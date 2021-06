LEVER I UVISSHET: Mustafa Hasan (18) risikerer å bli returnert til Jordan etter 13 år i Norge. – Advokatene og flere av vitnene prater et språk som er forvirrende for en 18-åring, sier han til VG om denne ukens rettssak. Foto: XUEQI PANG, VG

Broren til Mustafa Hasan: − Skummelt å vitne

Onsdag vitnet Abdel Hasan (20) for lillebroren Mustafa Hasan (18) i retten. – Det er ufattelig vondt å se hva han går gjennom, sier Abdel til VG.

Brødrene Mustafa Hasan (18) og Abdel Hasan (20) kom til Norge sammen med moren og andre søsken i 2008. Utlendingsnemnda (UNE) har vedtatt at Abdel får bli i Norge, mens Mustafa skal sendes til Jordan.

Onsdag 16. juni vitnet broren Abdel Hasan for retten, med ønske om at lillebrorens vedtak blir gjort ugyldig.

– Jeg føler vi aldri har vært så nære som vi er nå, rakk Abdel Hasan å si til VG før retten lukket dørene for offentligheten grunnet private opplysninger.

STØTTEMARKERING: 29. november 2020 ble det holdt støttemarkering for Mustafa Hasan (18) for Eidsvolls plass utenfor Stortinget. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Advokatfirmaet Fend har tatt ut søksmål mot UNE for å få omgjort avslaget om oppholdstillatelse, som Hasan fikk da han søkte i 2017. UNE mener Hasan ikke har rett til å være i Norge fordi moren ga uriktig informasjon til norske myndigheter i 2008. Hun sa hun var fra Palestina, og unnlot å si at hun hadde jordansk statsborgerskap.

– Usaklig forskjellsbehandling

– Vi mener at det er usaklig forskjellsbehandling mellom Abdel og Mustafa ved at Abdel har fått opphold, men ikke Mustafa. De grunner som UDI har vist til for å innvilge opphold til Abdel, gjør seg minst like mye gjeldende for Mustafa. Det gjelder vel å merke også for helsemessige grunner, sier Mustafas advokat Nicolai Skjerdal til VG.

– Hva kom frem i retten onsdag?

– Abdel har i dag forklart seg blant annet om hva han tenker om hva som er forskjellen mellom ham og broren og stiller seg uforstående til forskjellsbehandlingen. Abdel har fått hjelp på grunn av omsorgssvikt, mens Mustafa ikke ble ansett å ha et slikt behov, svarer Skjerdal.

– Dette er en forsømmelse som på ingen måte forsvarer en forskjellsbehandling av de to når de skal vurderes under spørsmålet om å få opphold på humanitært grunnlag.

– Skummelt å vitne

Da VG snakker med de to brødrene hver for seg over telefon onsdag kveld, gir begge uttrykk for å være slitne. På forhånd ble de to enige om at Mustafa skulle gå ut av rettssalen da Abdel vitnet onsdag.

SLITEN: Når han er i ferd med å gi opp, tenker Mustafa Hasan (18) på de andre barna som står i samme situasjon som ham. – Uansett hva som skjer, gir jeg ikke opp. Jeg kan ikke, jeg har blitt ansiktet til mange. Foto: XUEQI PANG, VG

– Å vitne for broren min var skummelt, men jeg følte at det gikk greit, sier Abdel til VG.

– Bare to år skiller deg og broren din i alder. Hvorfor har du fått opphold og ikke han?

– Det jeg kan si er at jeg har hatt behov for og fått mer hjelp enn ham under oppveksten, svarer Abdel.

– Mustafa har hatt behov for samme hjelpen, men ikke fått den. Det gjør ufattelig vondt å se hva han går gjennom.

Føler ansvar for andre

De to brødrene bodde sammen inntil Abdel flyttet hjemmefra til en barnevernsinstitusjon i 2015. Mustafa ble da igjen hos moren.

18-åringen forteller at uvissheten han har levd med og presset knyttet til rettssaken tærer på ham.

– Jeg plages av tanker om at jeg vil gi opp, at jeg ikke kan tro at jeg kan ha det bra uansett om jeg vinner eller taper. Men så tenker jeg på de andre barna, sier Mustafa Hasan til VG.

– Det er 31 barn i Norge som er i samme situasjon som meg. Jeg er den som har vært lengst i Norge. Jeg har blitt ansiktet til mange barn. Jeg føler at jeg må kjempe for dem.

UNE: Ikke identisk

I vedtaket fra 2020 skriver UNE at «selv om det er flere forhold som er felles for de to brødrene, er ikke deres situasjoner identiske».

Avdelingsleder Terje Østraat i Une viste i en e-post til Klassekampen til taushetsplikten som årsak til at han ikke kan kommentere saken til Hasans bror eller «vurdere disse sakene opp mot hverandre i mediene».

Hasan hadde egentlig frist til å forlate Norge 28. desember, men fristen er siden blitt forlenget. Nå er fristen 1. juli.

UNE: - Ikke rett på opphold

UNE mener saken er nøye behandlet og at Hasan aldri har hatt gyldig oppholdstillatelse.

– Mustafa Hasan har aldri hatt en gyldig oppholdstillatelse i Norge. Tillatelsen hans ble tilbakekalt i 2012 og i denne saken så mener UNE at det er riktig å avslå hans søknad om opphold på humanitært grunnlag, sa avdelingsleder i UNE, Terje Østraat til VG mandag, da rettssaken startet.

– Partene har ulikt syn, både på hva som er fakta i saken og det rettslige. Vi vil forklare UNEs syn på saken nærmere i retten denne uken.