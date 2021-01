forrige





EDLE DRÅPER: Hvert av disse hetteglassene fra Pfizer inneholder mellom fem og syv vaksinedoser.

FHI rydder i vaksinelager – sender ut mer

Nå slutter FHI å spare på halvparten av vaksinedosene – og har funnet en annen løsning for å ha beredskapslager til dose nummer to.

Publisert: Nå nettopp

– Alt som kommer inn nå, går ut til kommunene. Halvparten går til dose en og resten til dose to, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

I de første tre ukene Norge mottok vaksiner, valgte FHI å holde igjen halvparten av dosene i fryseren. Det er fordi man trenger en ny dose av Pfizers vaksine tre uker etter den første. FHI holdt igjen dosene blant annet for å være sikre på at leveringene fra Pfizer kom jevnlig, noe de har gjort.

At mange vaksinedoser har ligget på vent i FHIs frysere, har vært gjenstand for mye diskusjon.

Ukens leveranse blir beredskapslager

FHI har også et transittlager, der alle dosene som kommer til Norge blir liggende og vente før de sendes ut uken etter. Det er disse som i stedet blir et «bufferlager» i tilfelle leveransene med Pfizer skjærer seg.

Pfizer-leveransene kommer hver uke til Norge, som oftest i begynnelsen av uken, men FHI sender ikke disse dosene ut før mandagen uken etter.

Det begrunner de i at de ikke vet akkurat hvilken dag dosene kommer, og at de vil unngå at kommuner må vaksinere i helgen.

Det er her den nye løsningen kommer inn: I stedet for å holde av doser i et eget beredskapslager, kommer FHI til å bruke transittlageret som en «buffer», frem til dosene sendes ut uken etter.

– Det vi passer på nå er at vi har et lager til dose to, da eliminerer vi i praksis denne forsinkelsen, sier Bukholm.

I dette inngår at de tar ut 40.000 ekstra doser ut av fryseren, som de bestemte seg for i midten av januar.

Ved å klikke på hver enkelt vaksine under, kan du lese om de åtte vaksinene som er aktuelle for Norge:

Vaksinetrøbbel

Norge mottar i dag flest vaksinedoser fra Pfizer, men også et mindre volum fra Moderna. Moderna-vaksinen er enklere å lagre enn vaksinen til Pfizer, fordi den ikke krever like lave temperaturer.

Vaksinene fra Pfizer og Moderna kommer ukentlig. Dersom vaksinen til AstraZeneca blir godkjent på fredag, og kommer neste uke, er den foreløpige planen at de skal komme to ganger i måneden.

Men det har kommet store endringer i AstraZeneca-leveransene. Tidligere var Norge forespeilet få 1,12 millioner doser i februar, og FHI forberedte kommunene på en storstilt massevaksinering. Så kom beskjeden om at vi ville motta beskjedne 200.000 doser.

Det gjør at planen om å vaksinere risikogrupper innen påske antakelig går i vasken - ifølge FHI innebærer dette en forsinkelse på opptil to måneder i vaksineringen.