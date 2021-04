BEKLAGER: Dette er en skjermdump av meldingen Vertikal Helse sendte ut etter at nyhetsbrevet med den uheldige tittelen gikk ut torsdag.

Beklager etter nyhetsbrev: «Det er alvorlig, du trenger behandling»

Det var nok flere som skvatt litt da de torsdag morgen åpnet innboksen.

Av Andrea Rognstrand

Publisert: Nå nettopp

I tittelen på nyhetsbrevet fra det private helseforsikringsselskapet Vertikal Helse sto det nemlig:

«Det er alvorlig, du trenger behandling».

Den tilsynelatende dårlige nyheten var etterfulgt av titlene «Derfor elsker hjernen trening» og «Reduser pollenplagene».

Den første tittelen fikk flere til å reagere, og noen timer senere sendte derfor administrerende direktør Kristine Sandvik ut en ny e-post til mottakerne av nyhetsbrevet:

«Dette var til å misforstå, og har for noen ført til en ubehagelig opplevelse ved at man tror det er fra vårt medisinske team. I den sammenheng gjør vi deg oppmerksom på at vi aldri sender medisinsk informasjon på e-post.»

Til VG oppgir hun at mellom 70.000 og 80.000 kunder har takket ja til å motta brevet.

Nyhetsbrevene sendes ut puljevis. Etter det kom reaksjoner på tittelen, ble utsendelsen avbrutt.

– Vi fikk noen umiddelbare reaksjoner på første pulje, sier Sandvik. Hun forteller at reaksjonene kom i form av telefoner og e-poster, og at det dreier seg om rundt ti henvendelser.

Tittelen, som det er blitt reagert på, handler om en kunde som takket være helseforsikringen fikk hjelp raskt da legen hans fortalte at tilstanden hans var alvorlig og at han trengte behandling.

«Vi er lei oss for de ubehagelighetene det eventuelt har skapt for deg, og lover å trå mer varsomt med slike formuleringer i innboksen din for fremtiden. Vi beklager.», avsluttes beklagelsen etter den uheldige nyhetsbrev-tittelen.