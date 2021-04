forrige





fullskjerm neste UTENDØRS SENTER: Etter at butikker har vært stengt siden midten av april, strømmet store folkemengder til to kjøpesentre i Vestby i gjenåpningshelgen. Her fra utendørssenteret Oslo Fashion Outlet lørdag.

Strømmer til Vestby-sentre: − Altfor mange her

VESTBY (VG) Ikke rent få personer bestemte seg for å tilbringe lørdagen på shopping i Vestby. Nå råder senterleder kundene til å unngå de mest travle tidene.

– Det er altfor mange folk her.

Det sier Hanna Englund (45). Sammen med venninnen og hennes datter, Nora Leren (24), har hun tatt turen fra Asker til Vestby for litt etterlengtet shopping på Oslo Fashion Outlet.

De var imidlertid ikke alene om valget av lørdagsaktivitet. VG har fått inn flere tips fra personer som er bekymret for folkemengdene ved de to Vestby-sentrene Oslo Fashion Outlet og Vestby storsenter fredag og lørdag.

De to beskriver lange køer utenfor butikkene, og mengder av folk – de fleste med, men også noen uten, munnbind. De opplevde likevel smittevernet som godt.

– Jeg synes det er veldig mye folk her, men vi gikk ikke inn der det var mest kø. Jeg tror vi sto i kø i én butikk, sier Leren.

– Det er litt flaut å være en av de mange som drar, en av de man klager på.

Mandag denne uken ble det innført to ulike tiltaksnivåer i Viken-kommunene etter at de har vært på tiltaksnivå A siden midten av april. Tiltaksnivå A innebærer blant annet skjenkestopp, stengte butikker og serveringssteder. Nå har noen av kommunene gått over til tiltaksnivå B.

Vestby er blant kommunene som nå er på tiltaksnivå B. Disse kommunene kunne åpne butikker og serveringssteder fredag.

Kommunen grenser til de «røde», stengte kommunene Ås i nord og Moss i sør.

LANGVEIS FRA: Nora Leren og Hanna Englund reiste fra Asker til Vestby for å handle lørdag. Foto: Mattis Sandblad

Senterleder: Langt fra maks kapasitet

Senterleder ved Oslo Fashion Outlet, Lars Pedersen, forteller at han har vært innom senteret lørdag for å se til at alt går ordentlig for seg.

– Ja, det er mange mennesker der. Men det kan se ut som det er flere mennesker enn det er, siden vi har restriksjoner på hvor mange som kan være inne i en butikk av gangen, sier Pedersen.

Han forklarer at det derfor dannes køer utenfor butikkene i det utendørs senteret.

– Det kan se voldsomt ut for mange. Derfor har vi instruert sikkerhetsfolkene våre til å sørge for at folk holder avstand i køene. Så vi gjør så godt vi kan.

Pedersen opplyser at de har et tellesystem som viser at de lørdag har vært godt under maks kapasitet på senteret.

VIKEN: Det er ulike tiltak i kommunene. Vestby grenser til kommuner med høyeste tiltaksnivå (røde). GRAFIKK: Oda Leraan Skjetne, VG.

Vil ikke ha shopping-turister til kommunen

Ordføreren i Vestby, Tom Anders Ludvigsen (Ap), ser at det var en økning i antall folk også på Vestby Storsenter etter åpningen fredag.

– Det er mye folk på senteret vårt om dagen. Det meste skyldes jo at vi har hatt stengt lenge, så folk er sultne på å fly i butikker, sier ordfører Tom Anders Ludvigsen til VG fredag.

Han var innom storsenteret på gjenåpningsdagen, og syntes det var mer folk der enn en «normal vanlig hverdag».

– Du skal ikke se bort ifra at det er en «Mossing» eller en fra Ås innom, legger han til.

Varaordfører Eirin Stuhaug Bolle (BYGDL) sier til VG at de ikke håper folk blir shopping-turister i deres kommune.

– Det er vakter der. Jeg opplever at veldig mange er ganske fornuftige. Men alltid noen folk som går over fornuften. Vi sjekker hele tiden, sier hun.

Bolle legger til at de lærer hver dag, og at de enda ikke vet om det kommer mange mennesker dit.

– Hvis vi ser at det utvikler seg så kommer vi med nye tiltak. Vi strammer inn om folk ikke hører på det vi har sagt. Sånn er vanlig barneoppdragelse også, både for store og små, presiserer hun.

Ordføreren er enig. Han er glad for at de får holde åpent.

– Jeg har etterlyst litt forutsigbarhet hele tiden. Så jeg tror ikke tiden er inne for å stenge og åpne senteret om hverandre fremover. Vi kommer ikke til å stenge med mindre de nasjonale tiltakene tvinger oss til å gjøre det, legger han til.

GJENÅPNET: Butikker i Viken fylke har vært stengt siden midten av april. Fredag kunne butikker i noen Viken-kommuner åpne igjen. Foto: Mattis Sandblad

Senterleder Pedersen sier det er vanskelig for dem å holde styr på hvilke kommuner kundene kommer fra. Men han vil oppfordre kunder til å få smittevernrestriksjonene ved senteret på alvor, og til å unngå de mest travle tidene.

– Det vet vi alle sammen er lørdager, sier han.

– Det er massevis av muligheter til å komme innom utenom de travleste tidene.