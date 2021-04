VÅRDAG: Mandag var det 18 grader og strålende sol i Oslo, og på Sørenga benyttet mange anledningen til å ta et bad. Onsdag vil temperaturen falle med rundt ti grader. Foto: Javad Parsa

Onsdag er festen over: Nå blir det gråvær og sludd

Strålende sol de siste dagene har trukket folk ut i parkene og til badestedene. Onsdag er festen over, og nordmenn må gjøre seg klare for både gråvær og sludd.

Av Ida Lyngstad Wernø og Javad Parsa (foto)

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Dagen i dag har vært det varmeste så langt i år hvis vi ser landet under ett, sier Per Egil Haga, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Mandag målte Oslo 18 grader, mens Bergen målte 18,7 grader. Stord hadde værstasjonen som målte den høyeste temperaturen, med 20,6 grader mandag.

– Det er det vi kaller en nordisk sommerdag, sier Haga, som påpeker at det er den andre registrerte sommerdagen i landet, etter Lier i Viken, som tidligere i år målte 20,1 grader.

Slik så det ut på Sørenga i Oslo mandag formiddag:

Dårlig vær over hele landet

Nå viser værprognosene at gleden blir kortvarig. Værskiftet vil komme fra vest tirsdag kveld og spre seg østover gjennom natten, forteller Haga.

– Høytrykket, som har gitt et lett skyet og mildt aprilvær vil ganske raskt svekkes, og et lavtrykk vil trekke inn over landet. Det betyr at det blir nedbør, det blir kjøligere og det vil også bli mer vind.

Værskiftet vil komme over hele landet – fra Finnmark i nord til Agder i sør.

– For Nord-Norges del og høyereliggende områder i sør vil nedbøren komme som sludd og snø. Både nedbør og vind vil føre til vanskelige kjøreforhold onsdag, og da kan det greit å være vinterskodd, sier Haga.

Varer utover i mai

Mange steder vil man oppleve et temperaturfall på ti grader og frostnetter mot slutten av uken. I Oslo er det meldt 7–8 grader på onsdag.

– Når kommer finværet tilbake?

– Så langt vi har prognoser ser det ikke ut til at det skjer med det første, sier Haga.

– Vi går inn i en sirkulasjon i atmosfæren der vi får tilført kjølige luftmasser fra nord. Det innebærer nok at vi får en kjølig værtype i resten av april. Også i starten av mai ser det ut til at det blir litt kjølig, og det gjelder stort sett over hele landet.