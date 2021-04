BEINFUNN: Det var en turgåer som tipset politiet etter å funnet beinrester på Tranby i Lier sist fredag. Foto: Hanna Hjardar

Kartlegger gravearbeid etter funn av beinrester: − Vi holder alle muligheter åpne

Sør-Øst politidistrikt kartlegger nå alt av gravearbeid som er gjort på stedet der det ble funnet beinrester, fra det som trolig er et voksent menneske.

Politiet undersøker nå om beinrestene som ble funnet på Tranby i Lier fredag, kan ha blitt fraktet dit i forbindelse med anleggsarbeid.

– Vi kartlegger alt som har vært av gravearbeid i området ettersom vi er klar over at det er masser som er flyttet på, sier seksjonsleder for etterforskning og etterretning i Sør-Øst politidistrikt, Tina Berg, til VG.

I helgen skrev VG om maskinentreprenør Helge Haarberg (67) som mener han kan ha fraktet funnet til stedet i et lastebillass med myrjord på 90-tallet.

Berg bekrefter at dette arbeidet er blant det politiet nå undersøker nærmere.

– Ja, vi ser på alt som er gjort av gravearbeid i området.

Det var en turgåer som fant det som av politiet beskrives som «flere beinrester».

– Vi trenger svar på om alt det vi har funnet er humant. Det kan også være at deler av det stammer fra dyr, sier hun.

– Kan det være flere mennesker?

– Det vet vi ikke. Men vi holder alle muligheter åpne. Vi vet at det finnes gamle gravplasser som vi kanskje ikke har kontroll på ettersom det har vært flyttet masser, sier Berg.

Det er ikke gjort funn av klær eller andre gjenstander som settes i sammenheng med beinrestene, opplyser seksjonslederen.

Funntomten i 2018.

Kan ta uker å aldersbestemme

Funnet er sendt til Oslo universitetssykehus for rettsmedisinske undersøkelser. Så langt har de vist at beinrestene høyst sannsynlig stammer fra et voksent menneske.

– Det ser ut som det er gammelt, men vi håper å få aldersbestemt det nærmere, sier Berg.

– Kan undersøkelsene også gi svar på andre ting, som kjønn eller alder på personen?

– Vi håper på så mange svar som mulig.

Tilbakemeldingen fra rettsmedisinerne er at det kan ta tre til fire uker å få aldersbestemt funnet.

– Men vi håper etterforskningen vi gjør nå, av arbeidet som er gjort i området, kan gjøre at vi får noen svar tidligere, sier Berg.

Mandag ble det kjent at politidistriktet har sendt en anmodning til Kripos om bistand fra den nasjonale ID-gruppen. Berg sier at Kripos foreløpig ikke er i gang med noe arbeid, men at de er kontaktet i tilfelle det skulle bli aktuelt.

– Har dere begynt å sjekke dette funnet opp mot savnet-saker i området?

– Vi holder alle muligheter åpne og det vil vi se nærmere på når vi forhåpentligvis får mer informasjon om hva som er funnet, sier seksjonslederen.

– Så det arbeidet er ikke påbegynt?

– Det er det for så vidt, men ikke opp mot en spesiell sak, vi holder alle muligheter åpne.

Ikke gjort noe der siden 2005

Funnet ble gjort like ved avkjøring 22 på nordsiden av E18 gjennom Tranby. På motsatt side av E18 ligger flere store lagerutsalg og Liertoppen kjøpesenter. Området ble vernet i 1978 som en del av Tranby landskapsvernområde og Gjellebekkmyrene.

Tomteeier Per Haarberg har tidligere fortalt til VG at det ikke har vært gjort arbeid på tomten siden 2005.

Ifølge arkeolog Kristoffer Dahle, som tidligere har jobber i Lier, har det vært store endringer i området de siste femti-seksti årene.

Han mener utbygging i området taler for at det ikke er snakk om et arkeologisk funn.

– Det er ikke bare at det ikke passer inn i det arkeologiske funnbildet, men de senere forstyrrelser gjør det lite sannsynlig at det er funn som er eldre enn 1969 – med mindre levningene har blitt med fyllmasse fra andre steder, har han tidligere uttalt til VG.