VARSLER GJENNOMGANG: Oslo Universitetssykehus vil gjennomgå retningslinjer for samarbeid med legemiddelindustrien.

OUS etter AstraZeneca-rapporten: Vil se på retningslinjene

Oslo universitetssykehus sier de vil gjennomgå retningslinjer for samarbeid med industri, etter at forfatterne bak AstraZeneca-artikkelen ikke oppga finansielle bindinger.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg mener at de finansielle bindingene burde vært oppgitt i utgangspunktet. Derfor er det viktig at miljøet nå i etterkant har gitt detaljert informasjon om potensielle bindinger, sier direktør for forskning, innovasjon og utdanning ved Oslo universitetssykehus (OUS), Erlend B. Smeland, i et skriftlig svar til VG.

Han sikter til de norske forskerne bak artikkelen om AstraZeneca-bivirkningene som 9. april ble publisert i det prestisjetunge New England Journal of Medicine. OUS er arbeidsgiver for flere av dem.

Før publisering opplyste ingen av forskerne at de hadde fått penger fra vaksinerelaterte legemiddelselskaper, da de fylte ut åpenhetsdokumentet som legges ved artikkelen.

Etter at Klassekampen forrige torsdag skrev at OUS-overlege Pål André Holme de siste fem årene har mottatt over én million kroner fra Pfizer og Bayer, snudde forskerne.

I det nye åpenhetsdokumentet skriver fire av dem, inkludert Holme, at de har mottatt honorarer fra selskaper som også produserer vaksiner. Utbetalingene har skjedd i forbindelse med blant annet foredrag og forskning. De er ikke relatert til vaksine.

– Sykehuset ønsker å lære av denne saken, og derfor tydeliggjøre eventuelle uklarheter som ligger i institusjonens og tidsskriftenes regelverk, sier Smeland.

– Vi planlegger således en gjennomgang av innhold i – og forståelse av – eksisterende retningslinjer for samarbeid med industri i sykehuset. Det er svært viktig med åpenhet med tanke på habilitetsutfordringer for å bevare tilliten til forskningen.

FORTSATT PÅ PAUSE: Regjeringen har oppnevnt en ekspertgruppe som innen 10. mai skal levere en rapport om hva Norge skal gjøre med AstraZeneca- og Johnson & Johnson-vaksinene.

– Etter min mening helt opplagt

– Det er uheldig at de ikke har opplyst om dette før nå, sier Ole Frithjof Norheim, professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Bergen, etter at åpenhetsdokumentet ble oppdatert.

Han er tydelig på at forskerne burde ha gitt disse opplysningene før artikkelen ble publisert.

– Hvis det kan reises tvil om det som publiseres er påvirket av økonomiske bindinger, må det gjøres kjent, så leserne og redaktørene kan ta stilling til det.

Norheim peker på at retningslinjene til tidsskriftet krever at man opplyser om finansielle bindinger, dersom et produkt opptrer fremtredende i artikkelen, eller hvis andre selskaper har konkurrerende produkter.

– AstraZeneca-vaksinen er jo nevnt i artikkelen, og bivirkningene av denne er jo artikkelens hovedtema, sier Norheim.

– Utfordringen er at ordningen er basert på tillit: At forskerne ser de mulige interessekonfliktene og oppgir dem. Det er etter min mening helt opplagt at man vil kunne stille spørsmål om habilitet, sier professoren om utbetalingene fra konkurrerende selskaper.

Dette viser åpenhetsdokumentet Pål André Holme opplyser at Pfizer og Bayer har gitt ham honorarer og dekket utgifter. Fra Pfizer har overlegen fått støtte til å holde foredrag om blødningssykdommer. Pfizer har også støttet utviklingen av et register for blødningssykdommer ved avdeling for blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus (OUS). Tilsvarende har Bayer støttet avdelingen med midler til å forske på blødningssykdommer. Holme har mottatt penger for å undervise om blødningssykdommer, samt for å delta i ekspertpaneler.

Ludvig Munthe skriver at han av selskapene Gilead, Novartis og Janssen har mottatt honorarer i 2017 og 2019, for foredrag for norsk helsepersonell på hematologisk forum, og om grunnforskning på sykdomsutvikling og kreft. Janssen står bak Johnson & Johnson-coronavaksinen, mens Novartis skal hjelpe både Pfizer/Biontech og CureVac med å produsere vaksiner.

Maria Therese Ahlen oppgir at hun er aksjonær i selskapet Vaccibody, som ifølge NRK utvikler «neste generasjons» covid-vaksine . Hun er også aksjonær i ArcticZymes Technologies, som ifølge selskapet skal bidra i produksjon av Reithera-vaksinen.

Anne Hege Aamodt har fått honorar av Bayer i forbindelse med et foredrag om trombektomi (mekanisk fjerning av blodpropp), og synsforstyrrelser etter slag. Hun har også fått honorar av Novartis for å ha holdt et foredrag om hodepine.

Ingvild Hausberg Sørvoll opplyser i åpenhetsdokumentet at hennes ektefelle er finansdirektør i ArcticZymes Technologies.

Nina Schultz har fått honorar av henholdsvis BMS/Pfizer og Bayer. Det har hun fått etter å ha holdt foredrag i 2019 og 2020 om antikoagulasjonsbehandling og blødninger, og for å ha tatt del i et ekspertpanel-møte om temaet i 2019, oppgir hun. Vis mer

– En rutine i forskningsverdenen

– Forskerne oppfattet ikke dette som interessekonflikter, kan du da forstå at de ikke opplyste om det?

– I dette tilfellet forstår jeg det ikke. Jeg tenker det er helt åpenbart at denne artikkelen har relevans for konkurrenter som også produserer vaksiner. Det er et klassisk tilfelle av interessekonflikt.

– Holme peker på at dette er en artikkel basert på behandling av pasienter, ikke forskning. Bør ikke det ha noe å si?

– Jeg ser at han sier det, men artikkelen er jo relevant for vurderingen av AstraZeneca-vaksinens sikkerhet. Det å skille mellom forskning og pasientrapporter her er ikke relevant. De er forskere, de har mottatt pengestøtte, og det skal oppgis.

– En av forskerne sier at det hastet veldig med å få ut artikkelen?

– Det er ingen unnskyldning. Alle som har publisert, vet at dette er et standardskjema nesten alle tidsskrifter har. Det har blitt en rutine i forskningsverdenen. Det må gjøres ordentlig, uansett om det er tidspress.

Norheim mener at Oslo universitetssykehus, som arbeidsgiver for blant andre Holme, bør se nøyere på rutinene sine og ikke tone ned saken.

– Jeg opplevde at de kom med unnskyldninger og ikke anerkjente at dette var en feil, sier han.

Forskerne: Så ikke på det som relevante koblinger

Pål André Holme sa forrige uke at de forstår at det kunne oppfattes som uheldig for habiliteten.

– Det burde vi ha gjort, selv om vi fortsatt er av den oppfatning at dette ikke har direkte relevans for det medisinske innhold vi har publisert i artikkelen.

To av forskerne ved Universitetssykehuset Nord-Norge, sa til VG at de ikke oppfattet opplysningene som relevant finansiell kobling.

