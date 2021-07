VIL HA GRANSKING: Leder av advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, støtter et forslag om en uavhengig gransking av samrøret mellom politi og den ruspolitiske foreningen Norsk Narkotikapolitiforening. Foto: Heiko Junge, NTB

Ber om gransking: − Svekker tilliten til våre politimyndigheter

Leder i advokatforeningen Jon Wessel-Aas mener justisministeren må rydde opp i politiets samrøre med ruspolitisk forening: – Det inntrykket som er skapt, er svært uheldig i en rettsstat.

Av Caisa Linea Hagfors

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tirsdag skrev VG om Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) sin innblanding i en avtale om alkoholservering mellom Kristiansand kommune, politiet og Arbeidstilsynet.

I avtalen lå det innbakt et krav om at skjenkestedene måtte henge opp et skilt fra NNPF, som blant annet påla dem å nekte besøkende som bærer legaliseringssymboler adgang. Dersom skjenkestedet gikk med på avtalen, fikk de slippe prikker fra skjenkekontrollen.

Advokat John Christian Elden mente at NNPFs innblanding i avtalen fremstår som «korrupt».

Nå ber både Katrine Holter, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen, og leder av advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, om en uavhengig gransking av samrøret mellom politi og den ruspolitiske foreningen.

ETTERLYSER HANDLING: På Twitter denne uken skrev leder av advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, at han mener det er ufattelig at Politidirektoratet og Justisdepartementet ikke tidligere har reagert på dette samrøret mellom politi og en frivillig interesseorganisasjon. Foto: Frode Hansen, VG

– Det inntrykket som er skapt, er svært uheldig i en rettsstat. Det svekker tilliten til våre politimyndigheter. Det gagner ingen. Ansvaret for å rydde opp i dette ligger hos justisministeren, sier Wessel-Aas til VG og påpeker videre:

– Og om det ikke gjøres, bør Stortinget ved kontroll- og konstitusjonskomiteen på banen. Dette har foregått gjennom flere regjeringer, så her er ansvaret også tverrpolitisk.

Wessel-Aas mener samrøret som har kommet frem er noe som også Politidirektoratet og Justisdepartementet har bidratt aktivt til.

Flere ganger denne våren har NNPF blitt anklaget for rolleblanding. I april skrev VG om hvordan foreningen lenge hadde brukt politiets kontaktinformasjon. Senere kom det frem hos NRK at forening har fått til sammen nesten 3 millioner direkte fra politiets eget budsjett.

Hvem er Norsk Narkotikapolitiforening? Norsk Narkotikapolitiforening, ofte kalt NNPF, er en ideell organisasjon med cirka 3600 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen og Forsvaret

NNPF var en aktiv deltager i debatten om regjeringens rusreform og markerte tydelig motstand mot reformen, som senere ble stemt ned på Stortinget

NNPF skriver selv at de arbeider for å styrke innsatsen mot narkotika og har som mål å samle, systematisere og formidle informasjon og kunnskap om dette Kilde: Norsk Narkotikapolitiforening Vis mer

– Det er et lederansvar å gripe inn

Det var Katrine Holter ved Politihøgskolen som først gikk ut på sin Twitter-konto og ba om en gransking.

Overfor VG påpeker hun at det er viktig å understreke at vi har organisasjonsfrihet i Norge, og at hennes kritikk ikke handler om NNPFs rett til eksistens eller til å jobbe for sin sak.

– Det som bør granskes er forholdet mellom politiet og NNPF. Et spørsmål er om NNPF inntil for få år siden i for stor grad har fått opptre som politiets ruspolitiske organisasjon, spør hun.

Hun understreker samtidig at hun ikke uttaler seg på vegne av Polihøgskolen.

REAGERER: Katrine Holter, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen, sier til VG at hun reagerer på at kommunen og politiet gjennom avtalen fra 2013 har bidratt til å innskrenke ytringsfriheten på steder der allmennheten ferdes: – En viktig del av politiets oppgaver er tvert imot å verne om ytringsfriheten Foto: Privat

– Som statens maktapparat har politiet både formell og uformell makt. Det er et ledelsesansvar å gripe inn dersom en privat forening låner legitimitet fra politiet i sin politiske virksomhet, sier Holter videre.

Wessel-Aas sier til VG at han er enig med Holter i at en gransking bør iverksettes.

– Det har opp gjennom de seneste årene vært mange eksempler på rolleblanding hos polititjenestepersoner som også er medlemmer av den private lobbyorganisasjonen NNPF, sier Advokatforening-lederen.

Også Paul Larsson, professor ved Politihøgskolen, sier til VG at han støtter forslaget om en gransking.

Politidirektoratet svarer ikke om granskingsforslag

VG har forelagt avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet kritikken fra Wessel-Aas og Holter, samt deres initiativ til en uavhengig gransking.

Vandvik gir ingen kommentar om granskingsforslaget, men sier til VG at Politidirektoratet, i lys av flere aktuelle saker den siste tiden, har iverksatt flere tiltak for å forhindre rolleblanding.

– Politidirektoratet er svært opptatt av at det ikke skal oppstå uklarhet rundt, eller herske tvil om politiets rolle og ansvar. Eventuelle uklarheter tar vi på største alvor, sier Vandvik.

VIL HA KLARE SKILLER: Avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet sier til VG at det skal ikke forekomme rolleblanding hvor det oppstår uklarhet eller forvirring om hvorvidt ansatte representerer politiet eller ulike frivillige organisasjoner hvor politiansatte er medlemmer. Foto: Ryan Kelly / NTB

Han lister opp tiltakene som har blitt iverksatt:

Politidirektoratet har presisert dette på nytt internt i etaten. Dette var blant annet tema på et allmøte for alle politiets ansatte før sommerferien.

Det er igangsatt et arbeid for å kvalitetssikre informasjonsmateriell som brukes av politiet. Det skal kun benyttes materiell som er kvalitetssikret og som bærer politiets logo.

Det er også igangsatt en gjennomgang av praksis rundt støtte til frivillige politiorganisasjoner.

Samtidig påpeker Vandvik at de er nøye med å verne om at også ansatte i politiet har ytringsfrihet og organisasjonsfrihet.

Justisdepartementet er også blitt forelagt den samme kritikken. Kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange opplyser til VG at justisminister Monica Mæland for øyeblikket er på Svalbard utenfor mobildekning. Hun er dermed utilgjengelig for å svare på VGs spørsmål tirsdag.

NNPF: Opplever at enkelte «bevisst ønsker å misforstå»

På spørsmål om hvordan Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) stiller seg til forslaget om en uavhengig gransking, svarer leder Jan-Erik Bresil at foreningen drives hovedsakelig på frivillig basis med et ønske om å spre fagkunnskap og forebygge narkotikaproblemer i samfunnet.

– Vi uttaler oss kun på vegne av vår forening, ikke på vegne av for eksempel politietaten, selv om mange av våre medlemmer til daglig jobber der.

Han svarer ikke konkret på spørsmålet om en eventuell gransking.

MISFORSTÅTT: Leder i NNPF, Jan-Erik Bresil, skriver til VG at foreningen opplever at enkelte som ønsker en annen ruspolitikk enn oss bevisst ønsker å misforstå for å fjerne deres stemme fra debatten. Foto: Norsk Narkotikapolitiforening

Videre sier Bresil at foreningen forsøker å hindre misforståelser rundt roller ved å ha egen nettside, e-poster, logoer og lignende.

– Som alle andre kan vi også gjøre feil og skal da forbedre oss. Vi opplever at enkelte som ønsker en annen ruspolitikk enn oss bevisst ønsker å misforstå for å fjerne vår stemme fra debatten, avslutter NNPF-lederen.

Frykter for tilliten til politiet – vil ha politikommisjon

Helsepolitisk talsperson i Sosialistisk venstreparti (SV), Nicholas Wilkinson, sier til VG at han er forskrekket over å lese saken om skjenkeavtalen fra 2013.

Han peker på at SV tidligere i år foreslo å nedsette en politikommisjon, uten å få flertall for dette på Stortinget.

– Nå må det snart ryddes opp her, sier han til VG.

– Vi vil ha en politikommisjon for å blant annet se på sammenblanding mellom NNPF og politiet.

Han støtter juristenes forslag til en uavhengig gransking:

– Ja, vi trenger en gransking, og det er avgjørende for at alle skal kunne ha tillit til politiet etter at dette har kommet frem, sier Wilkinson.

Han presiserer at han fortsatt har tillit til et flertall av politiet, men at rolleblandingen har skadet ryktet og tilliten betydelig.