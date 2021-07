UVÆR: Det kom intense tordenbyger da de tre søstrene var på tur nær toppen av Melshornet i Hareid. Det gjorde det utfordrende også for redningsmannskapene. Foto: Fredrik Solstad, VG

Redningsaksjonen på Hareid: − Ekstremt dårlig vær

HAREID/OSLO (VG) Ved en ledig lomme mellom de intense tordenbygene ble to av de tre søstrene hentet ut av luftambulansen søndag. Den tredje jenta måtte hentes av et nytt helikopter.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det var ekstremt dårlig vær som kom veldig plutselig, med mye lyn og torden. Da satte AMK i gang en såkalt SAR-varsling. Det er en telefonkonferanse mellom aktørene for å avtale og organisere hvilke ressurser som skal inn, forteller redningsinspektør Ståle Jamtli i Hovedredningssentralen til VG mandag.

Han befant seg på operasjonssentralen ved Sola da meldingen om lynnedslaget på Hareid kom.

Det var sol og sommer før sorte skyer kom. Innbyggerne har aldri sett slikt vær før.

Mandag henger flagget på halv stang utenfor rådhuset etter at søstrene Benedicte (18) og Victoria (12) Myrset omkom etter at lynet slo ned på Melshornet, fjellet som med sine 668 meter i høyde ruver over bygda utenfor Ålesund.

Den tredje søsteren, som overlevde hendelsen og er innlagt ved Haukeland universitetssykehus, varslet nødetatene om hendelsen. Søstrene er fra Vestre Aker i Oslo og var på ferie da ulykken skjedde.

Bakkemannskap kunne ikke ta seg opp

Klokken var 17.11 da Hovedredningssentralen (HRS) fikk den første meldingen av politiet og AMK Møre og Romsdal.

Politistasjonssjef Hilde Aglen forteller til VG at været var fint den dagen, før det rullet mørke skyer innover Hareidlandet rundt klokken 17. Så åpnet himmelen seg.

DRAMATISK VÆR: Hilde Aglen, politistasjonssjef i Ulstein og Hareid, forteller om et uvær av det sjeldne slaget i området. Politipatruljen kunne ikke ta seg til fjellet til fots. Foto: Fredrik Solstad, VG

– Det tordnet med bare sekunder mellom slagene i over en time. Det er helt unormalt for vårt område.

Flere andre forteller at det gikk smell i smell. At det ristet i inventaret. At det var et voldsomt vær.

– Det var vel flere tusen lynnedslag på kort tid, sier politistasjonssjefen.

Luftambulansen fikk et «ledig vindu»

Ståle Jamtli i HRS Sør-Norge, forklarer at de ikke kjente til skadeomfanget da meldingen kom til dem like over klokken 17 søndag.

– Da vi fikk den offisielle alarmen, visste vi ikke mer enn at det var to bevisstløse. Vi visste ikke noe konkret om skadene, kun beskrivelsen fra den første meldingen, sier redningsinspektøren.

Vurderingen ble å sende en luftambulanse fra Ålesund og et redningshelikopter fra Florø. HRS var på stedet rundt klokken 17.30 og gjorde vurderinger av værforholdene før de fløy inn, opplyste de søndag.

– Begge prøvde å ta seg inn, men det var veldig mye lyn og aktivitet, så de prøvde å avvente litt. Luftambulansen kom seg inn i et vindu og fikk hentet ut den ene overlevende og den ene omkomne. Så kom redningshelikopteret seg inn og hentet den siste omkomne, forteller Jamtli om redningsoppdraget.

ÅPNET DØREN: Sogneprest Lars Hartig Tangedal utenfor Hareid Kyrkje som åpnet dørene mandag. Foto: Fredrik Solstad, VG

Kvinnene var «så å si» på toppen av Melshornet da de ble truffet av lynet, har politiet tidligere sagt. Klokken 17.30, omtrent samtidig som HRS var kommet til fjellet for å vurdere værforholdene, ba politiet alle på fjelltur i Møre og Romsdal om å komme seg ned og i trygghet.

– Intense tordenbyger

Rundt tiden meldingen om hendelsen på Melshornet kom søndag kveld var det torden og regnbyger i området.

– Det var flere områder med mye lyn både der ulykken skjedde og andre områder på Vest- og Østlandet, sier vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan.

TRAGISK: Slik beskriver Hilde Aglen, politistasjonssjef i Ulstein og Hareid, lynnedslaget som tok livet av to søstre søndag Foto: Fredrik Solstad, VG

Han opplyser at selv om det ikke er vind ellers, kommer det med bygene, og at intense tordenbyger genererer vind lokalt.

– Så det var ganske mye vind i skiftende retning og styrke, sier meteorologen.

Ifølge lynradar-tjenesten til Meteorologisk institutt ble det rapportert 133 lynnedslag i området rundt Melshornet over seks timer søndag kveld.

Flere aksjoner samtidig

Jamtli fra Hovedredningssentralen beskriver hele ettermiddag som utfordrende.

– Det pågikk også andre aksjoner samtidig, understreker han.

– Det var litt flytid, men det var ikke ressurser nærmere vi kunne brukt. Ålesund og Florø var de nærmeste, sier han.

De tre jentene ble fløyet til sykehuset til Ålesund. Klokken 18.56 søndag skrev politiet på Twitter at to var omkommet og den tredje hardt skadet. De skrev videre at de pårørende var orientert og ble ivaretatt.

– En ren ulykke

Uværet forsvant like fort som det hadde kommet senere søndag. Politistasjonssjef Aglen forteller at to politibetjenter da tok seg opp på fjellet.

– De gjorde noen undersøkelser på stedet der, men det er helt klart at denne hendelsen skyldes lynnedslag. Det her er en ren ulykke, og politiets arbeid er avsluttet, forklarer lensmannen.

Melshornet er et yndet turområde for både lokale og tilreisende. Selv om det dramatiske landskapet på Sunnmøre har mange topper å velge mellom, er fjellet på Hareidlandet svært populært.

Selv om søstrene ikke var lokale, har hendelsen satt spor i befolkningen på øya.

– Det berører og preger alle her. Det er utrolig trist. Det er brutalt, forteller lensmann Hilde Aglen.

– Selv om man ikke har opplevd det selv, kan alle forstå hva slags personlig tragedie dette er. Det gjør noe med oss, sier hun.