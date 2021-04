SJEF: Geir Bukholm i FHI ser på hvordan flere folk kan få lettelser. Foto: Tore Kristiansen

FHI: Vurderer lettelser allerede etter første vaksinedose

FHI ser nå på om folk som har fått første vaksinedose for minst tre uker siden, skal få de samme lettelsene som fullvaksinerte.

– Det kan være aktuelt å gi lettelser til de som har fått første dose, det vil si tre uker etter at første dose er satt, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

– Det kan være lettelser forankret i forskrift, slik som karantenebestemmelser, tilgang til offentlige arrangementer, eller hvor store grupper som kan samles.

I dag regnes man som fullvaksinert to uker etter andre dose. Det er også bare de som har fått lettelser, selv om det foreløpig er lite de fullvaksinerte har lov til å gjøre.

Hvis FHI går inn for en slik løsning, kan du nyte godene som «fullvaksinert» med bare ett stikk.

For effekten etter et stikk er svært god: I slutten av mars slapp Det amerikanske smittevernbyrået en studie som viser at man har 80 prosent beskyttelse fra å bli smittet alt to uker etter første stikk med RNA-vaksinene Pfizer og Moderna.

ÅPENT: I København kan du nå dra på restauranter og puber hvis du viser frem coronapass. Her fra en uteservering 21. april. Foto: RITZAU SCANPIX / REUTERS

Bestemmes snart

Snart en fjerdedel av oss har fått det første stikk. Onsdag er over 1,6 millioner vaksinedoser satt. Av dem er 330.000 andredose. Denne endringen vil dermed føre til at langt flere kan få lettelser raskere.

– Når vil dere bestemme det?

– Det vil bli gitt vurderinger og anbefalinger om dette til Helsedepartementet tidlig i mai måned, sier smitteverndirektøren.

I tillegg ligger det an til at FHI vil forlenge tiden mellom første og andre dose til 12 uker, opp fra seks uker.

– Nå som vi vurderer tolv ukers intervall mellom første og andre dose, blir det mer aktuelt å vurdere hvilke lettelser som kan knyttes til første vaksinedose.

Effektiv etter første dose

Effekten etter en dose har vist seg å være svært god, noe som gjør denne endringen mer aktuell.

Denne uken kom det også en britisk studie som viser at om en vaksinert skulle bli smittet, en fare som altså er vesentlig redusert etter bare ett stikk, så er faren for å videreføre smitten igjen halvert.

Sverige har allerede innført en slik ordning, der de gir lettelser for alle som har fått den første dosen for minst tre uker siden.