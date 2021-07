Fikk corona-bot etter babysvømming

Torsdag 26. november ble det avholdt babysvømming i svømmehallen på Haukåsen skole, der foresatte deltok sammen med barna. Nå får arrangøren 20.000 kroner i bot.

Av Pernille Solheim

Publisert: Nå nettopp

Kursarrangøren Barn i Vann er siktet for overtredelse av bestemmelsen om at det på offentlige steder og virksomheter som svømmehaller i november skulle holdt stengt.

De forelegges med det «en bot til statskassen på kr. 20.000» heter det i forelegget fra politimesteren i Oslo.

Barnesvømmingssesjonen fant sted samme dag som byrådet i Oslo forlenget den sosiale nedstengningen som ble innført 9. november i fjor.

Den sosiale nedstengningen innebar blant annet at alle innendørsarrangementer og breddeidrett var forbudt og at kultur og fritidsaktiviteter måtte holde stengt.

Det var likevel noen unntak fra de strenge tiltakene.

Blant annet kunne barne- og ungdomsidretten trene, men ikke delta i cuper og turneringer.

Også organiserte fritidsaktiviteter for barn kunne fortsette.

Vedtar forelegget

Daglig leder i Barn i Vann Rune Mosgaard bekrefter at barnesvømming fant sted i svømmehallen på Haukåsen skole torsdag 26. november – med foresatte til stede.

Ifølge ham kom det av en misforståelse rundt smittevernreglene.

– Vi hadde tatt kontakt med bydelen men fikk ikke noe ordentlig svar. Vi skjønte etter hvert at det var et brudd om foreldrene var med. Det var ikke lov. Så da ble bassenget tømt, for å si det sånn, sier Mosgaard til VG.

Ifølge Mosgaard var det en av deltagerne som kontaktet politiet.

Barn i Vann hadde også kurs mellom 09. og 26. november ved samme svømmehall, opplyser han.

– Vi oppfattet ikke at foreldrene ikke kunne følge barna som før og det beklager vi selvfølgelig. Da politiet varslet oss stengte vi ned på timen.

– Kommer dere til å vedta forelegget?

– Ja, det gjør vi.