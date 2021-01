HVA SKJER VIDERE? Hvis R-tallet går opp nå, mens deler av Østlandet er stengt, er det veldig dårlige nyheter. For det kan bety at den britiske coronavarianten virkelig er i vekst i Norge. Her undersøker en forsker ved Aalborg universitet i Danmark prøver for mutasjonen. Foto: HENNING BAGGER / Ritzau Scanpix

FHI-ekspert tror det britiske viruset vil bli dominerende i Norge

Norge har fortsatt en synkende smittetrend, det har også Oslo. Men det betyr ikke nødvendigvis at det britiske viruset er på vei ned i Norge.

Publisert: Nå nettopp

Nederlandsk FHI sier at de nå har to ulike coronaepidemier i landet: En med de gamle variantene av viruset, på vei ned. Og én med den britiske, som går opp.

De anslår at den britiske varianten vil ta over og bli dominerende innen få uker. Det samme gjør Danmark.

– Den er i vekst i Danmark og vil få overtaket, skriver den danske helseministeren Magnus Heunicke på Twitter onsdag.

Så da er spørsmålet: Vil det også skje i Norge? Hvor stort må det britiske viruset bli i Norge før smittetallene begynner å stige igjen? La oss ta et dypdykk ned i tallene.

1. Vil den få overtaket her?

Det er lite sannsynlig at det britiske viruset har stor tilstedeværelse i Norge nå, for da hadde vi sett det på smittetallene, påpeker UiO-professor og statistiker Arnoldo Frigessi.

Han sitter i FHIs modelleringsgruppe, som spår hvordan viruset vil utvikle seg.

Se selv: Trykk på «ukentlig» for å se at det ble registrert betydelig færre smittede i forrige uke enn det ble i uken før:

Mange av tilfellene av den britiske varianten (B117) som er oppdaget nå, er folk som ble smittet i desember og rundt nyttår, uten at noen visste at det var den britiske. Men likevel har ikke smittetallene i Norge eksplodert.

– Hvis de hadde vært fri til å gjøre sin jobb siden desember, hadde vi sett mye mer her nå, påpeker Frigessi.

– Per nå vet vi ikke om den britiske varianten vil få overtaket i Norge?

– Nå vet vi at viruset er i Norge. Hvis vi hadde gjort ingenting nå, og latt det gå, uten smittesporing og streng karantene, hadde den med sikkerhet tatt over. Den naturlige historien til dette viruset er at det tar over, sier statistikeren.

– Flere land antar nå at det britiske viruset er stigende og at det på et eller annet tidspunkt vil bli dominerende, så smitten vil stige kraftig igjen. Vil vi også se det her i Norge?

– Ja, svaret er ja. Det er et sikkert ja, svarer Frigessi, men understreker at vi fortsatt kan holde det under kontroll.

Danmark regner med at det britiske viruset snart tar over.

2. Danskene: Slik vil den ta over

Det siste anslaget fra det danske folkehelseinstituttet er at R-tallet for de gamle variantene av coronaviruset er 0,64 (altså er spredningen i samfunnet på vei ned), mens R-tallet for den britiske varianten er på 1,07 (altså stiger smitten med den britiske).

Hva er R-tallet? Reproduksjonstallet sier noe om hvor mange hver smittet person i snitt smitter videre. En tommelfingerregel er: Hvis hver person i snitt smitter mindre enn én ny person, vil smitten gå ned. Hvis R er 0,6 (som er under 1), vil smitten altså gå nedover. Hvis de smitter mer enn én person i snitt, er R over 1 og smitten stiger. Det du må huske er: Over 1 = smitten opp, under 1 = smitten ned. Vis mer

Hvorfor har det noe å si? Det danske folkehelseinstituttet (SSI) har gjort beregninger som viser at smitten i samfunnet vil gå ned til den britiske varianten begynner å bli dominerende. Og da kan det begynne å stige igjen.

For å forklare det (forenklet) med en graf: Her viser svart linje hvordan smitten i samfunnet generelt går nedover, samtidig som smitten med de gamle variantene (i rødt) også går ned (fordi R = 0,85).

Men det britiske (den blå) går opp (fordi R = 1,16). Når den blå krysser den røde (altså at det er flere tilfeller av det britiske mutasjonsviruset enn det er av den gamle typen) så stiger smitten i samfunnet (den svarte) noe igjen.

Hvordan finner de R for det britiske viruset? Danske SSI har regnet på når det britiske viruset vil bli dominerende i Danmark, basert på estimater om at det er 36 prosent mer smittsomt. Hvis R-tallet i Danmark for eksempel er 1, så vil R for den britiske varianten være 1,36. De påpeker imidlertid at disse estimatene er veldig usikre. Les mer om det her. Vis mer

Hva betyr dette? Det er jo veldig usikre anslag SSI bruker for å regne på dette (les hvordan de regner her og her), men det kan i alle fall gi en indikasjon på følgende:

At Norge har en synkende smittetrend, betyr ikke nødvendigvis at vi er på trygg grunn. Vi kan ha tiltak som er harde nok til å slå ned den gamle varianten, så den synker, samtidig som den britiske vokser.

Og blir den dominerende, kan det presse opp smitten i samfunnet igjen.

3. Tallene som tilsier at det ikke er veldig utbredt i Norge nå

Det største usikkerhetsmomentet for Norge nå er at vi ikke vet hvor utbredt den britiske varianten egentlig er.

Men noe vet vi.

– Hvis 50 prosent av de smittede allerede hadde vært smittet med B117, hadde R-tallet gått opp noe enormt. Men fordi det fremdeles går ned, er det sannsynligvis sånn at uk-varianten har veldig liten tilstedeværelse, påpeker Frigessi

OPTIMISTISK. Arnoldo Frigessi er UiO-professor og sitter i FHIs modelleringsgruppe. Han er ganske optimistisk på at Norge har tatt mutant-utbruddet tidlig nok. Foto: Privat

– Når vi stenger, går R ned. Så snart vi begynner å se tegn til at R går opp igjen, mens vi er stengt, er det tegn på at UK-varianten har en vedvarende tilstedeværelse, påpeker han.

Når FHI onsdag anslo R-tallet i Norge til 0,68 eller 0,78 (som altså gir en nedgang i smitten), inkluderer det alle virus.

– Vi vet ikke om den smitten vi ser i Norge nå er på grunn av den ene eller andre varianten, fordi vi har ikke de riktige dataene ennå, påpeker Frigessi.

– Men fordi det går ned, er det sannsynlig at UK-varianten har veldig liten tilstedeværelse i Norge. Veldig lite, men sikkert noe. For å se effekten av UK-viruset, må vi ha et visst kvantum. Hvis 10 eller 15 prosent av de smittede er UK-virus, da begynner vi sannsynligvis å se at R går opp, sier Frigessi.

I deres siste modelleringsrapport har R steget litt, i en av modellene. Bare se her, på slutten så kommer det et lite hopp:

– Det går bitte litt opp igjen. Da kan man lure på om det er et lite signal om UK-varianten, men det er for tidlig å si, sier Frigessi.

4. Håper bedre svar snart

FHI vil estimere et R-tall både for de gamle virusene og det britiske, for å se hvor mye raskere det britiske egentlig sprer seg i Norge. Men de har ikke det de trenger.

De får det imidlertid snart.

– Hvis vi får vite at det er 200 positive i dag, må jeg vite hvor mange av dem som var med den britiske varianten. Det er noe FHI jobber med. Sekvensering (en full analyse av viruset journ.anm.) er komplisert og det tar mye tid, men lettere å sjekke om viruset er UK-varianten eller ikke, påpeker han.

– Så vi håper at vi snart vil begynne å få denne typen data, sier Frigessi.

Da kan det altså bli tydeligere hvor fort den britiske varianten sprer seg her.