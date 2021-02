STUDERER: Det var mange studenter på plass når VG besøkte Deichman onsdag formiddag. Foto: MATTIS SANDBLAD

Stengte lesesaler for studentene – nå strømmer de til bibliotekene

Alle folkebibliotekene i Oslo har vært stengt i halvannen uke. Onsdag kan folk igjen ta turen. På Deichman i Bjørvika er studentene tilbake for å studere sammen – ansikt til ansikt.

Publisert: Nå nettopp

23. januar innførte regjeringen ny lock-down i Oslo-regionen og dermed de strengeste tiltakene siden mars. Nå åpnes Oslo gradvis.

Michelle Nimoson (22) og Emilie Storsletten Henriksen (22) studerer markedsføring ved høyskolen Kristiania og tar en bachelor i varemerkeledelse.

KOLLOKVIUM: Michelle Nimoson (22) og Emilie Storsletten Henriksen (22) er positive til åpningen av biblioteket. Foto: MATTIS SANDBLAD

De sier til VG at det er vanskelig å jobbe sammen digitalt, og at arbeidet blir bedre når de kan møtes fysisk.

– Det er også fint for det sosiale og godt å se de man studerer med, sier Henriksen.

Nimoson er enig i at åpningen er positiv, men innrømmer at hun har noen betenkeligheter rundt situasjonen:

– Jeg har litt delte meninger. Jeg blir litt usikker på hvor sikkert det faktisk er med tanke på smitte. Jeg irriterer meg litt over at Deichman får åpne, men ikke bibliotekene ved skolene. Dette fører til at folk flokker seg sammen her, sier hun.

Kossar Fattahi (49) mener biblioteket er et tilbud som er viktig for folk. Foto: MATTIS SANDBLAD

Tilbudet er viktig for folk

Kossar Fattahi (49) er bibliotekkonsulent på Deichman. Han forteller VG at biblioteket er viktig for folk, og at det derfor er fint at det nå åpner opp, slik at folk kan benytte seg av tilbudet.

– Vi har ikke hatt så stor tilstrømning nå på morgenen, men forventer større pågang i ettermiddag, sier han.

Det er satt en begrensning på 500 personer på biblioteket, og det anbefales ikke at man oppholder seg på stedet over to timer.

Petter Bruun-Larsen (44) er vekter for Tomac Security, og har ansvaret for at de som kommer til biblioteket overholder de tiltakene som gjelder. Han bekrefter at pågangen blir større på ettermiddagen, men synes ikke det er problematisk.

– De fleste er flinke til å forholde seg til tiltakene og de føringene som blir gitt, sier han.

Petter Bruun-Larsen (44) informerer de som ankommer om smittevernstiltakene som gjelder på Deichman. Foto: MATTIS SANDBLAD

Oslo åpnes gradvis

Dette er hovedtrekkene i de nye koronatiltakene som vil gjelde i Oslo fra onsdag:

Barnehager, barneskolene og ungdomsskoler går fra rødt til gult nivå. Det åpnes for fritidsaktiviteter både innen- og utendørs for barn til og med ungdomstrinnet. Enkeltbutikker og restauranter kan åpne igjen.