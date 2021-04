TEMA I RAPPORT: Mulige bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen var hovedtema i rapporten forfattene publiserte. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Forfatterne bak vaksinerapporten legger kortene på bordet: Dette har de fått betalt for

Flere av forfatterne bak rapporten om mistenkte AstraZeneca-bivirkninger opplyste ikke om at de hadde fått penger fra selskaper som også produserer vaksiner. Nå har de snudd, for å fjerne tvil om habilitet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Klassekampen skrev torsdag at OUS-professor Pål André Holme, en av forfatterne bak en fagartikkel om AstraZeneca-bivirkninger, ikke opplyste at han over de siste fem årene har mottatt over en million kroner fra Pfizer og Bayer, som begge blant annet produserer vaksiner.

Men han er ikke den eneste som har mottatt penger fra vaksineselskaper. VGs gjennomgang viser at også tre av de andre forfatterne har det. Alle haket først av «nei» på spørsmål om mulige bindinger, i det såkalte åpenhetsdokumentet som følger med artikkelen i New England Journal of Medicine.

Forskerne sier at de nye opplysningene ikke er relevante finansielle bindinger, les hvorfor lenger ned i artikkelen.

Selskapene har ifølge Holme betalt ham for blant annet å holde foredrag ved internasjonale og nasjonale fagmøter/kongresser, undervisning og reiserefusjon.

Både Pfizer og Bayer utvikler vaksiner mot covid-19, og er dermed konkurrenter til AstraZeneca. Holme krysset «nei» på spørsmål om han har mottatt pengeoverføringer fra relevante aktører de siste 36 månedene, og på om han har noen forbindelser som vil kunne skape tvil om habilitet.

Torsdag snudde forskerne og leverte nye opplysninger til åpenhetsdokumentet.

I det oppdaterte skjemaet har seks av elleve forfattere, inkludert Holme, haket av «ja» på spørsmål om mulige interessekonflikter.

Foredrag, forskning og ekspertpanel

Åpenhetsdokumentet viser blant annet at:

Pål André Holme opplyser at Pfizer og Bayer har gitt ham honorarer og dekket utgifter. Fra Pfizer har overlegen fått støtte til å holde foredrag om blødningssykdommer. Pfizer har også støttet utviklingen av et register for blødningssykdommer ved avdeling for blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus (OUS). Tilsvarende har Bayer støttet avdelingen med midler til å forske på blødningssykdommer. Holme har mottatt penger for å undervise om blødningssykdommer, samt for å delta i ekspertpaneler.

Ludvig Munthe skriver at han av selskapene Gilead, Novartis og Janssen har mottatt honorarer i 2017 og 2019, for foredrag for norsk helsepersonell på hematologisk forum, og om grunnforskning på sykdomsutvikling og kreft. Janssen står bak Johnson & Johnson-coronavaksinen, mens Novartis skal hjelpe både Pfizer/Biontech og CureVac med å produsere vaksiner.

Maria Therese Ahlen oppgir at hun er aksjonær i selskapet Vaccibody, som ifølge NRK utvikler «neste generasjons» covid-vaksine . Hun er også aksjonær i ArcticZymes Technologies, som ifølge selskapet skal bidra i produksjon av Reithera-vaksinen.

Anne Hege Aamodt har fått honorar av Bayer i forbindelse med et foredrag om trombektomi (mekanisk fjerning av blodpropp), og synsforstyrrelser etter slag. Hun har også fått honorar av Novartis for å ha holdt et foredrag om hodepine.

Ingvild Hausberg Sørvoll opplyser i åpenhetsdokumentet at hennes ektefelle er finansdirektør i ArcticZymes Technologies.

Nina Schultz har fått honorar av henholdsvis BMS/Pfizer og Bayer. Det har hun fått etter å ha holdt foredrag i 2019 og 2020 om antikoagulasjonsbehandling og blødninger, og for å ha tatt del i et ekspertpanel-møte om temaet i 2019, oppgir hun.

– Har ikke direkte relevans

– Vi ser at det kunne oppfattes som uheldig for vår habilitet at vi ikke hadde oppgitt opplysninger om utbetaling fra alle vaksinerelaterte legemiddelfirmaer i forbindelse med artikkelen i New England Journal of Medicine (NEJM), sier Pål André Holme i et skriftlig svar.

– Det burde vi ha gjort, selv om vi fortsatt er av den oppfatning at dette ikke har direkte relevans for det medisinske innhold vi har publisert i artikkelen. Derfor har hele forfattergruppen nå valgt å supplere «Disclosure Forms» (Conflict of interest) tilknyttet artikkelen i NEJM fra 9. april i.h.t. dette, slik at all tvil rundt habilitet ryddes til side.

Leder for administrativ forskningsstøtte ved OUS, Peder Utne, presiserer at sykehuset genuint ønsker å fremme og stimulere til samarbeid med industrien:

– Slikt samarbeid forekommer derfor i stor utstrekning ved sykehuset. Av denne grunn er det også utarbeidet egne retningslinjer som ivaretar at et slikt samarbeidet skjer på en etisk forsvarlig måte i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Etter mitt skjønn er dette godt ivaretatt av Holme og hans medforfattere i denne konkrete saken.

PRESSEVAKT: Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Munthe, Aamodt og Schultz viser til pressevakt Anders Bayer ved OUS. Han peker på at Holme og hans medarbeidere i denne saken utelukkende har publisert kliniske funn som del av et behandlingsforløp (case report), ikke forskning.

– Det er videre ingen sammenheng mellom ytelser fra industri og det kliniske arbeidet og de observasjonene som ligger til grunn for publikasjonen. Bivirkningene ville naturligvis blitt rapportert uavhengig av vaksineprodusent. Arbeidsgiver, ved linjeleder, har vært informert om de oppdrag/honorarer (bierverv) som det reises spørsmål om i denne saken. Holme har også gjennom flere år lagt vekt på åpenhet og transparens omkring dette, jf. artikkelen «Åpenhetslegene» i Dagens Medisin 11.10.2018.

Forskere: – Ikke relevant finansiell kobling

Ingvild Sørvoll og Maria Therese Ahlen, begge forskere ved Universitetssykehuset Nord-Norge, forklarer at de ble bedt om å oppdatere åpenhetsdokumentene med alt som kan sees på som en kobling til bioteknologi-/legemiddelbransjen i en mer utvidet forstand.

– Derfor er skjemaene våre nå oppdaterte med all tenkelig informasjon. Ahlen har nå registrert mindre småspareaksjer i ulike bioteknologiselskaper til en verdi i underkant av 20.000 norske kroner totalt. Sørvoll har oppdatert sitt skjema med informasjon om at ektemannen har lederposisjon i bioteknologiselskapet ArcticZymes Technologies. Dette ble ikke oppgitt i utgangspunktet fordi vi ikke oppfatter det som relevant finansiell kobling, skriver forskerne i en felles kommentar til VG.

Etter at VG begynte å jobbe med denne saken, tok Pfizer kontakt og ba om å få kommentere. Kommunikasjonssjef Joachim Henriksen i selskapet peker på at alle økonomiske transaksjoner mellom Pfizer (og andre legemiddelselskaper) og helsepersonell i Norge er offentlig tilgjengelig informasjon.

– Pfizers samarbeid med Holme har handlet om hans fagfelt innen blodsykdommer og eventuelt tilstøtende fagområder, vi har ikke hatt noe dialog eller noe samarbeid med Holme om fagfeltet vaksiner.