kaos» er en treffende beskrivelse for prosjektene.

Hans-Jacob Hansen, byggerådgiver med femti års erfaring, forklarte i retten at han aldri hadde opplevd noe lignende.

– Det fantes ikke dokumentasjon på hva som var gjort. De var total mangel på skriftlighet, sa mannen i sin vitneforklaring.

Den saksøkte hadde ifølge tingretten ingen formell kompetanse eller yrkeserfaring knyttet til ledelse og oppfølging av byggeprosjekter.

Prosjektlederen viste i retten til at det var eieren som tok initiativ til endringer og utvidelser i Kristinelundveien, men dommeren kom til at det ikke var avgjørende.

Mannen fremholdt også under rettssaken at han stolte på at profesjonelle leverandører med ansvarsrett gjorde jobben sin på en fagmessig god måte.

Han mente at tiltakshaver før sin død i betydelig grad medvirket til skaden og at hans enke derfor selv må bære tapet, helt eller delvis.

Oslo tingrett konkluderer med at «organiseringen, tilsynet, kontrollen og oppfølgingen av byggeprosjektene har vært klart utilstrekkelig og at den må anses som grov uaktsom.»

Retten bemerker at mannen ikke på noe tidspunkt hadde gitt uttrykk for at han ikke hadde forutsetninger til å påta seg oppdraget eller hadde kommet med innsigelser.

Oslo tingrett kom til at prosjektlederen hadde utvist erstatningsbetingende uaktsomhet. 17. desember i fjor ble han dømt til å betale kvinnen 11, 8 millioner kroner i erstatning.

Mannens advokat i eiendomsstriden Per Conradi Andersen sier at han ikke var i tvil om å anke dommen.

– Han er dømt til å betale all verdiøkning som er tilført huset, sier Andersen.

Advokaten sier at hans klient var «litt frustrert og oppgitt over ikke å bli trodd».

Arnstein Granlie bruker sterkere ord:

– Han var helt knust. Han trodde aldri det var mulig. Han var overbevist om at han ville vinne frem i retten.

Granlie møtte domfelte sist søndag, de snakket sammen over hekken.

– Han ga tydelig uttrykk for at han var i ferd med å ruineres, sier Granlie.

Han hadde selv hyret prosjektlederen på nabotomten som entreprenør under profesjonell byggeledelse, da han for fire år siden bygget bad og trimrom under bakken.

– Han leverte på tid og pris som han skulle, alt var i henhold til boken. Vi hadde et helt strålende samarbeid. Derfor blir alt som er skjedd, vanskelig å skjønne.

Seks måneder etter rettssaken falt flere skudd på Frogner på Oslo vest.

Et vitne overhørte onsdag morgen en meningsutveksling ved fortauskanten, mellom en kvinne i en bil og en mann som lente seg over den åpne bildøren.

Like etter hørte han fire-fem skudd og så mannen gå raskt oppover Tostrups gate.

Terje Bringedal Fevziye Kaya Sørebø ble skutt og drept på åpen gate. Kort tid etterpå ble den siktede pågrepet på E18.

Fevziye Kaya Sørebø døde på stedet. Mannen ble pågrepet på E18 da han var på vei til politiet for å melde seg.

Siktede ble torsdag varetektsfengslet for fire uker. Han er nå innlagt på psykiatrisk sykehus. Ifølge politiadvokat Rita Parnas har politiet en klar formening om at det er byggekonflikten som kan være motivet for drapet.

– Det er hovedhypotesen. Men man er åpne for at det kan være flere involvert, selv om det ikke er ting som tyder på det nå, sier Parnas til VG.

– Er det noe som har styrket denne hypotesen nå?

– Det har vært hovedhypotesen hele veien, og det er ingenting som har svekket den.

For naboer i Kristinelundveien kom nyheten om drapet som et sjokk.

– Det er en tragedie. Vi er lei oss på vegne av avdødes familie, sier Granlie.

– Fryktelig trist. Mine tanker går til de etterlatte, sier Nagell-Erichsen.

Fevziye Kaya Sørebø solgte i fjor sommer leiligheten i Thomas Heftyes gate for 37 millioner kroner, ifølge Dagens Næringsliv. Hun flyttet inn i en mindre leilighet i nabogården.

I retten anslo byggerådgiver Hans-Jacob Hansen markedsverdien på Kristinelundveien 14 B til mellom 50 og 70 millioner kroner.

Sørebøs advokat Marius A. Rød har til Dagens Næringsliv opplyst at eiendommen har vært verdsatt til 120 millioner kroner, ferdig bygget.

– Mange har vært innom og sett på eiendommen gjennom byggegjerdet. Adressen appellerer, sier Arnstein Granlie.

Et falleferdig gjerde sikrer byggeplassen.

– Sånn har det stått i snart fire år. Vi begynner å bli litt slitne, sier Granlie.

Karina Nagell-Erichsen har kalt prosjektet et «spøkelsesaktig betongskjelett». Persiennene mot nabotomten er stort sett nede.

– Jeg er redd for at det blir stående, sier Nagell-Erichsen.

De etterlattes bistandsadvokat, Ida Andenæs, vil ikke kommentere saken.

– Jeg avstår fra å kommentere nå, av hensyn til at etterforskningen er i en tidlig fase, sier de etterlattes bistandsadvokat Ida Andenæs.

Partner Herman Hagelsteen hos Niels Torp Arkitekter vil ikke kommentere byggesaken, men viser til saksdokumentene i Oslo kommune.

Plan- og bygningsetaten (PBE) ga 16. mars i år ny rammetillatelse til oppføring av enebolig.

Deler av de ulovlige bygde arealene skal rives, blant annet alle vegger og dekker som er bygget nærmere Granlies eiendom enn fire meter og noe av kjelleren.

PBE regner samlet bruksareal til 862 kvadratmeter, fordi bare halvparten av bruksarealet i kjeller under terreng medregnes i bygningens areal. Denne beslutningen ble påklaget, og rammetillatelsen er derfor ikke endelig.

Konflikten om en kaotisk byggesak i Oslos beste villastrøk endte i tragedie. Ekteparet som kjøpte Kristinelundveien 14B for ti år siden, er nå begge døde. Prosjektlederen deres er siktet for å ha drept kvinnen.

Millionerstatningen er anket og berammet for lagmannsretten i 2022. Advokat Per Conradi Andersen legger til grunn at ankesaken går sin gang, til tross for omstendighetene.

Før drapet ville Sørebø forsøke å selge eiendommen med det uferdige huset. Ifølge VGs opplysninger var eiendommen priset til 100 millioner kroner.

Animasjoner av huset i Kristinelundveien er laget av Niels Torp Arkitekter.