SV-ELITEN: Nestleder Kirsti Bergstø og leder Audun Lysbakken.

Nestleder bekrefter ryggdolking-uttalelse om SV-kollega

SV-nestleder Kirsti Bergstø sa at «ingen hadde stukket henne i ryggen så mange ganger» som partifelle Tommy Berg. Det bekrefter hun overfor VG.

Publisert: Nå nettopp

SV-nestleder Kirsti Bergstø får kritikk etter stortingsnominasjonene i Finnmark og Akershus. I Finnmark blir hun anklaget for å ha blandet seg, til tross for at hun stiller til valg som Akershus SVs toppkandidat.

Bergstø hevder at hun har gitt råd og opplysninger til nominasjonskomiteen, men avviser å ha drevet kampanje for eller imot noen kandidater.

Tidligere i mars skrev NRK at et SV-medlem som hevder å ha hørt Bergstø si at «det er ingen som har stukket meg i ryggen så mange ganger som Tommy» om en partifelle i hennes tidligere hjemfylke.

– Sagt til Berg selv

Nå bekrefter Bergstø til VG at hun har kommet med en slik uttalelse, men sier det ble uttalt i samtale med Tommy Berg selv.

– Har du sagt om Tommy Berg at «det er ingen som har stukket meg i ryggen så mange ganger som ham?»

– Jeg har sagt det til Tommy Berg. Det ble sagt på fylkestingssamlingen mars i fjor. Da var jeg ennå usikker på om jeg skulle stille på stortingslista til Finnmark, og han fortalte meg at det ikke var aktuelt for han å gjøre det, sier Bergstø til VG.

SV-nestlederen ønsker ikke å utdype videre hennes samtaler med Berg, men hevder utsagnet ble sagt i en samtale hvor de hadde en god tone.

FINNMARK: SV-politiker Tommy Berg var leder i Alta SV da lokallaget nektet å drive valgkamp for Finnmark SV i 2013, mens Kirsti Bergstø var partiets toppkandidat. Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

Boikottet Bergstø

Tommy Berg er fylkestingspolitiker for SV i Finnmark. Han var blant kandidatene til å bli partiets 1.-kandidat til Stortinget, men ble vraket på et omstridt nominasjonsmøte. Det har i ettertid ført til store brytninger internt i fylkespartiet.

Til VG bekrefter også han ryggdolkning-kommentaren fra SV-nestlederen.

– Ja, vi hadde en fortrolig samtale, etter at vi var ferdige med å diskutere diverse fylkestingssaker som leder og nestleder i gruppen. Vi snakket ut om alt gammelt, og det var en meget hyggelig og god samtale. Jeg tenkte i mitt stille sinn at vi hadde snakket ut og lagt alt bak oss, sier Berg til VG.

– Derfor må jeg si at jeg ble overrasket etter nominasjonsprosessen da jeg hørte de tingene jeg har hørt. Jeg må jo opplagt ha tatt feil i at vi har snakket ut om det, fortsetter han.

– Jeg er uansett ikke interessert i noen polemikk med Bergstø. Mitt inntrykk er at vi har hatt et godt samarbeid på fylkestinget denne perioden.

Berg erkjenner at det er en viss historikk mellom ham og Bergstø.

– I en konflikt om lokalisering av sykehus ønsket Alta SV, som jeg ledet, å utrede helsetjenester i Vest-Finnmark før vi tok ei beslutning om hvor storsykehuset skulle ligge. Det fikk ikke flertall eller realitetsbehandling i fylkespartiet, og det førte til at vi valgte å ikke drive valgkamp for Kirsti i 2013-valgkampen, forteller han.

To tillitsvalgte i SV sier torsdag kveld til VG at de ikke har tillit til Bergstø som nestleder i paritet.

– Har du tillit til Bergstø som nestleder?

– Ingen kommentar, sier Berg.