Effektivt mot depresjon hos studenter Kan yoga gi studenter bedre psykisk helse? En studie foretatt av to unge, norske forskere viser et klart ja. Kari Aarstad Aase Av Publisert 05. mai, kl. 17:18

Legestudent Tiril Elstad (31) var tidlig i eget studieløp, da hun startet studien for å finne ut hvordan yoga påvirker fysisk og psykisk helse hos studenter .

Sammen med hjerneforsker og student Sandra Klonteig (25), fant ut hvordan studenter, med enkle grep, kan bli mindre deprimert og sove bedre. Sveip for å se hvilke tips de har.

Studie: Yoga effektivt mot depresjon hos studenter

Her er tipsene forskerne har til studenter og andre som ønsker å få det litt bedre.

– Vi tenker på alle studentene som sliter ekstra nå, og har så lyst å bidra til at de skal kunne få det litt bedre, med veldig enkle grep.

Begge understreker at du ikke trenger å være veldig myk, sterk eller sprek for å gjøre yoga.

– Alle kan gjøre den yogaen de ønsker, og det krever nesten ingenting av utstyr eller forberedelser, sier de.

Allerede før coronapandemien viste undersøkelser at 60 prosent av studenter oppga symptomer på angst og depresjon. Under pandemien har tallet skutt i været.

Av studentene som gjorde yoga hadde hele 60 prosent moderate eller alvorlige symptomer på angst og depresjon før studien. Etter tre måneders yogakurs hadde dette tallet gått ned til 39 prosent.

Effektene på søvn, angst og depresjon holdt seg også til oppfølgingsmåling tre måneder etter at yogakurset var ferdig, viser undersøkelsen som Elstad og Klonteig gjorde i samarbeid med forskere ved Universitetet i Oslo, NTNU og Oslo universitetssykehus.

Stor undersøkelse: Nesten én av fire studenter har hatt selvmordstanker

Studien viser at tre måneder med yoga to ganger i uken førte til:

Betydelig bedre tilstedeværelse i livet (mindfulness).

Bedre søvn, særlig innsovning.

Mindre angst og depresjon.

Mer livsglede.

– Ekstremt lavterskel

Studenter ved høgskoler og universiteter i Oslo ble invitert med i studien i 2017. 100 tilfeldig utvalgte studenter fikk tilbud om yoga i tre måneder, 102 havnet i en kontrollgruppe som fikk tilbud om yogakurset etter at studien var avsluttet

Yogaen besto av fysiske øvelser, pusteøvelser, meditasjon og noe yogafilosofi.

– Det beste med yoga er at det er for alle. Det er ekstremt lavterskel, sier Klonteig og Elstad.

Det gjelder også om du allerede føler deg nedfor og har mistet litt fotfeste det siste året. Her er de to forskernes råd til deg som har sunket ned i motløshet under pandemien.

Gode råd

Stå opp om morgenen

Ta en dusj

Kom deg ut

Det er lov å treffe folk ute

Smil til naboen

Gjør mer av det som gjør deg glad

Og sånn begynner du med yoga:

Legg vekk PC/ telefonen og sett på lydløs

Tenn gjerne et lys og skap "space"/ rom for en pause i hverdagen

Å gå en tur i skogen kan være yoga

Avtal gjerne med en venn

Meld deg på kurs (når corona-tiltakene tillater det)

Husk at yoga kan gjøres ute også

Yoga er også å se på solnedgangen

Trenger en pause

Yoga handler også om å ta fri fra inntrykkene vi invaderes av hele tiden.

– Er du litt nedfor og sitter og sveiper over alle de lykkelige, vakre og vellykkede menneskene som legger ut bilder av seg selv i sosiale medier, vil du neppe føle deg bedre. Ta et aktivt brudd med det, om bare for en liten stund, oppfordrer de to forskerne.

Tiril Elstad er ferdig lege om et par måneder. Siden sisteårsstudenter kan få lisens, har hun allerede jobbet ett år på Legevakten i Oslo.

– Jeg møter så mange unge jenter og gutter som ikke har det så bra, sier hun.

De kommer inn med hjertebank, intense smerter i kroppen og tvangstanker. Noen tror de får hjerteinfarkt eller feiler noe alvorlig. Andre kommer med åpne sår på hendene etter å ha vært oppe hele natten og tvangsvasket seg.

– Fellesnevner er at det handler om angst og depresjon som manifesterer seg som fysiske og psykiske plager, for eksempel hjertebank, muskelspenninger eller insomni, forklarer Elstad.

Klonteig og Elstad er opptatt av hvor mye både samfunnet og den enkelte kan spares for, om man kan redusere faren for psykiske plager med noe så enkelt som yoga.

– Å forebygge er mye bedre enn å vente til man må behandle, mener de.

Motstand underveis

De møtte mye motbør i begynnelsen av studien sin. Det var Tiril Elstad som først fikk ideen, men hun fant ingen professorer som ville veilede henne.

– Dessverre er det ikke så mange professorer i medisin som er åpne og nysgjerrige. Alternativer til piller og kirurgi er ikke tradisjonelt det som får fokus

Men det finnes heldigvis også de der ute som ønsker å utfordre, forske bredt og være åpne. Teamet som til slutt ble med på prosjektet har vært helt fantastiske - både HiYoga, medforfattere og studenter som har hjulpet til som forskningsassistenter, understreker Tiril Elstad.

– Jeg tror at denne kulturen bidrar til at mange tenker forskning er veldig vanskelig og uoppnåelig, men det er faktisk veldig kult og veldig gøy, sier Sandra Klonteig.