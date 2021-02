MENER HØIE TAR FEIL: Flere sykehusledere ved Rikshospitalet i Oslo mener helseminister Bent Høie (H) tar feil når han sier at norske sykehus er bedre rustet til å klare en pandemitopp nå enn i mars. De mener situasjonen er motsatt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Sykehusledere: − Vi er verre stilt enn i mars

Flere sykehustopper mener dagens beredskap er mer sårbar.

NTB

Publisert: Nå nettopp

– Vi er mye verre stilt enn i mars til å takle en pandemitopp. Det skyldes tre forhold: Vi har ikke tilgang på svenske og danske intensivsykepleiere, antall ikke-coronapasienter er høyere fordi sykehusene driver for fullt, og spredningen av et mutert virus vi vet lite om, sier akuttsjef Øyvind Skraastad ved Rikshospitalet til Dagens Næringsliv.

Han får støtte fra seksjonsleder Camilla Finsand.

– Realiteten er at vi mangler flere intensivsykepleiere nå enn i mars, på grunn av innreiserestriksjonene, så situasjonen er forverret, mener hun.

Øystein Fahre, leder på intensivavdelingen, sier han også er bekymret.

– Vi kom oss gjennom bølge én, er nå i bølge to, men hva med bølge tre? Jeg er bekymret og mener vi er mye dårligere stilt. Vi er på vei inn i samme situasjon, men med færre ressurser, sier han.

De går dermed imot helseminister Bent Høie (H) som har avvist at norske sykehus er dårligere rustet og som tvert imot mener sykehusene er bedre forberedt på en pandemitopp nå.

– Vi mangler rundt 100 intensivsykepleiere fra Sverige og Danmark, som uteblir på grunn av strenge innreiserestriksjoner og smitteverntiltak. Perioden fra november til nå har vært mye tøffere enn i mars og april, sier Fahre til avisen.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet sier i et svar på kritikken at det er laget en plan for å ivareta situasjonen under pandemien.

– Samtidig jobber vi med å bygge opp intensivkapasiteten, blant annet ved å utdanne flere intensivsykepleiere.