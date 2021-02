TILTAK: Ifølge Jon Georg Dale vil tiltakene kunne få alvorlige konsekvenser for arbeidsplasser. Foto: Frode Hansen

Frp stiller ultimatum til regjeringens klimaplan

Regjeringen skal forhandle med Frp for å få flertall for klimaplanene sine. Det blir ikke aktuelt uten at de dropper et av de mest sentrale tiltakene, ifølge Jon Georg Dale (Frp).

I dag er regjeringens klimaplan, for hvordan Norge skal halvere sine klimagassutslipp de neste ti årene, til høring på Stortinget. Planen ble presentert av klimaministeren i forrige måned, som et syv sider langt dokument.

Regjeringen sier at de skal forhandle med Frp for å få et politisk flertall for tiltakene.

Spørsmålet er om det finnes noe å forhandle om, sier Jon Georg Dale, miljøpolitisk talsperson i Frp.

Han sier at regjeringen må vise betydelig vilje til å droppe det han kaller «de mest idiotiske forslagene» i klimaplanen, dersom de vil ha Frp med på laget.

Det inkluderer regjeringens tyngste virkemiddel – en kraftig økning i CO2-avgiften.

– Jeg kan nevne tre av tiltakene. Det første er økningen i CO2-avgift. Det andre er forbud mot omsetning av fossilbiler mot 2025. Det tredje er å forby bil i byområde. Hvis de vil ha flertall med oss, må de først vise at de er reelt villige til å forhandle på slike sentrale temaer. Frp er ingen rundingsbøye på disse sakene, sier han.

– Så ingen kompromiss på disse tre punktene?

– Det er ikke grunnlag for å diskutere dette før de innser at disse tre vil vi ikke være med på, sier Dahle og legger til:

– Jeg har sett at regjeringspartiene sier at de vil snakke med oss først. Det er bra og en sunn refleks av dem, men så sier de samtidig at de ikke vil forhandle ned noen av tiltakene. Da er mitt svar at de først får bestemme seg for hvilket bein de vil stå på. Så får de vise vilje til å forhandle på disse sentrale temaene, og så får vi se hva vi har av grunnlag for videre prat.

Tredobbel CO2-avgift

Da regjeringen la fram klimaplanen var det verktøyet de selv trakk fram, at de vil øke CO2-avgiften kraftig. Avgiften skal økes til 2000 kroner per tonn CO2 i 2030, fra dagens nivå på 590 kroner.

Regjeringen har samtidig sagt at de skal kompensere bedrfitene for de økte utgiftene til CO2, gjennom å gi lettelser på andre avgifter og skatter. Det totale avgiftsnivået skal ikke øke.

Widerøe er en av bedriftene som har varslet store konsekvenser. De mener rutetilbud trolig vil legges ned, fordi flybillettene blir for dyre.

Widerøe får støtte fra NHO Luftfart.

– Alle må bidra om vi skal lykkes med det grønne skiftet. Luftfarten og Widerøe må også omstille seg til å bli mer klimavennlige. Vi foreslår en forutsigbar opptrapping av CO₂-avgiften, slik at det blir enklere for næringslivet å gjennomføre den nødvendige omstillingen, svarer finansminister Jan Tore Sanner (H).

Ifølge planen skal byer også få mulighet til å innføre soner med forbud mot fossildrevne biler.

VARSLER: Widerøe hevder de ikke kan drive dagens flytilbud med lønnsomhet, når CO2-avgiften tredobles innen ti år. Foto: Jørgen Braastad

Mener bedrifter vil gå konkurs

Ifølge Jon Georg Dale har ikke regjeringen tatt initiativ til å starte forhandlinger med Frp ennå.

Dale tror ikke CO2-avgiften vil føre til raskere omlegging fra diesel og bensin, til grønne energikilder.

– En del bransjer har ikke mulighet til å legge om fra fossil energi ennå, for eksempel er ikke ellastebiler og elfly tilgjengelig. Vi er bare ikke der ennå. Avgiften vil gjøre bedriftene mindre i stand til å investere i teknologiløsninger, sier han.

– Regjeringen har sagt at de vil kompensere for de økte CO2-avgiftene, gjennom målrettede kutt i skatt og avgift på andre områder. Hvorfor er ikke dere fornøyd med det?

– Det er bra at det totale avgifts- og skattenivået ikke skal skjerpes, men det er grunn til å tvile på realismen i det. Hvis du skal påføre dem kostnader på 2000 kr per tonn CO2, hvordan skal du kompensere det til de samme bedriftene?

– Jeg klarer ikke tro på argumentasjonen deres, når de sier at alle disse pengene skal kanaliseres tilbake igjen. Konsekvensene av dette er ikke skikkelig utredet, og det er ikke belyst i klimameldingen, sier Dale.

– SVAK: Espen Barth Eide mener Arbeiderpartiet har foreslått en kraftiger kur for klima i sitt alternative statsbudsjett. Nå kan de havne i forhandlinger med regjeringen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kommenterer ikke forhandlingene

Klima- og miljødepartementet sier til VG at de har lagt frem sin sak, og at de videre ikke ønsker å kommentere forhandlingene rundt klimaplanen. De har ikke kommentert Dales kritikk.

Kommunikasjonssjef for statsministerens kontor, Anne Kristin Hjukse, henviser til klima- og miljødepartementet.

Uten et flertall på høyresiden i politikken, vil mindretallsregjeringen måtte forhandle med de rødgrønne partiene for å sikre flertall for sine klimasteg.

– Regjeringens klimaplan er for svak både på mål og virkemidler. For klimaets del bør høyreregjeringen få avløsning til høsten, sa Espen Barth Eide i Arbeiderpartiet, etter at klimaplanen ble lagt fram.

Ap vil ha høyere ambisjoner og kraftigere lut, ifølge Eide. SV-leder Audun Lysbakken har vært klar på at han ønsker et bredt forlik om klima på Stortinget.