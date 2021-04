LEGE: Pål Andre Holme har behandlet flere av pasientene som har blitt lagt inn med blødninger og blodpropper etter å ha blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen. Foto: Stian Lysberg Solum

Forsker tar selvkritikk etter AstraZeneca-artikkel

Forsker og lege Pål Andre Holme tar selvkritikk for ikke å ha informert om at han tidligere har tatt oppdrag for Pfizer i en artikkel om AstraZeneca-vaksinen.



Dette kom frem torsdag.

På tross av at han tidligere hadde fått betalt av Pfizer, oppga Holme at han ikke har noen forbindelser som kan skape tvil om hans habilitet da han leverte artikkelen om de mulige bivirkningene til Pfizer-konkurrent AstraZeneca, skriver Klassekampen.

Overfor avisen avviste han at det var noen etiske problemer med dette.

Senere torsdag tar Holme imidlertid grep.

«Vi ser at det kan oppfattes som uheldig for vår habilitet at vi ikke har oppgitt opplysninger om utbetaling fra alle vaksinerelaterte legemiddelfirmaer i forbindelse med artikkelen i New England Journal of Medicine (NEJM). Det burde vi ha gjort, selv om vi fortsatt er av den oppfatning at dette ikke har direkte relevans for det medisinske innhold vi har publisert i artikkelen. Derfor har nå hele forfattergruppen valgt å supplere «Disclosure Forms» (Conflict of interest) tilknyttet artikkelen i NEJM fra 9. april, slik at all tvil rundt habilitet ryddes til side. Per torsdag ettermiddag har fortsatt ikke www.nejm.org republisert den koblede PDF i ny versjon», skriver han i en e-post til NRK.

Holme har ikke besvart VGs henvendelse torsdag kveld.

Holme har behandlet flere av pasientene som har blitt lagt inn med blødninger og blodpropper etter å ha blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen: