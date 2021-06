FORTVILET: Grethe Winther forteller om håp og fortvilelse over behandlingen av sin datter, Ellen. Foto: Anne Grethe Nordal

CF-rammede Ellens mor etter nytt behandlings-nei: − Jeg vet ikke om jeg tåler mer

Hun har stått på for sitt syke barn opp gjennom hele Ellen Winthers 46-årige liv. I dag forteller Grethe Winther (67) om fortvilelsen over at det settes en pris på datterens liv - en regning som Norge foreløpig ikke vil ta.

Av Bjørn Haugan

– Jeg får nesten panikkanfall når jeg tenker på at medisinen som gjør at min datter kan få et godt liv de neste årene, finnes, men at vi ikke har råd til å kjøpe den eller at staten vil stille opp. Jeg vet ikke om jeg tåler mer, sier Grethe Winther.

2. juni presenterte VG en reportasje om cystisk fibrose (CF)-syke Ellen Winther fra Svelgen på Vestlandet og familien Grytdal/Mossige fra Oslo.

Mens danske og andre land har gitt gratis medisin til CF-syke som gjør at de kan leve tilnærmet normalt, har Norge foreløpig sagt nei.

– Det siste lille håpet

Prisen er for høy - over 2,8 millioner kroner i året - og forhandlingene mellom norske helsemyndigheter og den amerikanske leverandøren av medikamentet som kan hjelpe datteren, har foreløpig ikke kommet i mål.

Ellens lunger trenger hjelp hele døgnet og lungekapasiteten har gått ned fra 36 til 22 prosent.

– De tablettene er det siste lille håpet jeg har igjen. For meg er det enkelt; det er tablettene eller døden, var hennes brutalt ærlige vurdering av egen situasjon da VG besøkte henne tidlig i juni.

SOL I VEST: Grethe og Ellen Winther nyter litt sol på datterens terrasse med utsikt over Svelgen. Foto: Anne Grethe Nordal

Da VG var der hadde hun fått avslag på sin søknad om å få medisinen på blå resept. Hun skrev på en ny.

– Jeg har fått svar. Nytt avslag. Årsaken er den samme; de er for dyre, sier hun.

– Hva tenker du nå?

– Jeg setter min lit til at presset som Sylvi Listhaug og andre legger mot Beslutningsforum og produsenten, gjør at vi kan få en rask avklaring.

Avslag på avslag

Moren fortviler.

– Først falt håpet om transplantasjon, da det viste seg ikke å være forsvarlig. Så fikk vi avslag på den første søknaden og nå den andre. Jeg er så fortvilet - jeg vil ikke miste min datter.

Hun føler skyld.

Frp-leder Sylvi Listhaug har engasjert seg i de CF-sykes situasjon generelt og hennes datter spesielt.

CF-KAMP: Frp-leder Sylvi Listhaug møtte fire år gamle CF-syke Elvin i forrige uke. Foto: Jil Yngland

– Det er bare vi to og jeg ser ingen vits i å leve lenger

Moren har skrevet til Listhaug, et brev VG får gjengi deler av.

«Jeg bærer jo det genet som skal til for å få et barn med CF, så jeg føler jo også skyld og det er grusomt å gå og tenke på. Hjelp oss. Vi har ingen tid å miste».

Hun er minstepensjonist og har ingen midler å stille opp med for sin datter.

– Jeg har stort sett vært alene med Ellen siden hun var liten. Det føles helt grusomt og ikke kunne hjelpe Ellen. Jeg ser snart ikke vitsen med livet om det skal fortsette slik, sier hun til VG.

Hun er veldig klar på hva som skjer hvis datteren dør.

– Det skal de vite de som hindrer Ellen i å få pillen, de tar ikke ett liv, men to. Det er bare vi to og jeg ser ingen vits å leve lenger hvis Ellen går bort.

Hun har lest om de fremskrittene som pasienter som får pillene opplever. Blant annet om familien Grytdal/Mossige fra Oslo, som betaler 7500 kroner dagen for at datteren på 13 år skal bli frisk.

HUNDEGLEDE: Dvergpincheren Milli gir familien Winther mange gleder. Foto: Anne Grethe Nordal

Datteren har nå økt lungekapasiteten fra 66 til 89 prosent på få måneder etter at hun begynte å ta medisinen.

– Det som holder meg oppe er tanken på alle de gode årene Ellen og jeg kan få sammen, hvis hun kan få opp lungekapasiteten igjen og vi kan gå turer og reise sammen. Vi har så mye ugjort - så mye å ta igjen. Det er ikke mulig å forstå at vi ikke skal få leve godt sammen i årene fremover, når vi vet at det faktisk er mulig. Vi er bare noen piller unna, sier Grethe Winther.

– Hjerteskjærende

Datteren har begynt en klageprosess via pasientombudet og statsforvalteren i Vestland.

– I avslaget står det også at jeg ikke får uforsvarlig helsehjelp. Det er mulig det, jeg er takknemlig for all hjelpen jeg får, men den helsehjelpen jeg får går bare en vei, mot døden, sier Ellen Winther.

Sylvi Listhaug følger saken nøye og lover å gjøre sitt.

– Det er hjerteskjærende å være vitne til hva de må stå oppi; de møter helsevesenets vegg. Tiden renner ut, uten at systemet tar hensyn til enkeltmennesket.

– Venter på tilbud

Leder Inger Cathrine Bryne i Beslutningsforum sier de forstår den vanskelige situasjonen CF-pasienter og deres pårørende er i.

VISER TIL FORHANDLINGER: Leder Inger Cathrine Bryne i Beslutningsforum håper pågående forhandlinger kan hjelpe Winther-familien.

– Vi synes det er uheldig at prosessen trekker ut.

Hun viser til at forhandlinger mellom Sykehusinnkjøp HF og pilleprodusenten Vertex pågår.

– Sykehusinnkjøp venter på et nytt tilbud, og vi håper at det Vertex leverer har en pris og en struktur som gjør det mulig for Beslutningsforum å innføre behandlingen.

Vertex fremholder overfor VG at de ikke ønsker å kommentere enkeltsaker, men at de er forhandlinger med norske helsemyndigheter.