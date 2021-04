AVVIST: Etter å ha opplevd å bli avvist, da hun trengte hjelp, tar nå Ulrikke Torgersen (24) et oppgjør. Foto: MDG

Mener regjeringen svikter unge som trenger hjelp

Ulrikke Torgersen (24) har opplevd å bli avvist flere ganger da hun var syk med spiseforstyrrelser. Nå vil MDG-politikeren kjempe for et bedre psykisk helsevern.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nær 1 av 4 ble avvist i psykisk helsevern i 2020, det utgjør 31.840 barn, unge og voksne, skrev VG tirsdag. De ble alle henvist til behandling for psykiske problemer, men fikk ikke innpass hos spesialisthelsetjenesten.

– Historien min er bare en av mange. Det blir en evig kamp om alt for knappe ressurser i spesialisthelsetjenesten, sier Ulrikke Torgersen (24) til VG.

Hun er førstekandidat til Stortinget for Miljøpartiet De Grønne (MDG) Rogaland.

– Jeg har selv hatt behov for psykisk helsehjelp, men har blitt avvist fordi jeg ikke oppfylte kravene for hjelp og ble deretter sykere mens jeg ventet på å få plass, sier Torgersen til VG.

Hun unner ingen å oppleve å bli avvist, og synes det er skremmende at flere titalls tusen blir det hvert år.

– Å oppleve å ikke bli møtt med tilstrekkelig helsehjelp og føle at man faller mellom stoler er skremmende. Det var fortvilelse i familien da de så at jeg hadde det vanskelig, men ikke ble møtt med hjelpen jeg trengte, sier hun.

Måtte vente over ett år

Da hun var 18 år, og gikk på videregående, oppsøkte hun hjelp etter å ha utviklet spiseforstyrrelser over lengre tid.

– For å få spesialisthjelp må man oppfylle flere krav. Det gjorde jeg ikke på det tidspunktet, og jeg måtte dermed vente i et og et halvt år før jeg fikk hjelp hos spesialisthelsetjenesten. Etter å ha blitt bedre etter et behandlingsløp, har jeg opplevd å bli avvist på bakgrunn av at jeg «for frisk» til å få spesialistoppfølging. Dette førte til at jeg fikk et tilbakefall og måtte inn i helsesystemet igjen på et senere tidspunkt. Det skjedde to ganger.

VG har sett dokumentene hvor Torgersen blir avvist. I begge tilfellene blir det konkludert med at hun heller burde søke hjelp hos fastlege eller kommunale tilbud.

Antall henvendelser fra unge som sliter med spiseforstyrrelser, har økt kraftig under coronapandemien. Helsevesenet forteller at de som blir lagt inn er sykere enn før.

– Å måtte vente på hjelp mot spiseforstyrrelser kan være fatalt, sier Torgersen.

Tidligere i år skrev VG at Haukeland universitetssykehus opplever større pågang enn noen gang fra barn og unge som sliter psykisk. De satte da i verk en kriseplan for å håndtere situasjonen.

Her kan du få råd og informasjon På siden Velg behandlingssted kan du sammenligne ventetider og antall utførte undersøkelser og behandlinger. I veiviseren får du forklaring på hvordan du går frem når du skal velge og/eller bytte behandlingssted. For spørsmål: Ring 23 32 70 00. For råd og veiledning: Ring 800 41 004. Kilde: Helse-Norge/Helsedirektoratet Frivillige organisasjoner:



ROS- Rådgiving om spiseforstyrrelser har både telefon (948 17 818) og chatt. Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40. Røde Kors kan nås på 800 33 321. Samme telefonnummer går til Kors på halsen, Røde Kors’ nettside for deg under 18 år. Rådet for psykisk helse har laget denne oversikten over hjelpetelefoner og nettsteder. Vis mer

ERFARING: Ulrikke Torgersen (24) vil bruke egne erfaringer som ung til å bedre tilbudet. Foto: Marius Vervik

Vil at tilbudene styrkes

Nå vil MDG-politikeren kjempe for at flere får møte spesialist på egen sykdom og at det opprettes flere plasser i psykisk helsevern.

– Dette er ikke en utfordring som har oppstått over natten det siste året. Rapport etter rapport har vist hvor ille det står til. Spesielt har det vært søkelys på at det er store regionale forskjeller i kapasitet og kompetanse, sier Torgersen.

Selv måtte hun reise til Bergen og Oslo fra Stavanger, for å møte spesialister da hun var syk. Hun mener helseminister Bent Høie og regjeringen har sviktet unge og ikke gjort noe for å bedre tilbudet de siste årene.

– Problemet er at systemet viser seg å være såpass rigid, at flere nå får avslag fordi de ikke er «syke nok». Det er farlig at vi ikke har et helsevesen som møter barn og unge tidlig nok.

Hun understreker at det er et politisk problem.

– Hadde spesialisthelsetjenestene fått de nødvendige midlene de har behov for, og var organisert for å kunne trå til raskt, kunne langt flere fått den hjelpen de trengte. Med et Høyre-styrt helsedepartement har man endt opp med et psykisk helsevesen som i praksis må drive med evigvarende brannslukking i stedet for å forebygge at brannen oppstår.

ØKT PÅGANG: Helseministeren (H) mener at regjeringen har arbeidet for å styrke tilbudet til barn og unge også nå hvor det er økt pågang. Han er uenig i kritikken. Foto: Helge Mikalsen, VG

Uenig i kritikken

Helseminister Bent Høie (H) skriver i en e-post til VG at han er uenig i kritikken fra Torgersen, om at regjeringen har sviktet unge og ikke gjort noe for å bedre tilbudet de siste årene.

– Senest i februar ble det bevilget 100 millioner kroner ekstra til psykisk helsevern for barn og unge (BUP) for å håndtere økt pågang under pandemien, sier Høie.

Han mener flere får hjelp og at ventetiden går ned, blant annet på grunn av økt helsesatsing i barnevernet.

– I tillegg har jeg hele tiden stilt krav om at psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal prioriteres innenfor de rammene de regionale helseforetakene får tildelt. Regjeringen har over flere år styrket bevilgningen til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det er også brukt betydelige midler på rekruttering av psykologer til kommunene.