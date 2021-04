Lite fornøyde med undervisningen Det er store forskjeller i hvordan studenter og ansatte har opplevd undervisningen under pandemien. Studentene opplever i større grad at opptak av forelesningene har fungert godt. Kari Aarstad Aase Bastian Lunde Hvitmyhr Avog Publisert 13. april, kl. 06:58 Hanna Bergfall Thevik Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

De ansatte mener i mye større grad enn studentene at den nettbaserte undervisningen har vært preget av gode opplegg og engasjerende diskusjoner.

– Det er veldig interessant at studenter og ansatte har så vidt forskjellige opplevelser av hvordan den digitale undervisningen har fungert det siste året, sier forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Funnene kommer frem i forskningsinstituttet NIFUs undersøkelse av konsekvensene av coronapandemien våren 2020 blant ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler. Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Foreleserne mer fornøyde enn studenter

De ansatte og studentene er uenige både om undervisningsoppleggene har vært gode, hvor engasjerende de har vært og i hvilken grad studentene har fått muligheten til å gi innspill til forbedringer av den nettbaserte undervisningen.

Foto: Hanna Bergfall Thevik

Studentene synes særlig at forelesninger i opptak fungerer bra. På spørsmål om de tror studentene fikk med seg mer av undervisningen når den var tilgjengelig i opptak, er det bare 44 prosent av de ansatte som er helt eller litt enig i dette, og 31 prosent som svarer at de ikke vet. Blant studentene er 66 prosent mer fornøyd med forelesninger i opptak.

– Vi opplever at mange studenter synes opptak av undervisning er et godt tilbud, og at dette er noe mange studenter har ønsket også før pandemien. Samtidig er både studenter og ansatte enig om at fysisk undervisning i de fleste tilfeller er bedre, skriver Andreas Trohjell leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) i en e-post til VG.

Studentenes premisser

– Hva tenker du om at ansatte og studenter svarer så forskjellige?

– Det viser at studenter og ansatte har forskjellig forhold til nettbasert undervisning. Digital undervisning og vurdering må skje på studentenes premisser, og det er viktig at disse tilbakemeldingene lyttes til, sier Trohjell.

Han mener institusjonene har lagt inn en kjempeinnsats for å gjøre undervisningen digital, men håper at det settes av mer midler til digital kompetanseheving fremover.

Foto: Hanna Thevik

– Dette bør være en tankevekker til hele utdanningssektoren. Digitalisering kan bidra til å gjøre utdanningene bedre og lettere tilgjengelig for studentene ved å bruke for eksempel opptak til å få med seg en forelesning de gikk glipp av på grunn av sykdom eller for å repetere. I løpet av våren skal regjeringen legge frem en ny digitaliseringsstrategi for universitetene og høyskolene, sier Asheim.

Verst for de yngste

Rapporten viser også at de negative konsekvensene av nedstengningen er større blant ferske studenter.

Mange av de yngste studentene har opplevd mer ensomhet, vanskeligheter med å strukturere studiehverdagen, savn av sosialt studiemiljø og lavere studiemotivasjon.

NSO sier studenter de er i kontakt med forteller om et «skikkelig kjipt år».

– Pandemien har gått hardt ut over studentene, og veldig mange har opplevd konsekvensene på kroppen. Dårlige fasiliteter hjemme, digital undervisning, ensomhet, økonomiske konsekvenser og ingen fysiske møteplasser for å bli kjent med andre studenter. Jeg håper vi kommer ut av pandemien med en større forståelse for hvordan det er å være student, og hvor sårbare mange er, sier Trohjell.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Studiebarometeret 2020: Studenter er mer ensomme

Færre slutter

Av de 84.445 personene som begynte å studere høsten 2020, er 92,4 prosent fortsatt registrert som studenter våren 2021.

Det viser tall fra NSDs Database for statistikk om høyere utdanning, og det er en større andel av studentene enn de siste ti årene.