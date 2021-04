NY RAPPORT: Tiltak og nedstengninger over tid har medført konsekvenser for alle, men særlig de som sliter allerede, konkluderer et offentlig utvalg. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Ap-topp om psykisk helse: − Vi må handle nå

– Vi må sørge for at vi ikke får en pandemi etter pandemien. Situasjonen er alvorlig, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.

Av Frank Haugsbø

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fredag la et ekspertutvalg frem en rapport der de anbefaler 31 tiltak for å bedre situasjonen for psykisk helse under pandemien.

Utvalget mener helseapparatet i hovedsak har fungert godt i møte med coronapandemien, men konkluderer med at eksisterende svakheter i tjenestetilbudet for psykisk helse blitt forsterket.

Kjerkhol mener det må tas et krafttak for å hjelpe de som sliter psykisk.

– Nå er det mange som har vært i en krevende situasjon i lang tid. Det viser tilbakemeldingene vi får fra helsetjenesten og ulike hjelpetiltak rundt om i landet.

BEKYMRET: Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol mener det må tas et krafttak for å hjelpe de som sliter psykisk. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Kjerkhol mener det særlig er viktig å ha nok fastlegekapasitet, og et godt psykisk lavterskeltilbud i kommunene for de som trenger hjelp.

– Pandemien kommer i en tid der fastlegekrisen har gått fra vondt til verre, sier Kjerkol.

Hun sier det også er viktig å sørge for at de som utvikler alvorlig sykdom får tilgang til spesialisthjelp raskt.

– Det har kommet rapporter om at tredve prosent av de som henvender seg til spesialisthelsetjenesten, blir avvist. Vi er nødt til å se på hva det skyldes. Jeg er spesielt bekymret for de sykeste.

Kjerkhol synes mange av tiltakene som utvalget foreslår er gode.

– Utvalget peker på mange enkle tiltak. Det må også satses mer på frivillige organisasjoner, pasientorganisasjoner og hele økosystemet som strekker ut en hånd og fanger opp de som sliter. Det koster småpenger.

Tiltak og nedstengninger over tid har medført konsekvenser for alle, men særlig de som sliter allerede, ifølge utvalget

– Det er et skille mellom å ha redusert livskvalitet, og å ha psykisk uhelse, uttalte utvalgsleder Peder Kjøs til VG da rapporten ble fremlagt fredag.

Kjøs sa at for veldig mange studenter er det slik at de er i en sårbar fase.

Dette foreslår utvalget Akutte tiltak: Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse.

Gjenåpning og styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse og rus (ROP), herunder lavterskeltilbud og oppsøkende virksomhet.

Styrke de kommunale psykososiale kriseteamenes aktive rolle.

Styrke fritidstilbud for barn og unge.

Arrangører eller frivillige organisasjoner gis mulighet til å søke tilskudd til å etablere lavterskel psykososiale samtaletilbud på arrangementer sommeren/høsten 2021.

Midlertidig tilskuddsordning til aktivitets- og ferietilbud for aleneboende unge voksne og aleneboende eldre.

Tilbud om forebyggende hjemmebesøk for eldre bør styrkes.

Øke kjennskap til og bruk av tilgjengelige kartleggingsverktøy for å avdekke problematisk rusmiddelbruk og avhengighetsproblematikk.

Sikre tilstrekkelig kapasitet og beredskap i sosiale tjenester.

Styrke pårørendes rolle og rettigheter

Utarbeide en veileder for gjenåpning av arbeidslivet etter hjemmekontor og permitteringer.

Benytte regelmessig testing som smitteverntiltak slik at skoler og fritidstilbud kan holdes åpne.

Styrke formalisering av samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og offentlige tjenester. Tiltak på mellomlang sikt: Øke tilgjengeligheten til digitale mestringsverktøy knyttet til psykisk helse og rusutfordringer,

gjennom å sikre implementering av vedtatte satsinger.

Økt satsing på friskliv- og mestringstilbud.

Styrke tilbud knyttet til livsmestring og psykisk helse i skolene og skolehelsetjenesten.

Flere videregående skoler bør tilby Nærværsteam.

Prøve ut Nærværsteam i grunnskolen.

Sikre tilgang til hjelpetilbud knyttet til arbeid og psykisk helse og rus.

Sikre forutsigbare rammer for frivillige organisasjoner og lavterskeltilbud som arbeider

helsefremmende og forebyggende.

Kommunen bør forpliktes til å bygge ut lavterskeltilbud for psykisk helsehjelp til barn og unge.

Videreføre styrking av primærhelsetjenesten i kommunen. Langsiktige tiltak Øke tilgjengeligheten til Rask psykisk helsehjelp.

Gjennomføre tiltakene i Regjeringens handlingsplan mot selvmord.

Styrke nettverket av kommunens utekontakter.

Tydeliggjøre og videreutvikle halvannenlinjenivået.

Gjennomføre en nasjonal folkehelsekampanje for å styrke befolkningens helsekompetanse innen psykisk helse. Tiltak for å styrke beredskap for fremtidige pandemier Plikt for kommuner og spesialisthelsetjeneste til i fellesskap å overvåke kapasitet og ressurser i sitt helsefelleskapsområde.

Tidlig i krisehåndteringen planlegge for hvordan det kan tilrettelegges for at lavterskeltilbud kan holdes åpne – ved økt kompetanse på smittevern, og bruk av hurtigtester.

Sikre at budskap om ivaretagelse av psykososial helse blir synligere i beredskapsarbeidet.

Evaluere håndteringen og mobiliseringen av frivillige ressurser under pandemien. Vis mer

- For dem vil det jevne seg ut når universiteter og høyskoler åpner opp igjen, sa Kjøs, og la til:

– De er ikke psykisk syke, de har en kjedelig hverdag.

– Selvfølgelig er det noen som kjeder seg, men noen utvikler alvorlig sykdom. Det er ikke lenge siden det kom en rapport som konkluderte med at nesten en av fire studenter hadde hatt selvmordstanker. Det er viktig å ha en helsetjeneste som klarer å finne ut hvem som trenger hjelp.

I januar fortalte VG at Haukeland universitetssykehus i Bergen hadde rekordhøy pågang av barn og unge som sliter psykisk. Flere andre store sykehus rapporterte om samme utvikling.

Den regjeringsoppnevnte coronakommisjonen slo i sin rapport fast at barn og unge bærer en stor byrde under pandemien, og at konsekvensene kan vise seg å vare utover i livsløpet til dem som er unge i dag.

– Situasjonen er alvorlig, og må vi må handle nå, sier Kjerkhol.