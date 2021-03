Tilliten til Solberg faller etter regelbruddet

Fire av ti har fått svekket tillit til Erna Solbergs evne til å takle coronakrisen, etter at statsministeren brøt smittevernreglene: – Dårlig signal, var et av utsagnene på gaten i Oslo.

I en representativ undersøkelse som Respons Analyse har utført for VG, svarer 53 prosent at Solbergs eget regelbrudd ikke har betydning for deres tillit til hennes evne til å håndtere coronapandemien.

43 prosent svarte at Solbergs smittevernbrudd påvirker deres tillit negativt.

Blant dem under 35 år svarer 49 prosent at tilliten til statsministerens evne til å håndtere pandemien er svekket. Tilsvarende tall i gruppen 35 til 54 år er 37 prosent.

Undersøkelsen omfatter er landsrepresentativt utvalg på 731 personer.

Statsminister Erna Solberg innrømmet torsdag at hun brøt smittevernrådene sammen med 13 familiemedlemmer, da de feiret hennes 60-årsdag på Geilo i vinterferien.

– Jeg skulle kanskje ikke vært sånn at jeg trodde jeg kunne dem, og dermed ikke ha reflektert over dette med arrangementsstørrelse, sier Solberg om rådene og reglene til VG.

Fredag bekreftet politiet at de etterforsker om statsministeren kan ha brutt smittevernloven.

KRITISK: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Fredrik Solstad

– Særlig ansvar

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kommenterer saken slik:

– Som politikere har vi et særlig ansvar å følge reglene, og jeg skjønner godt at folk reagerer på denne typen saker. Vi står i en krevende smittesituasjon og er helt avhengige av at alle har tillit til myndighetene.

– Du fikk selv kritikk for ikke å bruke munnbind på T-banen?

– Ja, jeg glemte munnbind, og selv om jeg overholdt enmetersregelen, burde jeg ha hatt munnbind på, sier Ap-lederen.

PROVOSERT: Miljøpartiet De Grønne-leder Une Bastholm. Foto: Janne Møller-Hansen

– Provoserende

Miljøpartiet De Grønne-leder Une Bastholm sier mange har måttet droppe eller endre på bursdagsselskaper det siste året.

– Det er vanskelig å forstå at Solberg ikke sjekket ut på forhånd om det var lov å samle så mange mennesker. Hvordan er det mulig, tror jeg mange tenker.

Hun sier det er sider ved Solbergs selskap som er problematiske.

– Det blir provoserende og oppleves som ganske dobbeltmoralsk, når vi som politikere ikke følger de reglene vi setter for andre, sier Bastholm.

– Uheldig

Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) har følgende kommentar til Solbergs brudd på smittevernreglene:

– Det er veldig uheldig av statsministeren.

Trondheim-ordfører Rita Ottervik forteller at hun lever et sosialt sparsommelig liv, for ikke å bryte noen regler:

– Jeg har ikke vært på noe jeg tror kan ha brutt smittevernregler. Privat har jeg vært svært lite ute og hatt lite besøk. Julefeiring og bursdager har blitt markert med de nærmeste, skriver hun i en tekstmelding til VG.

Britt Lilloe Svendsen (52) fra Oslo. Foto: Stella Bugge

Flere ga Erna Solberg det glatte lag, da VG spurte folk på gaten i Oslo fredag hva de tenker om statsministerens brudd på smittevernreglene.

– Forkastelig

– Det er helt forkastelig. Alle vi andre følger reglene så godt vi kan og alle anbefalinger, som blant annet hun har vært med å vedta, sier Britt Lilloe Svendsen (52) fra Oslo.

Mats Bergstrøm (24) fra Drammen. Foto: Stella Bugge

– Det gir jo et veldig dårlig signal ut til resten av det norske folk, når du velger å bryte det såpass kraftig. Det er jo ikke bra, sier Mats Bergstrøm (24) fra Drammen.

– Kommer dette til å ha noen innvirkning på hvordan du selv etterlever smittevernreglene?

– Nei, det gjør det ikke. Overhodet ikke, sier Bergstrøm.

Bjørnulf Jensen (73) fra Oslo. Foto: Stella Bugge

– Ikke greit

– Hva tenker du om Ernas brudd på smittevernreglene?

– Jeg synes jo det er veldig dårlig i forhold til hva resten av landet må forholde seg til. Og jeg synes at hun som statsminister i alle fall burde vite at dette ikke var så greit, sier Bjørnulf Jensen (73) fra Oslo.

– Kommer dette til å ha noen innvirkning på hvordan du selv etterlever smittevernreglene?

– Overhodet ikke. Vi har levd i vår egen lille boble nå et år, og det har vi tenkt å fortsette med til ting stabiliserer seg, sier Jensen.

Lisa Waade (33) fra Oslo. Foto: Stella Bugge

– Morsomt og teit

Lisa Waade (33) fra Oslo sier hun synes det bare er morsomt og teit at Solberg brøt reglene.

– At hun har laget disse strenge reglene, og så bryter hun dem selv. Det viser holdningen hennes litt, sier Waade.

Sonia Pavôn Stavland (62) fra Bergen. Foto: Stella Bugge

– Jeg synes det er urettferdig at regjeringen samler seg for å ha selskap mens vi vanlige folk bare kan ha en person, og de sier ikke reis, ikke gjør ditt, ikke gjør datt, sier Sonia Pavôn Stavland (62) som bor i Bergen.