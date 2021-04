SKUTT PÅ ÅPEN GATE: En kvinne ble onsdag formiddag skutt og drept på Frogner. Foto: Fredrik Solstad, VG

Nabo etter drapet på Frogner: − Det er for jævlig

En venn og nabo av avdøde beskriver henne som meget intelligent og sympatisk.

Publisert: Nå nettopp

En kvinne ble skutt og drept på åpen gate på Frogner i Oslo onsdag morgen. En mann ble kort tid senere pågrepet på E18 på vei ut av byen.

VG har snakket med en nabo og venn av den drepte kvinnen. Han ønsker å være anonym.

Naboen forteller at han så avdøde sist for en eller to dager siden. Han forteller at han kjenner henne godt og at de var venner.

– Hun er veldig snill, meget intelligent og sympatisk. Familien er intellektuelle, sier han.

Han forteller at kvinnen var velutdannet.

– Det er for jævlig, sier han.

Han forteller at han fikk en dårlig følelse da han forsto at en kvinne var skutt ved den aktuelle adressen.

– Veldig skummelt

Ellinor Sæther (19) jobber i en matbutikk i nærheten av der hvor kvinnen ble skutt og drept på åpen gate. Sæther forteller at hun og sjefen hørte mange smell rundt en halvtime etter at de hadde begynte på jobbe.

– Jeg tenkte jo ikke med en gang at det var skudd. Men det var en veldig rar lyd, så vi tenkte jo over den og snakket litt om den hva kan det ha vært og sånn. Og plutselig ti minutter senere dukket det opp masse politi og ambulanser. Da begynte det å synke inn at kanskje det vi hørte var skudd, sier hun til VG.

Sæther mener gaten vanligvis er veldig trygg.

– Det at plutselig, rett i gata, så var det et lik i noen minutter uten at jeg visste det, det er ufattelig ukomfortabelt og veldig skummelt.

Hørte skuddene

En kvinne som bor like ved åstedet, forteller til VG at hun tok ut av oppvaskmaskinen da hun hørte skuddene. Hun ønsker ikke å ha navnet sitt på trykk.

– De er blitt hugget noen trær her og det bøe ødelagt noen gjerder. Jeg trodde de hadde kommet for å hente gjerdene, det hørtes ut som metall. Men det må ha vært skuddene, sier hun.

Gjennom det åpne kjøkkenvinduet, hørte hun politibilen og helikopter.

Hun har selv fått beskjed om hvem den drepte kvinnen er.

– Jeg kjenner henne ikke, men har sett henne masse her, sier hun.

– Veldig spesielt

Morten Engzelius var på vei til datteren på Bygdøy fra Bærum da han så flere politibiler som passerte ham ved Lysaker.

– Jeg tenkte at det var en slags øvelse med så mange politibiler med blålys på en gang, sier han.

Morten Engzeliu skulle besøke datteren da han forsto at en kvinne hadde blitt drept like ved. Foto: Sven Arne Buggeland, VG

Da han kom inn på Bygdøy for å besøke datteren, så han et stort oppbud med politifolk, journalister og en ambulanse.

– Jeg er lege, så jeg pleier alltid å stoppe opp når det er mange som samler seg, sier han.

Da han ble fortalt at en kvinne var skutt og drept på gatne, ble han urolig.

– Det er veldig spesielt, sier han.