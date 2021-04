CHARTERDUO: Svein Østvik og Hilde Skovdahl har lenge vært kjent som frontfigurer for dokusåpen «Charterfeber». Nå ønsker sistnevnte å ta avstand fra Østvik, etter han var med på å brenne munnbind foran Stortinget i helgen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

«Charter-Hilde» ut mot «Charter-Svein» etter munnbindbrenning

– Jeg trodde faktisk at han var mer reflektert enn dette, sier Hilde Skovdahl, og forteller at hun nå ønsker å ta avstand til sin tidligere TV-makker etter at han demonstrerte mot coronarestriksjonene i helgen.

Av Henrik Røyne

Lørdag formiddag samlet om lag 200 mennesker seg foran Stortinget for å demonstrere mot coronatiltakene.

Midt i folkemengden var det satt opp en bålpanne der blant annet Svein Østvik (59), på folkemunne kjent som «Charter-Svein», var med på å kaste munnbind på flammene.

– Jeg er her i dag for å vise sympati med dem som synes det har gått for langt, det synes jeg også, sa Østvik til VG under demonstrasjonen i helgen.

Munnbindbrenningen førte til reaksjoner hos både assisterende helsedirektør Nakstad og Østviks egne lokalpartifeller i Asker SV. Nå har i tillegg Hilde Skovdahl, også kjent som «Charter-Hilde», valgt å ta avstand fra sin tidligere TV-kompanjong.

Saken ble først omtalt av Nettavisen.

– Jeg vet at Svein er en veldig snill mann, og at han er elsket av mange, men jeg trodde faktisk at han var mer reflektert enn dette, sier Skovdahl til VG.

– Svein har en drøss med følgere, og mange av dem er unge. Hva skjer når de tenker at det han gjør er kult? Han sender ut signaler som kan få en farlig konsekvens, legger hun til.

Her kan du se videoen fra demonstrasjonen utenfor Stortinget i helgen:

TV-kompanjonger

Svein Østvik og Hilde Skovdahl har i en årrekke vært å se sammen på TV-skjermen, blant annet som frontfigurduo i dokusåpen «Charterfeber» på TV3.

«Charter-Svein» ble i tillegg en populær deltager under 2019-utgaven av «Farmen kjendis».

Etter å ha sett Østvik opptre på demonstrasjonene lørdag, skrev Skovdahl imidlertid et Facebook-innlegg der hun fortalte at hun ønsker å skille lag med sin tidligere TV-makker.

CHARTER-HILDE: Hilde Skovdahl er best kjent fra TV-skjermen, men har de siste årene engasjert seg som blant annet lokalpolitiker og forfatter. Foto: Line Møller

Innlegget ble slettet etter kort tid, etter sterke reaksjoner i kommentarfeltet. Skovdahl forteller likevel at hun fremdeles står for avgjørelsen.

– Jeg støtter ikke det han sier, og jeg ønsker ikke at folk skal dra konklusjonen om at jeg gjør det, selv om vi lenge har blitt sett på som et makkerpar, sier Skovdahl.

Hun utdyper at hun ikke omgås med Charter-Svein på privaten, til tross for at de har fungert godt sammen på TV.

– Jeg er ikke ute etter å ta Svein som person, men det er handlingene hans jeg ønsker å ta avstand fra, sier Skovdahl.

– Omtrent som jeg regnet med

VG har forsøkt å komme i kontakt med Østvik for å få imøtegåelse på kritikken fra Skovdahl, men har ikke lykkes med å få svar mandag ettermiddag.

Overfor Dagbladet gir imidlertid «Charter-Svein» disse kommentarene på bakgrunn av det Skovdahl uttalte i artikkelen til Nettavisen:

– Det er omtrent som jeg regnet med. Mennesker trenger å sette folk i bås, og manges traumer blir trigget av selvstendighet – så jeg har forståelse for det, skriver han i en sms til Dagbladet.

MOT RESTRIKSJONENE: – Jeg er her i dag for å vise sympati med dem som synes det har gått for langt, det synes jeg også, sa Svein Østvik til VG under demonstrasjonen på Eidsvoll plass i helgen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Han fortsetter:

– Jeg har selv hatt sterke antipatier frem til jeg skjønte at det dreide seg om mine egne traumer. Oppfordringen til dem som har behov for å sette meg i bås er å kjenne etter om det kanskje kan være noe uforløst i de sterke provoserende følelsene jeg vekker når jeg står opp for mine rettigheter, sier TV-profilen til Dagbladet.

59-åringen stilte også opp i et intervju på TV 2 mandag kveld, der han forsvarte deltagelsen sin i demonstrasjonene lørdag.

– Jeg har over tid hatt en sterk følelse av at noe skurrer. Det er logiske brister, som jeg ser på som alvorlig. Samtidig er det stor uenighet, og det er mennesker med ulik oppfatning som ikke kommer til orde, sa han under sendingen.

Etterlyser en mer konstruktiv debatt

«Charter-Hilde» forteller at minst fem personer i omgangskretsen hennes har gått bort som følge av viruset. Hun mener derfor det er provoserende når folk på den andre sider demonstrerer mot at coronarestriksjonene har gått for langt.

– Norge har hatt færre dødsfall og sykehusinnleggelser sammenlignet med mange andre land, men det er først og fremst fordi folk har vært flinke til å følge reglene, sier Skovdahl.

– Det å brenne munnbind er en direkte hån mot fagfolkene og myndighetene, og ikke minst mot dem som har fulgt tiltakene, legger hun til.

Nå etterlyser «Charter-Hilde» en mer konstruktiv debatt om smitteverntiltakene.

– Det er veldig bra at vi diskuterer og har motsatte meninger, men man må komme med konstruktive meninger, sier hun.

– Det holder ikke at man snakker om at smitteverntiltakene har gått for langt med skråsikker dybde og uten refleksjon. Det er som å argumentere for at jorden er flat, legger hun til.