Ble hentet av coronasmittet sjåfør – ti eldre i karantene

Brukere ved Østerås seniorsenter ble mandag hentet av en coronasmittet sjåfør, og ti personer er satt i karantene. Sjåføren hadde dratt på jobb mens han ventet på testsvar.

En sjåfør i Bærum fikk mandag påvist coronasmitte kun timer etter å ha kjørt brukere til Østerås seniorsenter.

Sjåføren hadde testet seg fredag, og skulle vært i karantene.

Ruth Økern (93) ble kjørt hjemmefra til dagsenteret av den coronasmittede sjåføren mandag. Nå er hun og ni andre brukere ved seniorsenteret satt i en ti dager lang karantene.

– Vi syntes det var skremmende alle sammen. Det er jo ille at sånt skjer, og jeg håper inderlig ikke jeg blir smittet, sier hun til VG.

Da Økern fikk beskjeden, ble hun ikke umiddelbart bekymret for at hun kunne være smittet.

– Jeg tenkte ikke så langt, men nå i ettertid tenker jeg veldig mye på det. Sønnen min ble jo også skremt da jeg fortalte hva som hadde skjedd.

Etter planen skal hun coronatestes hjemme av personell fra kommunen på lørdag, for så å fortsette karantenen. Vanligvis er hun på senteret tre dager i uken.

– Jeg er veldig fornøyd med både personalet og senteret. De kan jo ikke noe for dette, og de var lei seg.

– Helt graverende

Sønnen Jan Økern reagerer kraftig på det som har skjedd.

– Det er helt graverende. Det er jo det stedet en absolutt ikke må ha inn smitte, sier han.

– Det er så unødvendig for alle de eldre at de må i karantene, og vi får bare håpe at de ikke er smittet.

Han ble oppringt av moren kort tid etter hun hadde blitt sendt hjem igjen fra seniorsenteret.

– Jeg ble sint da jeg fikk telefonen, og tenkte «at det går an». Jeg ringte senteret og fikk snakket med en ansatt, og hun fortalte det samme som moren min.

Han er bekymret for at det samme kan skje andre steder.

– Seniorsenteret har jo ikke gjort noe feil, men jeg mener det er viktig å si ifra om at dette kan skje og at andre sentre må være oppmerksomme på det, sier Økern.

Vurderer anmeldelse

Kristin Nilsen, velferdsdirektør i Bærum kommune, bekrefter at en smittet sjåfør mandag kjørte brukere til Østerås seniorsenter.

– Vi ser svært alvorlig på denne saken. Vi tenker spesielt på dem som er berørt, og har forståelse for at det skapt uro, sier hun.

– Vi vil også veldig raskt ta stilling om forholdet skal politianmeldes.

Hun forteller at sjåføren ikke er bosatt i Bærum kommune, men at vedkommende har hatt opplæring i kommunens smittevernregler.

– Kommunens ledelse har fått bekreftet at det har blitt gitt opplæring, som er obligatorisk når man driver med transport som dette.

Ifølge Nilsen har kommunen nå informert alle registrerte nærkontakter.

– Det viktigste er at vi nå får gjennomført testing, og vi vil avvente prøvesvar fra testene.

VG har kontaktet Østerås seniorsenter, som viser til kommunens uttalelse.

– Ikke lett beskjed å gi

Ahmed Gondal Iftikhar driver enkeltpersonforetaket som leverer sjåførtjenester til Østerås seniorsenter. Han er dermed oppdragsgiveren til sjåføren som dro smittet på jobb mandag.

– Som arbeidsgiver ser jeg veldig alvorlig på det som har skjedd, sier han til VG.

Ifølge Iftikhar har sjåførene har fått god opplæring i smittevernreglene til kommunen, i tillegg til at de aktivt bruker munnbind, hansker, antibac og vasker seter mellom kjøreturene.

– Som arbeidsgiver kan man ikke gjøre noe mer enn å gi opplæring og kursing om rutiner og hvordan en skal overholde smittevern, sier han.

Han forteller at de ansatte har fått beskjed om ikke å gå på jobb om de føler seg dårlige eller har symptomer.

– De har også plikt til å opplyse om de har testet seg og må holde seg hjemme, påpeker han.

– Det var ikke lett for meg gi beskjed til dagsenteret om at en ansatt hadde fått corona, og jeg håper virkelig at ingen av dem som er i karantene har blitt smittet.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med sjåføren som er omtalt i saken.