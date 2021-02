BESLAG: Deler av et større beslag cannabis fra 2018. Foto: Tore Kristiansen

Illegale rusmidler koster Norge milliarder: − Forebygging sparer lidelse

Bruk av narkotika koster hvert år Norge over 25 milliarder kroner i tapte leveår og lavere livskvalitet: – De enorme kostnadene gjør inntrykk, sier Pernille Huseby i Actis.

Hun er generalsekretær i Actis, som er rusfeltets samarbeidsorgan. Oslo Economics har for Actis analysert de økonomiske konsekvensene av bruk av illegale rusmidler i Norge.

– Økt satsing på forebygging vil spare oss både for menneskelig lidelse og reelle utgifter på statsbudsjettet, sier Actis-leder Pernille Huseby til VG.

LEDER: Pernille Huseby er generalsekretær i Actis, rusfeltets samarbeidsorgan. Foto: Lene Neverdal / Actis

Oslo Economics verdsetter helsetapet som følger av psykiske lidelser blant narkomane og overdosedødsfall til 25 milliarder kroner i året.

25 milliarder i tapt helse Rundt 260 personer dør av overdose hvert år. Snittalderen var 44 år i 2018.

Ca. 31.000 personer i Norge hadde i 2019 en psykisk lidelse som skyldes bruk av opioider, amfetamin eller kokain, ifølge sykdomsbyrdeprosjektet Global Burden of Disease.

18.500 personer med en avhengighetsdiagnose eller et narkotikaproblem var i 2017 til behandling i spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet.

Helsedirektoratet satte verdien av et godt leveår til 1,32 millioner kroner i sin utredning av samfunnskostnadene av sykdommer og ulykker. Kilde: Oslo Economics Vis mer

Narkotikasaker koster politi, domstoler og kriminalomsorgen ca. 2,5 milliarder kroner i året. Behandling av rusproblemer koster om lag 4,8 milliarder kroner.

Arbeidslivets produksjonstap er satt til 1,7 milliarder, mens tapt livskvalitet for pårørende er anslått til 0,9 milliarder kroner.

Samlet kostnad 35 milliarder

Samlet blir samfunnets årlige kostnader ved bruk av illegale rusmidler over 35 milliarder kroner, ifølge analyse- og rådgivningsmiljøet Oslo Economics.

– Rapporten tallfester belastninger og lidelser som følger av rusbruk. Det koster enormt å reparere skadene og ikke alle skader kan repareres, sier Huseby.

– Verdsetter gode liv

Tapet knyttet til tidlig død og svekket helse, som er satt til 25 milliarder kroner, er ikke rene penger som gir direkte utslag på statsbudsjettet.

– Vi regner på samme måte som når vi vurderer hvilke helse- eller trafikktiltak som skal settes i verk. Samfunnet verdsetter at folk lever lenger og har gode liv, sier helseøkonomer ved Oslo Economics Hanna Løyland og Erik Magnus Sæther.

Oslo Economics understreker at anslagene er usikre.

– Det viktigste er at vi får synliggjort at bruk av illegale rusmidler har betydelige konsekvenser både for liv og helse og for budsjettet, sier Løyland og Sæther.

Lavt forbruk i Norge

Norge har et lavt forbruk av illegale rusmidler, sammenlignet med andre europeiske land. En av 20 oppgir å ha brukt cannabis og en av 100 kokain de siste 12 månedene, ifølge FHI.

– Men vi ser en økning i bruk, samtidig som holdningene endrer seg. Flere unge tror ikke det er så farlig å bruke illegale rusmidler. Det gjør oss bekymret, sier Huseby.

Andelen norske ungdommer som oppgir noen gang å ha brukt cannabis, har siden 2015 økt fra 6,2 til 8,7 prosent, ifølge skoleundersøkelsen EPAD.

Samtidig tror færre 15–16 åringer at det er stor skade forbundet med bruk av cannabis.

– Når aksepten er der og tilbudet er blitt større, er det ikke umulig å tenke seg at bruken av partydop og sentralstimulerende midler også vil øke, sier Actis-lederen.

Beslagene øker

Hun viser til at politiets beslag av kokain og MDMA (ecstasy) har økt de siste årene.

Illegale rusmidler Betegnelsen illegale rusmidler brukes om alle ulovlige og reseptbelagte rusgivende substanser.

De mest brukte narkotiske stoffene er cannabis, opioider (heroin, morfin), sentralstimulerende rusmidler (amfetamin, metamfetamin, kokain), hallusinogener (LSD), sniffestoffer og GHB.

Cannabis (hasj og marihuana) er det klart hyppigst brukte, ulovlige rusmiddelet.

Bruken av illegale rusmidler har økt i både Norge og Europa de siste årene. Kilde: Oslo Economics Vis mer

Skulle bruk av illegale rusmidler i Norge øke til gjennomsnittet i EU, vil kostnadene for samfunnet øke med 12 milliarder kroner i året, anslår Oslo Economics.

– Analysen viser at selv en moderat økning i bruk kan få store konsekvenser i form av økt sykdomsbyrde og større belastning for den enkelte, pårørende og helsevesen, sier Huseby.

Professor Thomas Clausen, som leder Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo, mener de siste års endringer i bruk av narkotika ikke er dramatiske.

– Ikke veldig urolig

– Med dagens rammer for ruspolitikk er jeg ikke veldig urolig for at bruken av illegale rusmidler raskt skal øke opp mot gjennomsnittet i EU, sier Clausen.

Rusreformen forventes å dreie fokuset fra straff for bruk og besittelse av narkotika til helsehjelp for brukerne. Forbudet mot illegale rusmidler skal bestå.

– Dersom straffetrusselen fjernes som allmennforebyggende element, er min bekymring at unge brukere og potensielle brukere vil kunne oppfatte endringen som en liberalisering.

Clausen tror i så fall at bruk av illegale rusmidler vil kunne øke.

– Da kan vi nærme oss EU-snittet. Ikke over natten, men over noen år. Økningen vil kunne bli brattere enn om en liberaliserende reform ikke iverksettes, sier Thomas Clausen.

Mot straff for rusavhengige

Actis ønsker en rusreform, men er opptatt av at brudd på narkotikalovgivningen må medføre en reaksjon, for å opprettholde forbudets allmennpreventive funksjon.

– Vi vil ha en politikk der unge med begynnende rusproblemer møtes med helhetlig og forpliktende oppfølging, og der rusavhengige ikke møtes med straff, sier Huseby.

Også professor Clausen mener det er riktig at rusmiddelavhengige først og fremst møtes med tilbud om helsehjelp fremfor straff som reaksjon ved bruk og besittelse.

Stortinget skal behandle rusreformen før sommeren.

– Det overordnede målet må være å holde rusbruken lavest mulig. Da må det satses mer på forebyggende arbeid, sier Pernille Huseby i rusfeltets samarbeidsorgan.