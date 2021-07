CAMP NIDAROS: Tidligere Afghanistan ansatt (til.v) på jobb i Camp Nidaros nord for Afghanistan for det norske forsvaret. Foto: Aleksander Hage, Ali Reza Ayobi.

Åpent brev til norske myndigheter fra tidligere Afghanistan-ansatte: − Vi lever i frykt

Afghanere som har jobbet for norske styrker i Afghanistan forteller at de frykter for sine liv når NATO-styrkene trekker seg ut av landet.

Av Amna Iqbal

Det kommer frem i et åpent brev til norske myndigheter, som er skrevet av en tidligere renholder på den norske basen i Mazar-e-Sharif, på vegne av seg selv og 13 andre tidligere ansatte.

I brevet, som først ble omtalt av Forsvarets Forum, ber han om at Norge tar imot dem.

– Vi blir sett på som spioner av Taliban uavhengig av hvilken rolle vi har hatt som ansatte for norske myndigheter. Dette straffes hardt av Taliban, skriver han i brevet.

Overfor Forsvarets Forum beskriver han frykten slik:

– Enten henretter de deg ved å skyte deg, eller ved å skjære av hodet ditt.

Tidligere har personer som jobbet som tolker for de norske styrkene fått opphold i Norge på grunn av sikkerhetssituasjonen deres. I juni i år ble dette utvidet:

Da sendte Justis- og beredskapsdepartementet ut en instruks om at alt lokalt ansatt personell for Forsvaret og ambassaden i Kabul skal kunne bli overført til Norge.

Men den gruppen som nå henvender seg til norske myndigheter, omfattes ikke av denne instruksen.

– Jeg mener dette er urettferdig for de ansatte som tidligere har jobbet for det norske forsvaret, forklarer Ali Reza Ayobi til VG.

Han har tidligere selv jobbet som tolk for norske myndigheter i Afghanistan, og kom hit i 2014

– Stor utrygghet

– Under den perioden var det kun vi som hadde jobbet som tolker for det norske forsvaret som hadde muligheten til å komme oss til Norge, forklarer Reza Ayobi.

Han sier at de andre som hadde arbeidsoppgaver som renholdere, sjåfører og andre ikke fikk denne muligheten.

– Hvorfor er det så viktig at de også får komme til Norge?

– På grunn av den store utryggheten og trusselen fra Taliban. Når man har vært ansatt hos offentlige myndigheter, uavhengig av hvilken rolle man har som blir man sett på som en spion.

AFGHANISTAN: Ali Reza Ayobi nord i Afghanistan i 2009 da han jobbet som tolk for norske myndigheter. Foto: Ali Reza Ayobi

Afghanistan ekspert: – Urimelig forskjellsbehandling

Afghanistankomiteens direktør Terje M. Watterdal, som selv har bodd i Kabul siden 2013, mener de lokalt ansatte forskjellsbehandles.

– I og med at norske myndigheter tilbyr opphold til nåværende ansatte (med familier) ved ambassaden og ansatte hos de norske NATO styrkene bør dette også gjelde tidligere ansatte i det norske forsvaret, sier han til VG.

– For meg virker dette som en urimelig forskjellsbehandling, legger han til.

KABUL: Terje M. Watterdal direktør for Afghanistan komiteen mener norske myndigheter har tatt en urimelig vurdering. Foto: Helge Mikalsen

Forsvarsdepartementet: – De hadde to år på seg.

Ifølge Forsvarsdepartementene er det nå ansatte som har en aktiv kontrakt med myndighetene som får komme til Norge. Når det gjelder de tidligere ansatte forklarer departementet at de hadde god tid til å søke seg til Norge.

– Totalt sett hadde de omtrent to år på seg til å søke, forklarer Ann Kristin Bergit Salbuvik, underdirektør ved Forsvarsdepartementet.

– De tidligere ansatte har lagt vekt på at de lever under ganske stor usikkerhet med tanke på Taliban. Hva mener departementet om situasjonen disse afghanerne befinner seg i?

– Vi mener at de til enhver tid gjeldende ordningen har vært tilpasset situasjonen og gitt den enkelte mulighet for å søke om opphold, forteller Salbuvik.

Forsvarsdepartementet legger også vekt på at til tross for at Norge nå trekker seg ut av Afghanistan har Norge fortsatt har et moralsk og etisk ansvar.

– Vi har spesielt et ansvar for ivaretagelse av lokalt ansatt personell som nå har ankommet Norge, presiserer underdirektøren.

Regjeringen skriver også at alle som nå har kommet har fått tildelt bosettingskommuner.